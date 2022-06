I FINLAND: Statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre om økte levekostnader: − Dette er alvor

NÅDENDAL, FINLAND (VG) Folk må vente høyere levekostnader fremover, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Men han mener at Norge har bedre forutsetninger enn mange andre land til å stå gjennom utfordringene.

– Dette er drevet av internasjonale forhold, sier Støre til VG.

Krigen i Ukraina, prisen for å holde Nato-landene utenfor og all uro som krigen drar med seg, gjør nå at prisene galopperer oppover i Norge og i en rekke andre land.

Det kan ramme hardt i Norge også, erkjenner statsministeren:

– Jeg er urolig for at det kan være grupper som treffes særlig hardt, de med svak økonomi, barnefamilier, enslige, pensjonister og folk med høye lån, legger han til.

– Sterk og sunn

Men han har også et annet budskap:

– Norge har forutsetninger for å klare dette bedre enn de aller fleste, fordi økonomien vår er sterk og sunn. Og vi skal glede oss over at vi kan få opptil 100.000 flere i arbeid i løpet av dette året. sier han.

Støre har vært i Finland siden søndag ettermiddag, på besøk hos den finske presidenten Sauli Niinistö. På sommerstedet Kultaranta (finsk) eller Gullranden (finlandsvensk) på den finske vestkysten, har de diskutert sikkerhetspolitikk på et seminar med Jens Stoltenberg, og med den finske politiske eliten.

Og de har vært i sauna sammen, selvsagt.

Dystre prognoser

SSBs nye og dystre prognoser kom før helgen:

** Prisstigningen tiltar, spesielt på nødvendige varer som mat.

** Strømprisene er allerede høyere.

** Det samme gjelder andre former for energi.

** SSB spår nå et dobbelt rentehopp allerede i juni.

Konfrontert med dette bildet sier statsministeren:

– Dette er utfordringer som alle land i Europa nå møter. Det er dette mine kolleger er mest urolige for. President Niinistö sa at den største utfordringen nå er økte levekostnader for folk. Jeg vil understreke at dette også treffer Norge, sier Støre.

– Den økte kjøpekraften fra lønnsoppgjøret i vår kan nå bli spist opp, og folk kan få mindre kjøpekraft. Hva gjør regjeringen med det?

– Det er riktig, slik det ser ut i dag, at prisene blir utfordrende. Men dette er partenes ansvar, og jeg merker med at partene sier de vil følge nøye med, sier han.

– Hva kan regjeringen gjøre for å dempe effekten av økt prisstigning?

– Det er en ting vi skal gjøre, og så er det noe vi ikke skal gjøre, svarer statsministeren:

– Vi skal føre en politikk for rettferdig fordeling. Skattelettene skal komme til de med lavere inntekter. De med utsatt økonomi skal få rimeligere barnehager, billigere SFO og det blir lavere ferjetakster. Så har vi økt bostøtten og sosialstøtten. Og vi vil være spesielt oppmerksom på hvordan situasjonen til utsatte grupper utvikler seg fremover.

I ALVORSPRAT: Jonas Gahr Støre og Finlands president Sauli Niinistø (t. h.).

– Strammer inn

Og dette skal regjeringen ikke gjøre:

– Vi skal vi skal i alle fall ikke få økte renter på toppen av dette, som en direkte følge av statens pengebruk. Derfor må vi holde igjen, sier han.

Støre viser til ekstraregningen på 60 milliarder kroner etter pandemi, strømpakken, og økt pengebruk på forsvar og flyktninger.

– I revidert nasjonalbudsjett som jeg håper er klart denne uken, har vi kuttet nærmere 20 milliarder kroner. Det er den kraftigste innstramningen på veldig lenge.

Støre trekker fram strømstøtten som regjeringens viktigste tiltak. Han sier at uten dette tiltaket kunne strømprisene drevet opp prisstigningen med kanskje ytterligere to prosentpoeng.

– Den når folk flest og har stor sosial betydning. Drivstoffutgiftene er også utfordrende for mange.

Ikke drivstofflettelser

– Men dere vil ikke gjøre noe med drivstoffprisene før sommeren?

– Ja det har finansministeren sagt, og det bekrefter jeg. Da må man bruke veldig mange milliarder med veldig begrenset effekt, sier han.

– Kan regjeringen på kort sikt hindre en dobbel renteøkning allerede i juni?

– Jeg vil ikke kommentere hva Norges Bank vil gjøre og ikke gjøre. Men dette er alvor. Det treffer alle land. Tiden for lettvinte utspill, overbud og forpliktelser som ikke er nødvendig, er ikke nå. Men så må vi også ha selvtillit over at det går godt med norsk økonomi, og at SSB tross alt spår en myk landing.

– Kommer krigens pris nå tettere på norske familier?

– Norge blir nå kraftig minnet på at vi er sterkt eksponert mot verdenene rundt oss. Det gjelder energipriser, matvarepriser, forsyningslinjer fra utlandet. Medlemmer av Bondelaget sier de må vente ett år på deler til en ødelagt girkasse på traktoren. Andre land treffes hardere, og næringsliv stenger ned som følge av dels høye energipriser men også mangelen på energi. Norge har klart seg godt til nå. Men vi må være ærlige med hverandre. Dette er en ny situasjon som stiller nye krav. Noe av det vi hadde planlagt må nå utsettes av hensyn til viktigere saker, sier Støre.

