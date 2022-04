RÅDE: Her på mottakssenteret i Råde søker flyktningene asyl.

Flyktningsstrømmen fra Ukraina: Vil endre en rekke norske lover før bosetting

Regjeringen vil endre flere lover før flyktninger kan bosettes i kommunene, og foreslår at kartlegging av flyktningenes kompetanse kan skje etter bosetting.

Svarfristen for de som vil mene noe om forslagene, er allerede tirsdag.

I høringsbrevet skriver departementet at det allerede er registrert langt flere søknader om beskyttelse i Norge enn den opprinnelige prognosen for ankomster i hele 2022. Dette har ifølge justisdepartementet ført til utfordringer i alle ledd, fra registrering av søknader og plass i mottak til bosetting i kommunene.

– Situasjonen i Ukraina og nærområdene er uforutsigbar, og det må legges til rette for at Norge kan motta et vedvarende høyt antall fordrevne. Tallene så langt viser at det i hovedsak er kvinner, barn og eldre som har kommet til Norge. Dette stiller kommunene overfor andre utfordringer enn vanlig. Særlig har det betydning at det kommer svært mange barn og unge, skriver Justisdepartementet.

De mener det er nødvendig med midlertidige endringer i:

Plan- og bygningsloven

Integreringsloven

Barnevernloven

Opplæringslova

Pasient- og brukerrettighetsloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Det foreslås også enkelte forskriftsendringer.

Vil forenkle prosessene

Justisdepartementet mener høye ankomsttall gjør det nødvendig å etablere en forenklet bosettingsprosess, for å sikre at fordrevne fra Ukraina ikke blir sittende for lenge i mottak.

FLYKTNINGER I RÅDE: Rundt 250 ukrainske flyktninger søker beskyttelse i Norge hver dag.

– Store ankomster av fordrevne krever raskere og enklere løsninger enn det som tilbys i en normalsituasjon. I en situasjon med et høyt antall ankomster og med svært mange barn vil det være uheldig dersom de blir værende i mottak lenge, skriver justisdepartementet.

Prosessen ved bosetting av flyktninger, tar vanligvis om lag fire måneder. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har bedt IMDi om å forenkle prosessen for anmodning i lys av situasjonen.

– For å lykkes med både mottak, bosetting og videre oppfølging i en slik situasjon må enkelte ordninger og tjenester innrettes annerledes enn i en normalsituasjon, noe som på flere områder krever endringer i lovverket, skriver departementet.

Kan komme 60.000

Noen av høringsinstansene har innvendinger:

– Forslaget om at fosterhjem kan ta imot barn før de har fått opplæring begrunnes med at behovet for fosterhjem kan bli stort og opplæringen er tidkrevende, skriver Bufetat.

Alle forslagene i høringsnotatet er midlertidige og foreslås opphevet senest 1. juli 2023.

Norge har hittil tatt imot 13.000 flyktninger fra Ukraina, sa UDI på et pressemøte torsdag.

De mener det er realistisk at de totale antallet blir rundt fem ganger så stort, opp mot 60.000 personer.