IKKE BEKYMRET: Ifølge immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland, er samfunnet godt rustet til å møte nye virusvarianter.

Frykter ikke nye virusvarianter: − Konsekvensene av pandemien er over for de fleste

Da regjeringen kom med lettelser, advarte de samtidig mot at nye virusvarianter kan stikke kjepper i hjulene for full gjenåpning. Men at vi vil møte nye varianter som er farlige for oss er ikke veldig sannsynlig, ifølge ekspertene.

Gang på gang har coronaviruset mutert, og frykt og usikkerhet rundt nye varianter har flere ganger ført Norge og verden til nedstenging.

Men da det ble kjent at omikronvarianten så ut til å være mer smittsom og samtidig gi mildere sykdom, så fremtiden for gjenåpning lysere ut. Flere mente at omikron kunne være veien ut av pandemien.

Likevel understreket både statsministeren og helseministeren på pressekonferansen tirsdag at pandemien ikke er over og at det kan komme nye virusvarianter som vil kunne kreve nye, strenge tiltak.

Men hvor sannsynlig er det?

Gunnveig Grødeland er forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Hun sier at det mest sannsynlige er at vi får en videre utvikling med omikron.

– Det kan komme utbrudd med virus som gir mer sykdom, men det mest sannsynlige er at vi får en videre utvikling av omikron og varianter som kanskje er mer effektive med å smitte oss, men som ikke vil være særlig farlige.

– Over for de fleste

Det er allerede funnet undervarianter av omikronviruset, som er forskjellige fra den opprinnelige omikronvarianten, men som likevel ikke er ulike nok til at de har fått nye navn. Grødeland sier det illustrerer at det mest trolige er at vi får mindre versjoner av omikron.

Hun forklarer at et virus utvikler seg helt tilfeldig, og at det i teorien kan oppstå en nesten hvilken som helst mutasjon. Hun sier likevel at immunforsvaret i befolkningen vil gjøre oss i bedre stand til å møte en ny virusvariant, selv om viruset skulle utvikle seg i en verre retning.

– Sannsynligheten for at endringene i viruset er såpass store at de vil produsere helt nye varianter, er ikke kjempestore i en vaksinert befolkning. Det kan absolutt skje, men det hadde ikke vært noe jeg hadde gått og bekymret meg for.

– Hvor sikre kan vi være på at omikron er veien ut av pandemien?

– Det kan du se i samfunnet rundt deg. Viruset forsvinner ikke, men konsekvensene av pandemien er over for de fleste. I det ligger det at befolkningen har utviklet immunresponser som gjør at vi tåler belastningen som samfunn, sier Grødeland.

Grødeland mener sannsynligheten for en ny nedstenging synker dag for dag.

– Selv om det skulle komme en farligere variant, er det ikke sikkert vi vil oppfatte den som farligere.

– En god del må klaffe

Professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, sier i likhet med Grødeland at viruset endrer seg tilfeldig. Derfor er det vanskelig å si hvorvidt omikronvarianten kan mutere til farligere virus.

– Vi vet ikke hvilken vei viruset vil endre seg, sier hun og legger til:

– Når viruset sprer seg som det gjør, vil det for hver gang det lager nye kopier, kunne komme endringer. Mange endringer er bare tull og tøys og forsvinner, noen er nøytrale og noen kan gi viruset nye egenskaper som for eksempel gjør at det lettere sprer seg, sier hun.

USIKKERT: Professor og immunolog Anne Spurkland, sier det er vanskelig å si hvordan viruset vil endre seg, men at det ikke er veldig stor sannsynlighet for at det blir farligere.

Spurkland tror likevel at sannsynligheten for at viruset blir farligere for oss, ikke er veldig stor.

– Det er en god del som må klaffe.

Hun trekker også frem at det nå er god grunnleggende immunitet i befolkningen mot viruset, og at det vil gjøre at selv ikke et mer farlig virus nødvendigvis fører til veldig mange alvorlig syke. Når viruset møter et forberedt immunforsvar, vil det bli stanset veldig raskt, forklarer Spurkland.

– Det er likevel en mulighet for at viruset kan bli farligere, sier hun.

Hun understreker at vi ikke kan planlegge for at det ikke kommer til å skje.

– Vi må planlegge for det scenariet også, sier hun og trekker frem at de som er vaksinert ikke kan være sikret.

– Veldig lite sannsynlig

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, sier til VGTV at coronaviruset muterer hele tiden, og at også omikron har endret seg mye siden vi hørte om det første gang. Sannsynligvis vil vi se flere endringer fremover, sier han.

– Alfa og delta var mer alvorlig og ga langt flere innleggelser, men omikron har gitt mildere sykdom selv om den er enda mer smittsom. Hvis det fortsetter i denne retningen, spiller det ikke så stor rolle om de er ekstra smittsomme. Da vil problemet forbundet med å bli smittet, bli mindre og mindre.

Nakstad sier at det er de mest smittsomme variantene som vinner frem, og trekker frem Verdens helseorganisasjon (WHO) sin bekymring for at de høye smittetallene vil bidra til at viruset endrer seg raskere enn før. Han tror likevel ikke at vi må stenge ned samfunnet helt igjen.

– Det er veldig lite sannsynlig sånn vi ser situasjonen nå. Nå har vi en virusvariant som er veldig smittsom, men som stort sett gir øvre luftveisinfeksjon og ikke de dype betennelsene som gjør mange blir veldig syke.