LANGE KØER: Den siste uken har folk ventet i mange timer bare for å hente vanlig pass på Grønland politistasjon. Det er i tillegg lange køer for å få passtime og syv ukers ventetid for å få nytt pass for de heldige som har fått time.

Slik vil Mehl løse passkrisen: − Usikkert om det lar seg gjøre

SV inviterer regjeringen til idédugnad for å løse passkrisen. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at regjeringen allerede jobber på høygir med de løsningene de håper kan redde nordmenns sommerdrøm.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

Stortinget skal tidlig neste uke behandle forslag for å løse passkrisen.

Det er allerede klart at opposisjonen har flertall til å tvinge regjeringen til å innføre strakstiltak for å redusere ventetid for å få passtime, for eksempel gjennom lengre åpningstider og økt bemanning på passkontor med stor pågang.

– Folk er svært frustrerte og føler seg nærmest som gisler i eget land. De må avlyse ferieplaner, bryllup i andre land og får ikke sett familiemedlemmer de skulle møte for første gang på mange år, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Unneland til VG.

– Vi etterlyser kreativitet hos regjeringen og vil gjerne bidra inn i idédugnaden med en rekke forslag, sier han.

INVITERT TIL DUGNAD: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at regjeringen allerede jobber på fullgir med de løsningene de tror det er håp om å få til før sommerferien.

Vil ha digitale pass

Hovedårsaken til de lange ventetidene er at passprodusentene mangler komponenter og at mange må fornye pass fordi de reiser for første gang etter coronakrisen.

SV-toppen leverer fire konkrete forslag i Stortinget:

Forlengelse av utgåtte pass, slik man kan gjøre i en del andre land, med veldig enkel saksbehandling og et stempel.

En digital passløsning basert på arkitekturen til covid-pass.

Gratis nasjonalt ID-kort for å få flere til å velge det, for reiser i Europa.

Midlertidig ordning som åpner for legitimasjon med kombinasjoner av utgåtte dokumenter og andre dokumenter inntil passkrisen er oppløst.

JUSTISBOSS: Andreas Unneland inviterer regjeringen til å la hundre blomster blomstre i en idédugnad for å løse passkrisen vel en måned før fellesferiens start.

Fellesferien starter om vel en måned, men det er allerede ventetid på rundt syv uker på å få pass.

Unneland håper SVs løsninger kan bøte på passkrisen før sommerferien.

– Er dette realistisk?

– Det er ikke lenge siden vi sto i pandemi. Da rullet vi ut et testsystem vi ikke har sett maken til i Norges historie. Der det er vilje er det mulig å få til ting, sier Unneland.

– Gir dere folk falske forhåpninger om at dette skal løse seg?

– Hvis vi skal ta folk sin situasjon på alvor, så må både folkevalgte og regjeringen se på alle muligheter så raskt som overhodet mulig, sier han.

– For sent

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa fredag til TV2 at de allerede jobber med alternativer til gyldig pass.

– Både Justisdepartementet og Utenriksdepartementet jobber for å finne løsninger for at andre land vil godta annen legitimasjon enn gyldig pass, sier Mehl til VG.

Hun sier at det er for sent å starte med SVs idédugnad hvis det skal hjelpe før nordmenn tar sommerferie.

– Det ville vært for sent hvis vi skulle begynne med tiltakene først neste uke. Dette jobber regjeringen allerede med, fordi det haster å snu alle steiner for å finne tiltak som kan dempe virkningene av råvaremangelen, sier hun.

Info For deg som har bestilt pass Har du bestilt pass, er ventetiden minst syv uker – men kan øke til ti uker i løpet av juni. For nasjonalt ID-kort er leveringstiden minst fire uker.

Nasjonalt ID-kort gir rett til å krysse grensene i EU/EØS-landene og Sveits. Velg ID-kort, om du planlegger reise til Europa i sommer.

Hvis du ikke har fått SMS om at pass eller ID-kort er sendt når det er mindre enn en uke til du skal reise, kan du møte hos politiet og søke om nødpass.

Nødpass er et midlertidig pass som bare gjelder for den aktuelle reisen du skal foreta.

Den ekstraordinære situasjonen kan føre til at ikke alle vil få nødpass.

For mer informasjon, se politiets nettsider Kilde: Politiet Vis mer

– Forbi vurderingsstadiet

Mehl sier at hun ikke vet om andre land vil godta andre løsninger enn gyldig pass.

– Vi er forbi vurderingsstadiet. Nå står det mer på om andre land kan godta de løsningene vi kommer med. Det er fremdeles usikkert om det lar seg gjøre å få andre land med på dette i tide, sier Mehl.

Det er passfritt å reise til Schengen-land, men pass og nasjonalt ID-kort kreves ofte som legitimasjon.

– Har andre land bedt om en lignende løsning fra Norge?

– Jeg er ikke kjent med at vi har fått henvendelser på det, men det er klart det kan være aktuelt for oss å vurdere det hvis andre land har det behovet, sier hun.

PÅ TELEFON TIL UTLANDET: Justisminister Emilie Enger Mehl må nå ta telefoner til Boris Johnsons Storbritannia og en rekke EU-land for å spørre om de vil slippe inn nordmenn uten gyldig pass. Her med telefon og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Mehl sier at hun synes det er veldig leit for de som sliter med å få pass, men oppfordrer samtidig folk til å ikke bestille reiser hvis de ikke har gyldig reisedokumenter.

– SV foreslår gratis nasjonalt ID-kort. Det er et prisverdig forslag, men det vil heller ikke løse problemene. Vi har heller ikke nok ID-kort til alle, sier hun.

Mehl sier likevel at det er lurt å velge ID-kort hvis du skal til Schengen-land som godtar dette, fordi det er kortere leveringstid på ID-kort.

– Det er råvaremangel og mange land i Europa sliter med leveransene. For oss i Norge er det heller ingen quick fix, sier hun.

GAMLE PASS: Flere nordmenn har latt passene gå ut i coronatiden. Nå må de levere inn de gamle passene for å få nytt.

Strammer inn på nødpass

Midt under passkrisen strammet Politidirektoratet fredag inn på hvem som kan få nødpass.

– Jeg forstår veldig godt at det er frustrerende at vi må stramme inn på nødpass. Men det er også begrenset tilgang på nødpass og de lages på de samme produksjonslinjene og med de samme komponentene som vanlige pass, sier Mehl og legger til:

– Vi har tilgang på et begrenset antall. Derfor har vi nødt til å stramme inn. Det betyr at de som har et akutt behov skal få nødpass, for eksempel hvis de skal i en begravelse. Men det er ikke nok nødpass til at alle som ikke får vanlig pass kan få det, sier hun.