Dette skjedde i natt

Politiet rykket sent onsdag kveld ut med store styrker til et boligområdet i Jevnaker i forbindelse med en knivstikking . – Tre stykker er skadet. To av dem oppsøkte tredjemann, som er fløyet til Ullevål sykehus, opplyser operasjonsleder Trond-Egil Groth til VG. De to andre er kjørt til lokalt sykehus, og vil bli pågrepet.