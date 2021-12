GJENFORENT: Slik så det ut da Rune Hansen (60) ble gjenforent med hundene Lilo og Crazy etter fem dager.

Fuglehundene Lilo og Crazy funnet etter fem dagers leteaksjon i fjellet

Det var en svært lykkelig hundeeier som ble gjenforent med hundene sine etter desperat leting siden de forsvant under en skutertur lillejulaften.

– Jeg er så glad nå. Vi har ikke feiret jul. Vi har bare lett og lett. Dette er ungene våre, disse hundene.

Det sier hundeier Rune Hansen om de to fuglehundene, mor og sønn Lilo og Crazy.

Den lykkelige gjenforeningen skjedde tirsdag kveld. Da hadde de to hundene vært ute i fjellet i Rana kommune siden lille julaften, hvor det tidvis har vært over 20 minusgrader.

Dager med leting

Hundene forsvant 23. desember ut av skutersporet under en tur, sannsynligvis fordi de hadde fått ferten av ryper. På tross av mye leting fant Rune ikke ut hvilken retning hundene hadde tatt veien.

Så fulgte dager med leting, med et hundemiljø som meldte seg som letemannskaper og masse bidrag fra folk rundt i kommunen. En av dem som meldte seg var en mann Rune aldri hadde snakket med før, men som gjerne ville bidra med sin termiske kikkert.

Han plasserte seg i et gammelt jakttårn med oversyn over et område hvor de hadde fått tips om at to hunder var observert.

Rune og flere andre dro inn i området og plutselig skjedde julemirakelet - to gule øyne i mørket.

– Jeg roper «Crazy, Crazy, kan du komme til han far». Da kom han å la hodet i fanget mitt og vi fikk bånd på ham. Så ser jeg to gule øyne igjen, det var moren. Jeg roper «Lilo, Lilo». Så kommer hun også og legger hodet i fanget mitt. Jeg gråt så tårene trillet, sier nordlendingen (60).

HJEMME IGJEN: Mor og sønn ligger og sover inntil hverandre etter å ha vært på rømmen i fjellet i fem dager i julen.

Samlet inn 150.000 kroner

Da hadde mannen med den termiske kikkerten allerede fått øyne på dem.

Før hundene ble funnet hadde fuglehundmiljøet opprettet en spleis, hvor de innen tirsdag hadde kommet inn 150.000 kroner. En del av pengene har gått til leteaksjonen, men resten av midlene lurer 60-åringen på om skal gå til et fond for eventuelle nye leteaksjoner etter hunder som forsvinner fra eieren sin.

Den ene hunden er Hansens datter Annette Skogheim Hansens.

– Jeg skjønner fortsatt ikke at det er sant, men jeg vet jo at det er det. Pappa og noen andre gikk opp i området i kveld og kunne melde at hundene er funnet. Nå får jeg endelig litt fred og ro i jula, sier hun til Rana Blad, som først omtalte saken.

Nå ligger de to hundene tett omslynget og sover inne i hytta. Familien har en tredje hund som heter Messi.

– Han har nesten ikke spist på fem dager og har heller ikke sovet. Han har vært desperat etter å være med. Han har skjønt at noe har vært på gang.

Nå har Rune invitert fem kompiser til fest for å feire og på menyen står indrefilet, øl og akevitt.

– Det blir en heidundrende fest, sier han.