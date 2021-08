Privat Foto: BLE «SPOOFET»: Runar Borge, som streamer under navnet Mystixx.

Oppdaget bombetrusler sendt ut fra eget nummer: − Håper jeg aldri trenger å oppleve det igjen

Mer enn 60 personer mottok melding om en bombetrussel i Kongsberg natt til mandag. Runar Borge sier meldingene ble sendt fra hans telefonnummer.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Natt til mandag mottok rundt 60 personer meldinger om en bombetrussel i Kongsberg.

Ifølge Runar Borge ble truslene sendt ut fra hans telefonnummer fra noen som utga seg for å være han, mens han selv satt midt i en livestream – en live videosending – på streamingtjenesten Twitch.

Til VG sier Borge at han oppdaget hva som hadde skjedd da han plutselig så både ubesvarte anrop fra politiet og at det hadde tikket inn mange meldinger.

Kort tid etterpå skal politiet ha ringt igjen, og spurt om han kjente til om det hadde blitt sendt ut noen sms-er.

– Jeg syntes det var ganske sykt, og det gikk kaldt nedover ryggen min, forteller han.

Forsøk på «swatting»

Han har drevet med livestreaming på plattformen Twitch under navnet Mystixx i snart seks år, og har streaming som heltidsjobb. Livesendingene kan bestå av at han snakker, spiller spill eller har ulike former for talkwhos, forteller Borge.

Han sier han aldri har opplevd noe lignende.

– Det er bare sånn du hører om i USA, der noen driver med «swatting», sier han.

Fenomenet «swatting» går ut på at noen sender inn falske meldinger til politiet som gjør at politiet aksjonerer med såkalte SWAT-team under en livestream.

– Jeg tenker at politiet fint kunne ha rykket ut til meg også hvis jeg ikke hadde tatt telefonen, sier Borge.

Han mener det er urovekkende at noen aktivt har brukt hans telefonnummer til å sende ut truslene.

– Jeg tenker at de ikke forstår hva de egentlig gjør. De kaster bort tiden til politiet og skremmer folk. Det er grusomt, og jeg håper jeg aldri trenger å oppleve det igjen, sier Borge til VG.

– Skaper frykt

Politiførstebetjent Rune Kjær Flage ved Kongsberg politistasjon sier til VG at politiet jobber ut fra en teori om at det ikke er innehaver av telefonnummeret som har sendt ut bombetrusselen.

– En teori er at det er et forsøk å drive med «swatting», sier Flage.

Han understreket at politiet ikke kan si noe om hvilket telefonnummer truslene har blitt sendt fra på grunn av taushetsplikten.

Saken etterforskes nå lokalt på Kongsberg, men Flage forteller at det kan bli aktuelt å be om bistand fra Kripos.

– Dette er fortsatt såpass ferskt for oss at vi først må kartlegge omfanget og deretter ta en status når vi har fått etterforsket lokalt, sier han.

Han forteller at politiet ser alvorlig på saken.

– Det skaper frykt, og selv om man har landet på at det ikke var noen reell trussel er det viktig å komme til bunns i det.