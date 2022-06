SPARER PENGER: Adele Karinia Fosse-Åleskjær bor og jobber i Porsgrunn. Hun sparer mer penger på å reise til Polen for å kjøpe ting, enn å shoppe i Norge.

Adele (19) bestilte flybillett for 7 kroner: − Helt sykt

Adele Karinia Fosse-Åleskjær fant ut at det var billigere å ta flyet til og fra Polen enn å ta buss til kjøpesenteret. Naturvernforbundet kaller billettprisene til flyselskapet forkastelige.

– Det er helt sykt. Det er dyrere å ta bussen til kjøpesenteret her jeg bor enn en tur til Polen, sier 19 år gamle Adele Karinia Fosse-Åleskjær, om reisen hun dro på 18. mai i år med flyselskapet Ryanair.

Det kostet 7 kroner per person for en tur-retur-billett med håndbagasje fra Torp flyplass i Sandefjord til Gdansk i Polen.

– Jeg ble helt sjokkert, sier hun.

19-åringen bor og jobber i Porsgrunn. I fjor fant hun ut at prisene til Polen var ekstremt lave, og hun har derfor siden september i fjor heller valgt å reise fire ganger til utlandet, enn å handle klær lokalt.

– Jeg er veldig reiseglad, og jeg sparer jo enormt med penger, i tillegg er det veldig billig i butikkene der, sier hun.

For å ta buss til senteret koster det 50 kroner tur-retur, sier hun.

Stor respons på TikTok

De andre reisene hun har bestilt har vært på nede i 47 kroner og 109 kroner.

Hun synes ikke det er bra for klima og miljø, men tror folk ikke bryr seg så mye nå som pandemien er over.

– Det er jo ikke bra, men det har vært vanskelige tider med tanke på corona. Jeg føler det er viktig å ta tilbake de årene med reising. Det kommer ikke til å stoppe med det første uansett, sier hun.

På onsdag delte Fosse-Åleskjær en TikTok med flyprisene. Responsen har vært enorm.

Mange kommenterer at de har betalt flyginger på over 2000 kroner til Gdansk og klarer ikke skjønne at prisene er så lave.

– Flyprisene endrer seg hele tiden og de må ha vært inne på feil tid, sier hun.

Strategisk fra flyselskapet

Flyanalytiker og eier av konsulentselskapet Winair AS (ikke flyselskapet ved samme navn, red.anm.), Hans Jørgen Elnæs, har tidligere vært salgs- og markedssjef i Skandinavia og Baltikum for Ryanair og vet godt hvordan flymarkedet fungerer.

Han sier han var med på å selge mange billetter til én euro for selskapet for flere år siden.

– Strategien er å fylle opp flyet, sier han.

Når man fyller opp flyet, tjener selskapet på mat og drikke som blir kjøpt om bord, setereservasjoner og ekstra bagasje.

– Flyet flyr likevel, og det er bedre å fly med passasjerer enn å fly med tomme seter. Da fordeler man avtrykket på flere. Alle flyselskaper har en klar bevissthet på å levere på miljøkrav, sier han.

Elnæs forklarer at det er en del av markedsføringen til Ryanair å ha så billige billetter. Får man mye omtale og selger tusen billetter til 7 euro, gir det 7000 euro i inntekt. I tillegg til mediedekning, kan inntekten bli høyere.

SAS er blant flyselskapene som ikke tilbyr en sånn ordning, sier han. De lar heller prisen være slik den er, istedenfor å fylle opp flyene.

FLYEKSPERT: NHH-professor Frode Steen.

Gimmick

Flyekspert Frode Steen ved Norges Handelshøyskole er enig med Elnæs.

– De gjør dette blant annet for å fylle opp flyet. Da bruker folk penger om bord og på tilleggstjenester. Samtidig er det helt klart en del av markedsføringen å selge så billige billetter, sier han.

Steen påpeker at de 7 kronene for billetten fort blir langt dyrere hvis man for eksempel skal ha plass i hattehyllen inne på flyet.

– Jeg har sett billetter nede i 50 kroner andre steder, men ingen har slike «gimmick»-priser som Ryan Air, sier Steen.

Adelen Karinia Fosse Åleskjær på vei til flyplassen for å reise Polen.

– Mye CO₂ for pengene

Klimaforsker ved Cicero, Borgar Aamaas, forstår at de som knapt har reist har et ønske om å komme seg ut av landet, og at det ikke er forbrukeren som skal straffes.

Men han sier det blir vanskelig å nå klimamålene om det fortsetter slik.

– Skal vi klare å avgrense den globale oppvarmingen til 2 grader må vi kutte utslippene kraftig og fort. Alle flyreiser som ikke er nødvendige burde være blant de letteste å kutte.

– Hvis du vil makse hvor store utslipp du vil ha, er det å kjøpe sånne billige flybilletter. Du får mye CO₂ for pengene, sier han.

KUTT: Klimaforsker verd Cicero, Borgar Aamaas, mener man alle flyreiser som ikke er nødvendige burde være blant de letteste å kutte.

Aamas sier at globalt sett står luftfart for en ganske lav del av utslippene, bare 2–3 prosent.

– Det er andre ting som er viktigere å kutte globalt sett, men av de få som flyr, har det mye å si. Man bør ha et bevisst forhold til det, sier han.

Mener det burde vært ulovlig

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet reagerer sterkt på de billige flybillettene.

– Hvor er Samferdselsministeren? Hvor er Regjeringen?, spør hun.

– Det er helt forkastelig. Det betyr at klimautslippene ikke har noen kostnad. Jeg blir målløs.

Esmark mener det burde vært forbudt å selge slike flybilletter.

FORKASTELIG: Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, mener det er helt forkastelig at billettene er så billige.

Hun mener samferdselsministeren og klima- og miljøministeren bør sette i gang tiltak.

– Den politiske løsningen her er at man bør ha dyrere fly, slik at det blir mindre lukrativt å ta en sånn billig flyreise.

Esmark mener det må gis mer penger til tog- og busstrafikk, og styrke kollektivtilbudet i Norge og til Europa. Det er Fremtiden i våre hender enig i.

– At det er billigere å fly helt til Polen enn å ta buss og tog i Norge, er en politisk feilprioritering. De store pengene går til flyselskapene og utbygging av motorveier, heller enn til å få et bedre og billigere kollektivtilbud, sier leder i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

VG har kontaktet Ryanair for å få dem til å kommentere denne saken, men flyselskapet har ikke svart.