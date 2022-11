FRA SYKEHUSSENGEN: Livmorhalskreften førte til lange sykeleier.

Katrine fikk livet snudd opp ned: − Legene kaller meg et mirakel

Antall kvinner som undersøker seg for livmorhalskreft har stått stille i 25 år. Nå forbereder Kreftregisteret nye metoder for å gjøre det lettere for unge kvinner å undersøke seg.

«Var det verdt det?»

Kvinnen som sitter ved sengen til Katrine Kopperud Eriksen på Radiumhospitalet, er en av kirurgene. Det er 2015 og Katrine har ligget på Radiumhospitalet i elleve måneder. Det som to år tidligere begynte som en murring i underlivet, førte til at hun kunne ha dødd flere ganger.

I seks måneder i 2014 og 2015 ble hun lagt i narkose hver eneste dag for å bøte på skadene hun hadde fått som følger av livmorhalskreften. I åtte uker hadde hun verken drukket eller spist. Hun hadde gjort seg klar til å dø.

Men nå var hun snart klar til å skrives ut. Kirurgen hadde kommet inn til henne, satt seg ved siden av sengen hennes og spurt et ærlig spørsmål, forteller Katrine:

«Var det verdt det?»

ENDRET LIV, MEN LEVER: Katrine Kopperud Eriksen fikk livet snudd opp ned da hun fikk påvist livmorhalskreft. Hun er bekymret over at det ennå er nærmere 30 prosent kvinner som ikke undersøker seg for kreftformen. Her sammen med ektemannen Øyvind.

– Jeg svarte både ja og nei. For jeg var kreftfri. Men jeg skulle gjerne ha vært foruten alt det som fulgte. Det gjør noe med deg, fysisk og psykisk, sier Katrine Kopperud Eriksen til VG.

Hver tredje undersøker seg ikke

I 2013 ble hun en av de snaut 350 kvinnene som hvert år får påvist livmorhalskreft. De fleste som får påvist livmorhalskreft, ikke har undersøkt seg, slik helsemyndighetene anbefaler. Det viser tall fra Kreftregisteret.

De siste 25 årene har ikke antallet kvinner som undersøker seg, økt - til tross for flere nasjonale kampanje. Fortsatt er det 30 prosent som ikke undersøker seg.

Det var P4 som først omtalte tallene.

Dette bekymrer gynekolog og overlege Ameli Tropé. Hun er leder for Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret.

– I Sverige går omkring 90 prosent av de unge jentene til undersøkelse, mens vi i Norge ikke klarer å få flere enn 70 prosent til å ta livmorhalsprøve, sier hun.

MANGLER ENNÅ MANGE: Ennå er det nesten hver tredje kvinne som ikke får undersøkt seg for livmorhalskreft, viser tall fra Kreftregisteret.

Tropé tror det handler om hvordan undersøkelsen foregår i Sverige versus Norge.

– I Sverige går kvinnene til en helsestasjon hvor en jordmor tar prøven. Det tar en time og gjøres av en kvinne, og vi har sett i Norge at oppmøtet til undersøkelser er dårligst når kvinnen har en mannlig fastlege.

Nye tester fra neste høst

I Norge er det nemlig fastlegen som skal undersøke for livmorhalskreft. Tropé tror det er en av grunnene til at antallet som velger å ikke undersøke seg, har vært stabilt i et kvart århundre.

Fra neste høst skal man derfor begynne å tilby hjemmetester for kvinner som av ulike grunner ikke ønsker en gynekologisk undersøkelse. I første omgang må testene tas hos fastlegen, men etterhvert er planen at testene skal kunne tas hjemme, sier legen.

– Hvis vi skal få opp antall undersøkelser er dette veien å gå. Med disse hjemmestene slipper man i første omgang en gynekologisk undersøkelse, sier Tropé.

PÅ HELBREDELSENS VEI: Katrine har ikke mange bilder fra det lange sykeleiet som livmorhalskreften førte til.

Det som er spesielt med livmorhalskreft, er at den faktisk kan utryddes som sykdom. Verdens Helseorganisasjon har som mål å utrydde livmorhalskreft innen dette århundret.

Årsaken er at livmorhalskreft oppstår fordi man er smittet av hpv-viruset.

– Når vi påviser viruset ser vi etter alvorlige celleforandringer i mikroskopet. Hvis vi da oppdager alvorlige celleforandringer, behandler vi disse. Det forebygger at kvinnen utvikler kreft, sier Tropé.

FØR: Katrine før hun oppdaget kreften. Hun har alltid vært en aktiv person. I dag er hun leder for Oslo og Akershus´lokallag av Gynkreftforeningen.

Murring ble spredning

Katrine Kopperud Eriksen er en av de mange som ikke undersøkte seg for livmorhalskreft.

– Jeg hadde ikke vært til gynekolog på ti år. Vi hadde de barna vi skulle ha, og det var ingen som sa til meg at det er viktig å gå og sjekke meg, sier hun idag.

