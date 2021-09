Ropstad: − Ser at vi ikke hadde gode nok svar til velgerne

STORTINGET (VG): Hvordan det ville gått for KrF uten retningsvalget i 2018, er et hypotetisk – men kanskje fristende – spørsmål.

– Jeg synes ærlig talt vi hadde fortjent å klare de siste 0,2 prosentene, sier Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti (KrF) til VG.

Partilederen har nettopp konstatert at KrF har gjort sitt dårligste valg siden 1936. Med 3,8 prosent klarte ikke KrF engang sperregrensen.

– Hva gikk galt?

– Vi manglet 0,2 prosent.

– Hvorfor gjør dere det?

– Det er vanskelig å si. Jeg er først og fremst i dag veldig takknemlig for alle KrF-ere som har stått på og klart å mobilisere, sier Ropstad.

Mens KrF endte 0,2 prosent under sperregrensen, fikk De Kristne 0,4 prosent og Sentrum 0,3 prosent. Hverken De Kristne eller Sentrum får mandater på Stortinget, men det er nærliggende å tenke at de stjal nok velgere fra KrF til at Ropstads parti for første gang endte under sperregrensen.

– Hadde de heller stemt på KrF, hadde vi kanskje kommet over sperregrensen, men det er lett å si. Det er ikke dermed sagt at det hadde blitt sånn, sier Ropstad til VG.

– Jeg tror heller at vi må utvikle politikken vår og finne bedre svar til velgerne, fastslår han.

Totalt var det 25 partier som fikk stemmer ved årets stortingsvalg. Ingen fikk flere enn Arbeiderpartiet, som fikk over 750.000 stemmer og nå skal gå i regjeringsforhandlinger med Sp og SV.

Rundt 110.000 stemte på KrF. De Kristne fikk litt over 10.000 stemmer og Sentrum rundt 7500. Hvis halvparten av deres velgere hadde lagt KrF i urnen i stedet, ville KrF ha landet på 4,1 eller 4,2 prosent.

I 2018 vedtok KrF å gå for en borgerlig regjering i stedet for å følge Knut Arild Hareide til venstre i det politiske landskapet. Partiet Sentrum oppsto i kjølvannet av dette.

– Hva betydde retningsvalget?

– Det er umulig å si, men det har gjort at utgangspunktet har vært krevende. Det gir meg tro på fremtiden at vi tross alt har vært så samlet. Det har ikke vært diskusjon internt, bare i mediene. Når du ikke sitter i regjering, kan du rendyrke profilen i større grad. Det blir den viktige jobben. Vi må sette oss ned så fort som mulig, både for å utvikle politikken enda bedre, for vi ser at vi ikke hadde gode nok svar til velgerne, men også markere KrF enda tydeligere, sier Ropstad.

– Har du mislyktes som partileder?

– Jeg synes jo at vi lyktes med mobiliseringen gjennom valgkampen. Det gir meg håp og tro på at det er mulig. Og derfor er jeg motivert for å fortsette.

– Så du blir værende som partileder?

– Ja, jeg er veldig motivert for det. Vi er tre som kommer inn. Det er Olaug (Bollestad) og Dag-Inge (Ulstein), som jeg jobbet tett med som statsråder og som har erfaring. Jeg skulle gjerne sett at vi var seks eller syv eller enda flere. Det gir ikke mulighet til å rendyrke KrF-politikk nå som det blir en rødgrønn regjering, men vi blir tydelig i opposisjon, da.

VIL FORTSETTE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til VG at han er motivert for å fortsette som partileder.

Da Kjell Ingolf Ropstad var på talerstolen under valgvaken, annonserte han regjeringens avgang, gratulerte Jonas Gahr Støre med valgseieren og ønsket Ap-lederen lykke til med å danne ny regjering.

Litt etterpå ble han avbrutt av at brannalarmen gikk.

– Før du ble avbrutt på valgvaken, var det veldig friskt av deg å annonsere regjeringens avgang før Erna Solberg gjorde det. Var det med vilje?

– Nei, men det var vel bare å se resultatene. Jeg tror ikke det var så mange som ble overrasket.

– Reagerte hun på det?

– Det vet jeg ikke. Hun har ikke sagt noe til meg.