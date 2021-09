KAMP OM PLASSEN: SVs Mona Lill Fagerås (t.v.) og Høyres Marianne Dobak Kvensjø.

Valgdrama i Nordland: − Viser at hver stemme teller

Valgdramaet i Nordland kan vare i flere døgn: – Jeg ville nok ikke vært sikker, før alt er over, sier valgansvarlig i Nordland fylkeskommune Lise Nilsen.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag kveld hadde Høyre mistet en plass på Stortinget til SV – men bare 77 stemmer skilte Marianne Dobak Kvensjø (H) og Mona Lill Fagerås (SV), da 97,3 prosent av stemmene var opptalt.

Fagerås er 25 stemmer unna å miste direktemandatet, ifølge VGs oversikt over valgresultatet i Nordland.

– 25 stemmer er veldig lite. Jeg ville nok ikke vært sikker, før fylkesvalgstyret har godkjent valgresultatet mandag, sier valgansvarlig i Nordland Lise Nilsen til VG.

Kontrolltellingen av stemmer i Nordland valgdistrikt kan gi en dominoeffekt i hele landet. Hvis to partier bytter plass i et valgdistrikt, må alle utjevningsmandatene beregnes på nytt.

les også Telledrama i Nordland kan gi nasjonal stollek

– Den foreløpige mandatendringen i Nordland er skjedd på bakgrunn av forhåndsstemmer som var sent innkommet eller lagt til side, forklarer Lise Nilsen.

Denne kategorien kan for eksempel være en bodøværing som stemmer i Oslo torsdag før valget. Hennes stemmeseddel sendes nordover med posten og skal ikke telles før klokken 17 tirsdag.

– Kommunene teller alle stemmesedlene to ganger. Når det oppgis at 97,3 prosent av stemmene er kontrolltelt, snakker vi om andre gangs telling i kommunene, forklarer Nilsen.

Opptelling av forhåndsstemmer Den foreløpige opptellingen av sent innkomne forhåndstemmer skal skje etter klokken 17, dagen etter valgdagen (tirsdag). Det er fristen for å godkjenne forhåndsstemmer som har kommet inn etter at forhåndsstemmeperioden er over. Endelig opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer skal starte umiddelbart etter at den foreløpige opptellingen er ferdig. Kilde: Valgmedarbeiderportalen Vis mer

Deretter telles stemmene en tredje gang i fylkeskommunen, som mottar alle stemmesedler fra kommunene og kontrollteller fortløpende.

Fylkeskommunens kontrolltelling av forhåndsstemmer i kategorien «sent innkomne og lagt til side» startet først onsdag morgen.

– Vi har fått over 800 stemmer fra Bodø i denne kategorien, men venter et rush fra kommunene i dag og i morgen. Det kan være vi oppdager feil under vår kontrollsjekk, sier Lise Nilsen.

Håper å være ferdig fredag

Nordland fylkeskommune skal totalt kontrolltelle over 120.000 stemmesedler fra 41 kommuner.

– Vi håper å være ferdige fredag ettermiddag. Fylkesvalgstyret skal ha møte mandag for å godkjenne valgresultatet og behandle stemmesedler som er foreslått forkastet.

Nilsen opplyser at det i Nordland normalt er i underkant av 200 stemmesedler som foreslås forkastet.

– I all hovedsak er årsaken at de mangler stempel. Da er det aldri tvil om at de ikke skal godkjennes.

Stollek over hele landet

Mona Lill Fagerås (49) fra SV var allerede inne på Stortinget på et utjevningsmandat. Om endelig telling viser at hun kaprer direktemandatet fra Høyre med hårfin margin, utløses en stollek over hele landet:

Utjevningsmandatet Fagerås hadde, går i stedet til Geir Jørgensen (48) fra Rødt i Nordland.

– Dette er jo et utrolig drama, som viser at hver stemme teller. Det er en kvalitet ved demokratiet og valgsystemet at hver stemme er avgjørende for hvordan Stortinget ser ut, sier Jørgensen til VG.

Til gjengjeld mister Rødts Hanne Lise Fahsing (47) et utjevningsmandat i Nord-Trøndelag. Der går utjevningsmandatet til Venstres André Nikolai Skjelstad (56).

Til gjengjeld mister Venstres Solveig Schytz sitt utjevningsmandat i Akershus. Det går til Høyres Hårek Elvenes.

Dermed er balansen gjenopprettet: Alle partiene har like mange representanter på Stortinget, men det er nye ansikter fra andre valgdistrikter.

– Men i praksis er det jo sånn at vi stjeler et mandat fra Høyre i Nordland, det er det som er det reelle innhold i dramaet. Og hvem var vel bedre å ta det fra enn Høyre, sier Geir Jørgensen i Rødt.

Trykk på hver kandidat for å se hvor langt unna de er å få eller miste et mandat: