E18 Østerholtheia i Agder

Glatte veier og trafikkaos: − Kjør forsiktig!

Snøbyger og glatte veier har ført til trafikkulykker flere steder i landet. Meteorolog ber folk ha is i magen.

Av Lara Rashid

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Over hele landet er det minusgrader som dominerer, og med det er det også glatte veier.

Meteorologer og trafikkoperatørene VG har snakket med ber folk om å kjøre ekstra forsiktig torsdag kveld, spesielt i Nord-Norge og Midt-Norge.

Det er til dels snøbyger i deler av Finnmark og Trøndelag.

– Snøbyger og rundt 0 grader er oppskriften på glatte veier, sier vakthavende meteorolog i Geostorm, Roar Teigen til VG.

– På Vestlandet er det stort sett litt over null grader, men nå klarner været opp, det blir kaldere og dermed er det fare for at det blir glatte veier i kveld utover kvelden.

Lille julaften er det mange som stresser seg hjemover, men meteorologen har en oppfordring til dem:

– Ha is i magen og kjør forsiktig!

På Østlandet og Østafjells er det kaldt, men der er det kontroll på veiene.

– Veiene her er godt saltet og dermed går det litt bedre.

– Det er mer utfordrende veiforhold de stedene hvor det er snøbyger, som for eksempel i Trøndelag, nordover og på Vestlandet. Der må folk huske å holde god avstand til bilene foran seg.

les også Kuldebølge skyller inn over landet: Her blir det hvit jul

Trafikkoperatør i Nord, Håvard Landmo sier til VG at veiforholdene i Nord generelt er gode i Nordland og Troms, mens kysten av Finnmark har flere utfordringer.

Blant annet er det kolonnekjøring store deler av E6 ved kysten i Finnmark, mens flere veier er stengt.

– Folk som skal reise i Finnmark må sjekke værmeldingen og trafikkmeldingen når de skal ut og kjøre, sier Landmo.

KOLONNE: Fylkesvei 890 Kongsfjord i Finnmark.

Veitrafikksentralen i Vest melder også om stort sett gode veier, for utenom deler av gamle Rogaland hvor veiene har fryst og er dermed glatte.

– Det er spesielt Haugesund og områdene rundt hvor veiene er spesielt glatte. I Bergen og områdene rundt er forholdene bedre, sier trafikkoperatør Tina Fjeldavli til VG.

I Haugesund rykket politiet ut i ettermiddag til Amandasenteret etter en frontkollisjon mellom to biler. Det skal være glatt på stedet, opplyser politiet.

I Trøndelag er det stort sett gamle Nord-Trøndelag som er spesielt rammet av trafikkulykken som fant sted på E6 ved Åsen, hvor seks personer ble skadet.

– Der er det en del politi på ulykkesstedet, og det er vanskelig å få til omkjøringer. Så man må forvente et par timer ekstra kjøretid i det området i kveld, sier trafikkoperatør i Trøndelag, Erling Drangshold.

– Men generelt er det bare å se an forholdene og ta det rolig i dag.