Håper å få satt opp midlertidig bro etter brosvikt på E6 i Troms

Statens vegvesen håper å få satt opp en midlertidig bro etter at den eksisterende broen i Kvænangen kommune i Troms og Finnmark fikk et «alvorlig søkk» og trafikken over ble stanset tirsdag.

Det er nå omkjøring via Finland.

– I løpet av to uker håper vi å ha en midlertidig bro på plass klar for trafikk. Det er lego i stor skala, den kommer i seksjoner, sier bruforvalter Frode Lyng Hansen i Statens vegvesen til VG.

Han er på plass ved Badderelva hvor broen som har fått et søkk, går over. E6 er hovedferdselsåren som knyter Norge sammen, og som operasjonsleder Karl Eirik Thomassen i Troms politidistrikt uttrykte det: - Norge er nå delt i to.

– Mest sannsynlig blir det omkjøring i to uker, sier Lyng Hansen.

Omkjøringen via Finland gjør den normalt 381 kilometer lange veien mellom Tromsø og Alta, til en vei på 545 kilometer, ifølge NTB.

Broen som sviktet over E6 i Troms er fra 1986 og siste hovedinspeksjon ble ifølge bruforvalter Lyng Hansen foretatt i 2019. Statens vegvesen opplyser at alle bruer får en årlig enkel inspeksjon mens hovedinspeksjon, som også foregår under vann, gjøres hvert femte år.

«SØKK»: Det midterste brufundamentet står på skjeve og har sunket på broen som er 1986. Dermed ble all trafikk stanset.

– Den ble inspisert i fjor, forteller Frode Lyng Hansen.

– Hadde den da noen merknader?

– Nei, ikke som jeg kan se på stående fot. Men vi har hatt jobben med å fjerne den gamle brua som lå rett ovenfor og som brøt sammen under den store vårflommen i fjor. Det ble igangsatt en jobb for å få fjernet brua som lå knekt nede i elveløpet. Den ble fjernet og så utbedret man erosjonssikringen, forteller bruforvalteren.

Den gamle brua var trolig fra 1947.

– Den voldsomme flommen skapte store endringer i vassdraget, sier Lyng Hansen. Vannet holdt nemlig på å grave seg ut på siden bak brufundamentet til dagens bru. Derfor måtte man foreta erosjonssikringer.

Lyng Hansen forteller at entrepenøren midlertidig avsluttet arbeidet med erosjonssikring da vinteren kom, men at planen var at man skulle ferdigstille det hele i løpet av dette året.

– Vi har inspisert brua senest i fjor og vært på stedet flere ganger og også vært på befaring i år. Årsaken til at det gikk som det gikk får vi komme tilbake til, eventuelt i løpet av morgendagen. Det er litt kaotisk her, sier bruforvalteren.