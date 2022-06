Full togstans på Østlandet i to timer på tirsdag

En stor reform: Før Erna Solbergs (H) regjering kom til makten, var det Vy (da NSB) som dominerte på togskinnene i Norge. Men høyresiden åpnet for at private selskaper kunne konkurrere om de norske toglinjene og delte sektoren opp i flere ulike selskaper.

Strid om indrefileten: Nå som de private selskapene er kastet ut av konkurransen om å kjøre togene på Østlandet, selve indrefileten i det norske jernbanenettet, står bare de statlige selskapene Vy og Flytoget igjen. Begge vil ha det lukrative oppdraget om å kjøre togene på Østlandet. Men Sp/Ap-regjeringen har åpnet for at de to teknisk sett kan få hver sin bit. De forhandler nemlig om Østlandet-strekningene i to ulike pakker. Og det er dette de streikende reagerer på.