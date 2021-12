Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum til Stortinget: Slik blir lønnsstøtten

En ny midlertidig lønnsstøtteordning er på plass. Ordningen legges frem på en pressekonferanse klokken 20.30 fredag kveld, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum informerte tidligere på kvelden Stortinget om ordningen.

Partene i arbeidslivet har denne uken sittet i forhandlinger med regjeringen om en lenge etterlyst lønnsstøtteordning til kriserammede bedrifter.

Målet er å unngå permitteringer.

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning

Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.

Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.

Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

Hvem kan få lønnsstøtte?

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.

Teater, kino mv.

Treningssentre

Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene

Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper

Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)

Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer

Persontransport

Vedum informerte Stortinget om at bedriftene vil få støtte fra 20 prosent omsetningsfall. Det er første terskel. Da er støtten på 3000 kroner per ansatt, opp til 30.000 per ansatt.

– Grunnen til at vi har kommet dit er at det har vært avstemt med ESA tidligere i dag, i en uformell prosess for å vite at man ikke setter ordningen i fare hvis man går for høyt, sa finansministeren.

I tillegg kommer et tak på 47 millioner per foretak.

– Altså ett foretak, typisk en stor hotellbedrift, for eksempel, kan da samlet få 47 millioner kroner per måned.

Tidsperioden er satt til desember og januar.

FÅR LØNNSSTØTTE: Bedriftene skal få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb. Bildet er tatt i en av verftshallene til Aker Solutions i Egersund.

Næringsministeren møtte fredag i Stortinget for å svare på spørsmål om hvorfor det ikke har kommet noe til Stortinget tidligere om lønnsstøtteordning.

Vestre opplyste at det vil komme en proposisjon i januar, og pekte på at ordningen må godkjennes av ESA.

– Derfor vil ikke de midlene kunne bli betalt ut før tidligst i januar, men det vil uansett være viktig å skape trygghet om denne ordningen nå, sa han.