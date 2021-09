REGJERINGSPARTNERE? SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre under den tradisjonsrike partilederdebatten på Stortinget valgnatten.

Her er Aps plan for regjeringsforhandlingene

Arbeiderpartiet har lagt et løp for regjeringsdannelse, som betyr at de vedtar å innlede sonderinger fra tirsdag og forhandlinger fra neste onsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det får VG opplyst fra sentralt hold i Arbeiderpartiet etter at de i mandagens valg fikk flertall for sin favorittregjering i valget mandag: En flertallsregjering utgått av Ap, Sp og SV.

Klokken 14.00 tirsdag møtes sentralstyret.

Der skal de legge partiets plan for de forestående sonderingene og påfølgende forhandlinger med Sp og AV.

Først skal Ap ha kontakt med alle partiene på venstresiden, bekreftet Støre i sin tale på partiets valgvake sent mandag kveld.

– De neste dagene vil jeg invitere alle partier som ønsker et skifte til samtaler. Vi vil prioritere Senterpartiet og SV, men ønsker også å lytte til Rødt og MDG, sier han.

Etter et valg er det vanligvis to etapper i regjeringsforberedelsene:

Sonderinger mellom partiene som er aktuelle for en regjering. Når sonderingene er over og partiene eventuelt ser at det er grunnlag for å innlede forhandlinger.

Så begynner alvoret: Forhandlingene som etter planen skal ende i en regjeringsplattform.

Det er oppstart av disse forhandlingene Ap har som mål å kunne vedta på sitt landsstyremøte tirsdag og onsdag i neste uke.

Kilder sier til VG at det ennå ikke er bestemt noe sted for forhandlingene.

Det stedsnavnet knyttes ofte til navnet på regjeringsdokumentet, slik Granavolden-plattformen som Erna Solberg-regjeringens siste politisk plattform, oppkalt etter Granavolden Gjæstgiveri.

Etter hva VG forstår har ikke Ap satt noen endelig dato for når forhandlingene skal være avsluttet.

– Vi har god tid, sier en Ap-kilde, men henvisning til at det vil ta ekstra tid fordi SV skal gjennomføre en uravstemning blant medlemmene, hvis SV-ledelsen kommer frem til at de vil anbefale en forslag til regjeringsplattform.

Vedum: Har snakket med Støre

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er fortsatt klar på hvilken regjeringskonstellasjon han foretrekker:

– Jeg mener det beste er Sp og Ap, så får Støre og jeg begynne samtalene i morgen, sier han til VG valgnatten.

– Har det vært samtaler i dag?

– Støre og jeg har snakket sammen også i dag.

– Har Senterpartiet snakket med SV?

– Jeg har snakket med Støre, gjentar Vedum.

VALGVINNER: Senterpartiet hadde størst fremgang i Stortingsvalget. Nå går det mot regjering for Trygve Slagsvold Vedum.

Lysbakken: Har avtale med Støre

SV-leder Audun Lysbakken forteller til VG på vei til Stortinget at han har en avtale om å prate med Støre i løpet av morgendagen.

Han vil i imidlertid ikke si noe om han har vært i kontakt med Ap- eller Sp ledelsen i løpet av valgdagen,

– Vi er enige om å snakke i morgen. Da kommer Jonas til å ta kontakt med partilederne i partiene som ønsker regjeringsskifte, sier han og legger til:

– Det er den avtalen jeg har med Støre.

– Har dere noen videre plan fremover for hvordan prosessen skal være?

– Nå tar vi det steg for steg, så er det den runden med samtaler først, og så er det egentlig litt opp til Jonas som leder for største parti å legge opp til en prosess for hvordan vi går videre.

– Har dere en plan for regjeringsforhandlinger?

– Vi er enige om å snakke sammen i morgen, så er det nå opp til Jonas å legge en tidsplan for det videre løp.

Lysbakken sier at han ikke har snakket med Ap-lederen etter valgresultatet ble klart, men vil ikke si når han avtalte med Støre på tirsdag

– Det har du spurt meg om fem ganger, men jeg kommer ikke til å si når jeg snakket med dem.