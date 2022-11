SLÅSS FOR RETTEN TIL Å BRUKE UNIFORM: Frank Arne Olsen vil ikke levere fra seg politiuniformen uten kamp.

«Kliff-Arne» i retten - slåss for å bruke politiuniform

Frank Arne Olsen vil ikke gi opp politiuniformen sin. Tirsdag var det rettssak.

Dette er en «tøvsak», sa advokat Ulf E. Hansen til iTromsø da retten var hevet.

Den samme holdningen hadde han da han sammen med sin klient Frank Arne Olsen ankom Nord-Troms og Senja tingrett like før klokken 09.00 tirsdag morgen.

Kliff Arne fra selve Narvik

I 15 år har komiker Olsen spilt karakteren «Kliff Arne», politimannen fra Narvik. Nå vil politiet inndra uniformen fra Olsen etter at han la ut en film på Facebook-siden «Kliff-Arne fra selve Narvik» der karakteren angivelig var ute på oppdrag med politihunden «Saiko», som er av rasen Lhasa Apso.

At Olsen var ute i det offentlige rom og filmet iført politiuniform, mener de kan villede publikum til å tro at det er en ekte politimann.

«Frank Arne Olsen må tåle inndraging av politiuniform bestående av skinnjakke, blå skjorte, caps, slips samt distinksjoner til staten», heter det i inndragingsforelegget.

Det forelegget vil ikke Olsen vedta. Derfor møttes partene i retten.

Droppet å stille opp i «bare underbuksa»

Tonen var munter i rettskorridorene i minuttene før retten ble satt.

Olsen, som tidligere hadde uttalt at han aktet å stille opp i «bare underbuksa», var i stedet anstendig kledd i grå blazer med en lysere grå T-skjorte under.

– Jeg gikk bort fra å stille i bare underbuksa da jeg så på gradestokken, sier han spøkefullt til iTromsø.

– Men jeg har badekåpa i sekken, supplerer han.

De setter seg ned i rettssalen. Hansen skjenker vann i Olsens kopp.

– Jeg håper det er brennevin, sier Olsen og ler.

– FEIL RESSURSBRUK: Advokat Ulf E. Hansen mener det er feil ressursbruk å skulle inndra politiuniformen til Frank Arne Olsen.

Endret seg etter 2011

Begrunnelsen fra politiet kommer fra Straffeloven § 165 «for ved uhjemlet bruk av uniform eller på annen måte offentlig å ha utgitt seg for å ha offentlig myndighet på en slik måte at det var egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til den offentlige myndigheten.»

Politiuniformen som Olsen bruker i rollen som «Kliff Arne» fikk han fra en pensjonert politibetjent for ca. 20 år siden.

Aktor i saken, politiadvokat Malene Kjemsaas, sier mye endret seg i 2011 da en falsk politiuniform ble brukt. Hun henviser tilsynelatende til terroraksjonen på Utøya, uten å nevne verken sted for terroren eller navnet på terroristen.

Derfor mener hun dette er en straffesak som må slås ned på, men at Olsen «slipper billig unna», som kun trenger å innlevere uniformen. Hun mener imidlertid at Olsen også må betale rettens saksomkostninger.

Hadde blitt fornærmet

Advokat Hansen er derimot totalt uenig.

– Vanvittig feil ressursbruk, sier advokat Ulf E. Hansen til iTromsø og fortsetter:

– Hadde jeg vært politibetjent ville jeg blitt fornærmet over at min arbeidsgiver mener at karakteren Kliff Arne er til forveksling lik en ekte politibetjent. Og hadde jeg opplevd og fått en tidligere anmeldelse henlagt hadde jeg syntes det var surt å se at politiet bruker ressurser på en sak som dette, sier han.

Han mener det ikke er til å misforstå at Kliff Arne er en karakter på en scene, og at videoen det refereres til er en profileringsvideo spilt inn inne i et garasjeanlegg på Workinntoppen, altså ikke i offentligheten.

Hansen la ned påstand om frifinnelse.

Hansen mener garasjen på Workinntoppen er et lukket område. Aktor Kjemsaas at det er i det offentlige rom.

Flere følgere

Det var 26. mars i år at Olsen lagde den etterhvert omstridte videoen, hvor han filmet seg selv mens han kjørte bil ikledd politiets uniform. Videoen ble senere lagt ut på Facebook-siden «Kliff Arne fra selve Narvik», som har rundt 13.000 følgere.

Men som har «økt i antall følgere etter at denne saken ble kjent», som Olsen selv påpekte i sitt avhør.

I RETTEN: Frank Arne Olsen sammen med sin advokat Ulf E. Hansen.

– Hysj, han Ulf tror jeg er en ekte politi, hvisket Olsen i iTromsø-reporterens øre da retten var hevet. Til latter fra advokat Ulf E. Hansen. Den muntre tonen de to hadde før retten ble satt, var tilbake igjen.

Olsen supplerte med at dersom publikum kan tro at han er en ekte politimann, så kan de også villedes til å tro at ekte politibetjenter egentlig er skuespillere.

– Da blir det ikke mange som stopper i fartskontroll, for å si det sånn, dersom de tenker at det bare er en skuespiller som står i veikanten, sier han spøkefullt.

– Men for å være litt alvorlig; alle mine uniformer brukes på scenen, og bare unntaksvis til profileringsvideoer. Det er humor fra A til Å, og skal ikke være mulig å misforstå, sier han.

Politiadvokat Malene Sofie Kjemsaas representerer påtalemyndigheten.

Alltid god tone med politiet

– Politiet hengte seg opp i en Facebook-video der jeg filmer meg selv, eller «Kliff-Arne» da, hvor jeg prater om politihunden min som kan springe 96 kilometer i timen. Det er jo ellevill «Kliff-Arne» humor. Så har de fått klage på det. Og de vil ikke si hvem det er. Nå vil de inndra uniformen, sa Olsen til iTromsø da saken ble omtalt i slutten av oktober.

Han vet fremdeles ikke hvem som har klagd inn saken.

– Politiet har jeg alltid hatt en svært godt forhold til, og der mange av dem er fan av karakteren. Jeg blir ofte bedt om å underholde som Kliff-Arne på politiets julebord, og jeg har til og med fått brev fra politiet, med Troms Politidistrikts stempel på, der de opphøyde meg til førstebetjent, sier han til iTromsø.

Låst ned

Politiuniformen som Olsen bruker i sine show er låst ned på et sted kun han selv har tilgang til. Der ligger også hans øvrige uniformer, da Kliff Arne også har både brannuniform og en komplett F16-uniform.

– De brukes kun på scenen, sier han.

Dersom inndragingsforelegget blir stående utelukker han ikke at Kliff Arne kan bli nødt til å opptre som politi i sivil.

Da dommer i saken Inger Bonnie Gjerde avsluttet avhøret av Olsen og spurte om han hadde noen sluttreplikk, svarte Olsen:

– Nei, det måtte vel være at det neste Kliff Arne skal gjøre er å bli advokat eller dommer.

Sluttreplikken hentet fram smilet hos dommeren.

Dom avsies i løpet av uken.