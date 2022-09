Illegalt Design har leid ut russebusser fra hovedkontoret sitt her på Bane Nors eiendom i Drammen.

Russebuss-firma slått konkurs

Flere hundre elever betalte store forskudd til russebuss-firmaet. Nå er pengene forduftet og firmaet slått konkurs.

Det var skatteetaten som gikk til tingretten og begjærte firmaet Illegalt Design konkurs mandag.

I tillegg har minst én privat kreditor sendt en begjæring om det samme.

Trolig er det lite penger å hente.

Daglig leder Axel Dalberg forklarte i retten mandag at det trolig finnes verdier for 200.000 kroner i boet. Han anslo videre at samlet gjeld var minst to millioner kroner, der skatteetatens krav alene utgjør halvparten.

Han opplyste at selve russebussene ble solgt i vår for å få inn penger.

VG kjenner til at det finnes ytterligere krav mot firmaet, både fra leverandører og fra en rekke russegrupper som er sterkt misfornøyd med bussene.

Buss-kaos i vår

VG har tidligere omtalt at mange elever opplevde kaotiske tilstander da de skulle hente ut russebussene de hadde betalt store forskudd på, i april i år. Totalt var det om lag 10 grupper som hadde tegnet kontrakter verdt opptil en million kroner per stykk.

Flere av dem har i sommer forgjeves forsøkt å få penger tilbake og har kontaktet både politiet, forliksrådet og namsmann.

En av bussene som Illegalt Design leide ut, viste seg å tilhøre en annen russegruppe.

Marius Nordli (19), Daniel Phan (19) og resten av Drammens-russen på bussen «Bambo» hadde spart i flere år for å kunne leie buss med komplett lyd- og lysanlegg.

Over flere år betalte de forskudd, og i mars i år betalte de det siste avdraget. Totalt nesten 900.000, som også skulle dekke lydanlegg. Så sluttet russen å få svar når de ringte og sendte meldinger til firmaet.

Det viste seg at bussen de hadde tegnet kontrakt på slettes ikke ble disponert av Illegalt Design, men av en russegruppe fra året før i Elverum, som ville melde bussen stjålet.

Russegruppen fra Drammen, «Bambo» har sendt krav til namsmannen på over 800.000 kroner.

– Bussen vi hadde betalt 900.000 kroner i leie for, tilhørte ikke firmaet i det hele tatt. De som eide den ønsket å få bussen tilbake snarest, sa Nordli til VG i mai.

Daglig leder i firmaet avviste den gang at bussen var stjålet og skrev i en e-post til VG at den skulle leveres tilbake, eventuelt hentes etter avtale.

Drammens-russen har i sommer gått via forliksrådet og namsmannen for å forsøke å få noen av pengene igjen. Kravet de har registrert hos Namsmannen er på 816.345 kroner.

– Det kommer ikke som noe sjokk at firmaet går konkurs. Vi håper ny russ slipper å oppleve dette. Vi er usikre på om vi får igjen noen av pengene. Mange russ har tapt mye i denne konkursen, sier bussjef Daniel Phan (19).

Flere konkurser

Firmaet bak Illegalt Design heter «Idé AS» og er eid av daglig leder Axel Dalberg og styreleder Helle Pedersen. De overtok Illegalt Design da den første eieren, Ronny Andre Kolås, ble slått personlig konkurs i 2021. Han har siden vært tilknyttet firmaet og har fungert som kontaktperson for mange av russegruppene helt frem til i sommer.

Det er Bane Nor Eiendom som har leid ut tomt til Illegalt Design i Drammen. Den siste tiden har namsmannen forsøkt å få fjernet de siste bussene fra tomten.

Styreleder Helle Pedersen ønsket mandag ikke å kommentere konkursen og viser til daglig leder Axel Dalberg og en konkret e-postadresse. Han har ikke besvart disse henvendelsene fra VG, men forklarte i retten samme dag at firmaet fikk problemer med økonomien i vår.

Ronny Andre Kolås har ikke besvart VGs tilbud om å kommentere konkursen.

Firmaet har hatt hovedkontor og lager i Drammen, på et område de leide av Bane Nor Eiendom. Da denne leieavtalen gikk ut i juli, sto det fremdeles hensatt russebusser på tomten. En av dem var den omstridte Bambo-bussen fra Elverum.

Denne bussen ble hentet fra Illegalt Design-tomten i Drammen i forrige uke. Ifølge eieren, er den så herpet at den må gis bort gratis.

– Jeg ble kontaktet av namsmannen som ville ha den fjernet. Jeg har forgjeves forsøkt å få kontakt med Illegalt Design i ett år uten å lykkes, slik at vi kan få den tilbake. Nå er den så herpet at vi bare må gi den bort gratis, sier tidligere bussjef Mojtabe Mirzaee.

Bobestyrer vil kontakte ledelsen

Bobestyrer for konkursbehandlingen er Per Magnus Bråthen i firmaet Ytterbøl & Co.

– Vi har akkurat fått oppdraget og prioriterer i første rekke å få kontakt med styreleder og daglig leder i firmaet. Det er skatteetaten som formelt sett har begjært firmaet konkurs, sier Bråthen til VG.

Flere jurister advarte i vår russ mot å inngå avtaler om forhåndsbetaling med utleiere av russebusser, etter en rekke konflikter.

– Ingen bør ta på seg risikoen disse kontraktene innebærer, sa professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen.