Hun var i begynnelsen av førtiårene da hun kjente en murring i underlivet våren 2013. Hun tenkte ikke spesielt over det.

– Det var litt murring i korsryggen, men jeg tenkte bare at det var kroppen som sa fra etter at jeg hadde trent.

Utøver forsommeren økte smertene på. Etter en syttendemaifest hvor hun bare kunne ligge, tok mannen henne med til lege, som sa det mest sansynlig var livmorbetennelse.

Men smertene ble bare verre. Uken etter drar hun til en gynekolog. Denne sender henne rett til Ullevål sykehus.

Etter biopsi og undersøkelser får hun beskjeden: Hun har livmorhalskreft med spredning.

«Ikke google, ikke les om dette på nettet. Hvis det er noe du lurer på, ring meg», sier legen til henne.

Fjernet alt

Det skal vise seg å bli et flere år langt sykeleie hun går inn i. Sommeren 2013 brukes til strålebehandling og cellegift. Den siste dagen med strålebehandling er også hennes 42-årsdag, og hun feirer både livet og seg selv.

PÅSKETID: Det ble mange uker og høytidsdager på sykehus for Katrine. Her er det påsketid på Radiumhospitalet.

Et halvt år senere er hun til kontroll. Hun har ennå smerter i underlivet. En CT-scan viser at kreften er tilbake.

– Modersvulsten hadde overlevd. Da kjente jeg på en... «Oi, skal jeg virkelig dø av dette?» tenkte jeg.

Det var ikke aktuelt med mer stråling, for kroppen ville ikke tåle det. Cellegift ville ikke klare å ta knekken på svulsten.

Det var bare en løsning, og den var så stor at den skulle forandre livet til Katrine for alltid.

– Det var bare å gå inn og fjerne alt: Livmor, livmorhals, eggstokker, eggleder og urinblære. Det var et sjokk, men jeg tenkte at det viktigste er at jeg blir kreftfri.

Åpent sår

14. juli 2014 blir hun operert. Elleve dager senere går alt galt. Det opererte området er så stråleskadet at det går infeksjon i såret. Kirurgene må åpne såret. Fra august til november ligger Katrine med åpen buk. Våken. På grunn av komplikasjoner med tarmen får hun kun intravenøs næring i to måneder.

– Jeg fikk verken spise eller drikke. Jeg var så tørst! Jeg fikk kaloriene jeg trengte, men det ikke spise noe som helst gjør noe med kroppen. Da jeg endelig kunne spise igjen, hadde jeg utviklet spisevegring, forteller hun.

Hun ler litt.

– Jeg skjønner at folk sliter med å høre historien min. Legene kaller meg et mirakel. Det var en tid hvor alt gikk galt med kroppen at jeg tenkte: Hvis noen skal komme og hente meg fra verden, må de bare gjøre det nå. Jeg er klar.

PYNTELIG INTRAVENØS: Sykepleierne på Radiumhospitalet gjorde hva de kunne for å skape lys i den tøffe hverdagen til Katrine. Her har de forvandlet intravenøs-stativet til en palme.

Hver dag ble hun lagt i narkose for at legene kunne fjerne dødt vev fra såret. Katrine gledet seg til det - det var en pause fra alt hun stod i.

– Jeg har lite bilder fra den tiden. Det var en fryktelig tid for mannen min, familien min og meg.

«Bombebeltet»

Sommeren 2015 blir Katrine skrevet ut fra Radiumhospitalet. Nå ventet tre år med rehabilitering. Hun måtte lære seg å leve en hverdag med stomiposer på magen.

– Jeg kaller det bare for «bombebeltet» mitt, for det ser virkelig slik ut. Det er poser og ledninger og hei hvor det går, sier hun og ler litt igjen.

– Vi lærer oss å leve med det mest utrolige.

Hun er ufør, men takknemlig for at hun lever.

– Livet er virkelig for og etter operasjonene. Legene har gjort en fantastisk innsats med meg. Og jeg er superheldig som har en mann som har stått ved siden av meg hele tiden. Som fortsatt kan se på meg og si at jeg er den mest sexy dama i byen.

STADIG BEHANDLING: Alle komplikasjonene etter to krevende runder med kreftbehandling har ført til at Katrine stadig må ha behandling. Her er fra påsken i år, hvor hun får antibiotika intravenøst.

Hun bruker ikke lenger tid på å tenke på hva hun kunne ha gjort annerledes, men oppfordrer alle kvinner til å undersøke seg for alvorlige celleforandringer.

– Når jeg tenker meg om, så hadde jeg nok kjent den murringen ganske lenge. Men vi kvinner har en tendens til å legge det på alder, menstruasjon, overgangsalder. Vi skal ikke være til bry. Men vi må snakke om det, slik at vi kan gjøre noe når vi kjenner at noe føles anderledes, sier hun.

Ameli Tropé er enig.

– Snakk med venninnene dine om dette, med mødrene og tantene. Hjelp hverandre til å ta denne undersøkelsen.