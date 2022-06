TILBAKE PÅ BANEN: Trond Giske rir igjen. Nå som leder av Nidaros sosialdemokratiske forum.

Giske krever to pensjonsmilliarder av Støre

Aps tidligere nestleder Trond Giske leder nå Arbeiderpartiets nest største lokallag. De krever to milliarder på bordet til landets en million pensjonister.

Etter at Giske gikk av som nestleder i Ap og forsvant ut av Stortinget i høst, har han funnet en ny base i Ap:

Nidaros sosialdemokratisk forum ble opprettet i fjor og har allerede rukket å få over 400 medlemmer, noe som gjør det til Trøndelags størst partilag og Norges nest største, etter Oslo Arbeidersamfunn.

– Det er på tide å gi pensjonistene det vi har lovet dem, sier Giske.

Nidaros sosialdemokratisk forum vedtok en uttalelse om pensjon på årsmøtet i forrige uke.

Info Les hele uttalelsen her «En av Arbeiderpartiets viktigste saker siden 2017 har vært at pensjonene ikke lenger skal justeres 0,75 prosent lavere enn lønnsveksten, men i stedet med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Vi tapte valget i 2017, men våren 2021 fikk vi endelig gjennomslag. Da vedtok Stortinget justering i tråd med det Arbeiderpartiet hadde kjempet for i mange år. I ettertid viste det seg at både pris- og lønnsveksten i 2021 ble høyere enn anslått. Pensjonistforbundet krevde at pensjonene skulle bli etterjustert, i tråd med den ordningen Arbeiderpartiet har gått inn for. Skuffelsen var derfor stor da Arbeidsdepartementet i desember 2021 la fram forslag om kun å justere anslaget for lønnsvekst, ikke for prisvekst. Det ga pensjonistene 2 milliarder for lite. Nidaros sosialdemokratisk forum krever at dette rettes opp i revidert nasjonalbudsjett. Arbeiderpartiet skal være garantisten for at pensjonistene ikke skal ha redusert kjøpekraft når andre får lønnsvekst.» Vis mer

Kampen dreier seg om hvordan pensjonene skal justeres. I mange år ble den lagt 0,75 prosent lavere enn lønnsveksten til arbeidstagerne.

Pensjonistforbundet, anført av sin leder, den tidligere LO-kjempen Jan Davidsen, har ønsket at pensjonen i stedet skal være basert på gjennomsnittet av lønns- og prisvekst.

Både pris- og lønnsveksten ble i 2021 høyere enn anslått.

GAMLE KJENTE: Jonas Gahr Støre og tidligere Ap-nestleder Trond Giske i diskusjon for to års tid siden.

– Skuffelse

Davidsen krevde at pensjonene skulle bli etterjustert.

I vedtaket i Nidaros-forumet til Giske fremholdes det at skuffelsen derfor var stor da Arbeidsdepartementet i desember 2021 la fram forslag om kun å justere anslaget for lønnsvekst, ikke for prisvekst.

«Det ga pensjonistene to milliarder for lite. Nidaros sosialdemokratisk forum krever at dette rettes opp i revidert nasjonalbudsjett. Arbeiderpartiet skal være garantisten for at pensjonistene ikke skal ha redusert kjøpekraft når andre får lønnsvekst, heter det i uttalelsen.

Jan Davidsen og Pensjonistforbundet får dermed støtte fra Aps nest største lokallag, som nå har over 400 medlemmer.

MEKTIG?: Trond Giske sier han ikke tror at hans nye lokallag har særlig med makt.

Innspurten i forhandlingene om revidert budsjett foregår akkurat nå på Stortinget.

– Vi støtter helt og fullt at pensjonistene skal kompenseres med to milliarder kroner i revidert budsjett, sier Giske til VG.

– Sier du at Støre svikter pensjonistene hvis de ikke kompenseres?

– Jeg bruker ikke slike ord, jeg bare sier at vi bør holde det vil lover. Det er viktig fordi pensjonistene mange år på rad tapte kjøpekraft og fordi vi skulle være garantisten for at de også skulle få reallønnsvekst hvis arbeidstagerne fikk det.

– Har du nå funnet deg en politisk base som igjen kan gi deg nasjonal innflytelse?

– Selv om Nidaros nå er nest størst i landet, så tror jeg ikke akkurat at vi alene har mye makt, men jeg er sikker på at det er bred støtte i partiet for å holde det vi lover.

Mener regjeringen leverer

Statssekretær Stian Nyhus (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet svarer på vegne av regjeringen. Han avviser at det er behov for etterbetaling og at regjeringen nå har innført systemet som er etterspurt.

– 2021 var et overgangsår, der det endelige resultatet ble at pensjon ble regulert med lønnsvekst. Stortinget har vedtatt at pensjonistene fra og med i år får regulert pensjonen basert på gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, og det er det regjeringen nå har gjennomført.