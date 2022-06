AVVISER KAOS: LO Stat, som megler på vegne av de togansatte, mener en eventuell streik knapt trenger å få konsekvenser for passasjerene i morgen.

LO: Streik trenger ikke stanse togene

Midt under den avsluttende togmeglingen går forhandlingsleder Lise Olsen i LO Stat ut og sier at streiken ikke trenger å få så store konsekvenser som Bane NOR planlegger for. – Det minner om lock out, sier Olsen.

Med kort tid igjen til meglingsfristen går ut i togmeglingen ved midnatt, tar LO Stats forhandlingsleder og nestleder, Lise Olsen, en prat med VG.

Hun sier de har fått med seg at Bane NOR varsler at en streik vil få omfattende konsekvenser på Østlandet.

Info Disse strekningene kan bli rammet På Østlandet stanses togtrafikken mellom Drammen, Oslo S og Lillestrøm. Trafikken stanses også til Gardermoen og til Eidsvoll.

Videre stanses trafikken på Hovedbanen, Flytoget, Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til og med Fetsund, og på Alnabru Godsterminal.

Togtrafikken stanses på hele Ofotbanen i Nord.

Vestfoldbanen kan kjøres til Drammen, men ikke videre.

Tog kan fortsatt kjøres til Hamar (Eidsvoll), men ikke videre.

Tog kan kjøres til Kolbotn/Ski, men ikke videre.

Det går tog på Kongsvingerbanen fra Sørumsand til Charlottenberg og på Gjøvikbanen fra Grefsen til Gjøvik. Kilde: Bane NOR

Flytoget

Go Ahead

– Vi skjønner ikke hvordan Bane NOR kan gå ut og i realiteten si at mesteparten av togtrafikken vil stoppe opp ved en konflikt. Det er en sterk overdrivelse. Vi mener at vårt streikeuttak og dispensasjoner i liten grad vil stanse togtrafikken ved en streik i morgen.

KLAR TALE: Lise Olsen sier de har inngått avtale som gjør at togene kan gå tilnærmet normalt onsdag.

Olsen understreker at det bare er riksmegleren som kan uttale seg om meglingen, men at hun reagerer på hvordan Bane NOR presenterer konsekvensene ved en streik under meglingen.

Konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne, har sagt på selskapets hjemmesider at en streik vil gjøre at det ikke vil være noen som kan reparere sporveksler eller andre ting som kan gå i stykker.

– For at togene skal kjøre forsvarlig og sikkert, kreves beredskap for feilretting. Derfor kan ikke togene kjøre der ansatte i Spordrift, som ivaretar beredskapen vår, tas ut til streik, forklarer Kjenne på Bane Nors nettside.

– Kan drive tilnærmet normalt

Olsen sier det med respekt å melde er veldig langt fra deres virkelighetsoppfatning.

– Vi har gitt en generell dispensasjon som skal hindre at det oppstår situasjoner hvor det er fare for liv og helse, som ved togstans i tunnel og at kjøreledning ramler ned: Med vårt streikeuttak har Bane NOR mer enn nok kapasitet blant det store flertallet som ikke er tatt ut i streik, hvis det blir konflikt, til å drive tilnærmet normalt.

– Du sier at dere har gitt den slike forsikringer for at trafikken ikke skal rammes veldig hardt?

– Ja, vi har sågar skrevet under en protokoll på det. Bane NORs håndtering er en kraftig overreaksjon. Togene kan i stor grad gå som normalt ved en streik.

Hun tar et kraftig uttrykk i bruk:

– Det Bane NOR driver med minner om lock out, hvor det er arbeidsgiverne som i realiteten, gjennom sin motreaksjon, stenger ned driften. Slikt er vi ikke så veldig vant til i norsk arbeidsliv.

Spekter mot LO Stat

Lock out er et middel i en arbeidskonflikt der en arbeidsgiver hindrer ansatte fra å jobbe.

Hensikten med en lockout er en utvidelse og dramatisering av arbeidskonflikten, på samme måte som streik.

Lockout er definert i arbeidstvistloven § 1.

Nattens megling gjelder ansatte i Spordrift AS og OneCo Networks AS, som bidrar med drift og vedlikehold til Bane NOR.

Den statlige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter megler på vegne av arbeidsgiverne og LO Stat på vegne av Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), og EL og IT Forbundet.

Samlet tas 120 sporansatte ut i streik, ved konflikt.

Bane NOR meldte klokken 2320 til VG at de ikke ønsker å kommentere uttalelsene til LOs stats forhandlingsleder, men henviser til det konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne, har sagt.

Folk bes følge med på Bane NORs og togselskapenes hjemmesider onsdag.