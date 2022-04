Aktiver kart

Flere overfall i Drammen - kan ha innbrakt feil person

Politet jakter en mann etter flere overfall i Drammen.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Politiet har innbrakt en mann i begynnelsen av 20-årene etter at han ifølge politiet skal ha overfalt minst to personer i Drammen. Mannen kom også mot patruljen med en stein i hånden.

– Ingen personer er fysisk skadet, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

I en oppdatering skriver politiet at mannen ikke er kjent for dem fra før. Han skal angivelig ha hoppet på en av personene bakfra, tatt kvelertak, for deretter å kysse vedkommende på kinnet.

Mannen overga seg til politiet umiddelbart, uten dramatikk.

40 minutter senere tvitrer Sør-øst politidistrikt at personen som er innbrakt, muligens ikke er rett gjerningsmann.

– Personen var på stedet med en stein, så det var all grunn til å tro at mannen var den rette gjerningsperson, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG.

– Ble han spurt om overfallene på stedet?

– Han ble spurt, men det var språklige utfordringer på stedet, så han ble innbrakt. Det var en spesiell setting.

Politiet mottok kort tid etter en ny melding, om et overfall utenfor Esso Hauges gate. Gjerningsmannen beskrives som om lag to meter høy, iført grå tights, svart shorts over, stor, mørk boblejakke og lue.

Groth sier politiet i Drammen leter med store ressurser etter mannen.

– Vi har en god beskrivelse, og vi tror vi vet hvem vi leter etter. Vi har også sikret oss overvåkingsmateriale. Vi ønsker tips fra publikum, sier han.

Heller ikke i dette tilfellet ble fornærmede fysisk skadd.

– Det var i samme leie som de øvrige, overfallsmannen kastet seg over fornærmede og tok tak i ham, sier Groth til NTB.

Saken etterforskes fremdeles, og den første personen er fortsatt i politiets varetekt.

Er den dere leter etter farlig for omgivelsene?

– Det har vi ikke grunn til å tro. Ingen er fysisk skadet i overfallene, sier Groth til VG.