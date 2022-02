FORTSATT I TVIL: Alf Petter Høgberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Jusprofessor reagerer: Mener terrordommen mot Breivik er uriktig

Jusprofessor Alf Petter Høgberg mener at det allerede i 2012 var så mye tvil rundt Anders Behring Breiviks tilregnelighet at han ikke skulle ha vært dømt til fengsel.

Publisert: Nå nettopp

Søndag uttalte to psykiatere til Aftenposten at kjente de på en «ny faglig uro» etter å ha fulgt rettssaken i Telemark tingrett, hvor Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse ble behandlet.

Psykiaterne mener at Breivik for dem fremsto som psykotisk under sin forklaring, og at han for dem fremsto som en syk mann som trenger behandling i form av samtaleterapi og medisiner for psykose.

Den samme uroen kjenner jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Alf Petter Høgberg, på.

– Dersom det er riktig – som flere psykiatere nå påstår – at han er psykotisk, og at han også var psykotisk på gjerningsøyeblikket, foreligger ikke grunnlaget for å straffedømme etter norsk rett, sier Høgberg.

Han har sett og lyttet til opptak som ble gjort fra rettssalen, og betegner oppførselen til Breivik som urovekkende.

Jusprofessoren mener at den understøtter inntrykket som ble etablert under terrorrettssaken i 2012, da det var strid blant de sakkyndige om hvorvidt Breivik var strafferettslig tilregnelig.

– Jeg mener at dommen i 2012 var feil, og at man i forhold til gjeldende beviskrav ikke kan si at tilregnelighet er bevist utover rimelig tvil. I så fall er Breivik uskyldig i betydningen at han mangler skyldevne i strafferettslig forstand. Og i så fall var dommen mot ham teknisk sett et justismord, ettersom vilkårene for å straffe etter norsk rett ikke var oppfylt.

Strid om tilregnelighet

Anders Behring Breivik ble dømt til lovens strengeste straff for sine handlinger den 22. juli 2011. 77 personer ble drept av bomben i Regjeringskvartalet og av skytingen på Utøya.

Da saken gikk for retten i 2012, ble det fremlagt rapporter fra to sakkyndigteam. Det ene konkluderte med at Breivik var utilregnelig som følge av paranoid schizofreni. Det andre var uenig.

Ifølge straffeloven § 20 skal man ikke straffe den som i gjerningsøyeblikket var psykotisk, bevisstløs eller var psykisk utviklingshemmet i høy grad.

Aktoratet la ned påstand om at Breivik skulle overføres til tvungent psykisk helsevern. Men dommerne konkluderte med at han var tilregnelig og kunne straffes.

Høgberg stiller seg undrende til hvorvidt det var riktig avgjørelse.

– Begge rapportene er utarbeidet av team bestående av erfarne rettspsykiatere, hvor det første teamet falt ned på at han ikke var tilregnelig, sier han.

– Deres konklusjon var ikke beheftet med tvil. Rapporten er en av de grundigste tilregnelighetsvurderinger som noensinne er utarbeidet i forbindelse med en straffesak, fortsetter Høgberg.

Han mener at det med en slik grundig rapport som grunnlag, ikke skal være mulig for retten å konkludere med at det ikke foreligger rimelig tvil med hensyn til tiltaltes tilregnelighet.

– Det er et prinsipp om at tvilen skal komme den tiltalte til gode. Det skjedde ikke i forhold til spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet, mener professoren.

Det tidligere aktoratet, ved Svein Holden og Inga Bejer Engh, har ikke besvart VGs henvendelse.

Mener selv at han er tilregnelig

I avgjørelsen som kom fra Telemark tingrett denne uken, hvor begjæringen om løslatelse ble avvist, beskrives Breivik blant annet slik:

– Tiltalte fremstår som åpenbart forstyrret og med en tankeverden som det er vanskelig å trenge inn i for andre, skriver retten, som også la til grunn at terroristens samfunnsbilde og ideologi er den samme i dag som i 2011.

Breivik har anket dommen.

Massemorderens advokat, Øystein Storrvik, sier til VG at tilregnelighet aldri har vært en problemstilling i deres samarbeid.

– Breivik legger til grunn at han selv er tilregnelig, og det er det jeg har jobbet ut fra, sier Storrvik.

PSYKIATER: Randi Rosenqvist har gjort en rekke risikovurderinger av Anders Behring Breivik.

Den erfarne psykiateren Randi Rosenqvist gjorde den første vurderingen av Breivik tre måneder etter terrorangrepene, og hun har siden gjort en rekke risikovurderinger av massemorderen.

– Schizofren er han ikke. Ikke tale om. Men at han har vrangforestillinger, det mener også jeg, sier hun.

Rosenqvist mener fortsatt at han ikke er psykotisk.

Samtidig mener hun at Høgberg har et poeng når det gjelder spørsmålet han stiller om bevisvurdering av tilregnelighet.

– Hvor stor tvil mente dommerne det var? spør hun.

– I og med at de første sakkyndige mente han var utilregnelig, vil det alltid være en viss sjanse for at han var det, sier hun, og legger til:

– Domstolen vurderte at han var tilregnelig. Da må de også ha vurdert usikkerheten i dette spørsmål, sier Rosenqvist.

Hun mener at domstolens konklusjon var riktig, men ser at dette er en interessant teoretisk juridisk diskusjon.

– Forbilledlig dom

Advokat Frode Sulland er blant dem som mener dommen var helt riktig.

– Tingrettens dom konstaterte at det ikke var tilstrekkelig tvil om hans tilregnelighet ut fra de faktiske forhold som retten vurderte om hans oppfatninger og forestillinger, mener han.

RIKTIG DOM: Det mener advokat Sulland.

Sulland sier han støtter fullt og helt den vurderingen som ble gjort den gang, og at han ikke har grunnlag for å stille spørsmål ved den.

– Det var en forbilledlig dom, nettopp fordi det var ulike sakkyndige vurderinger. Da var det svært viktig at retten gikk inn i premissene for vurderingene og selv foretok en bevisvurdering av de ulike omstendighetene.