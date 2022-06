FLYTTE: Om knappe to måneder skal flere tusen studenter fra hele Norge flytte for å studere. Her fra fadderuken i Oslo 2020.

Studenter møter presset leiemarked: − Ikke rom i budsjettet

Leiemarkedet kan bli tøffere samtidig som flere nye studenter i høst skal flytte til studiebyene.

Stor etterspørsel og lite tilbud i leieboligmarkedet, vil presse leieprisene opp, mener Eiendom Norge.

– Vi venter at det blir en større prisstigning i leiemarkedet enn det vi har sett, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

Det vil merkes på mange studentlommebøker. Studentsamskipnadenes boliger dekker bare omtrent 15 prosent av studentene. Resten må leie i det private markedet, bo hjemme eller eie egen bolig.

Leieprisene steg med 1,6 prosent i de fire største byene i 2022s første kvartal. Eiendom Norge venter en større prisstigning i leiemarkedet enn det vi har sett på en stund når utleieboligprisstatistikk for andre kvartal legges frem i begynnelse av august.

Det er ventet flere rentehevinger fremover, og det kan gå ut over studenter ved at leien øker.

Tre ting øker presset

Situasjonen på leiemarkedet er preget av tre forhold, ifølge Lauridsen.

Han lister opp:

Studentene kommer tilbake til studiestedene etter pandemien, som øker til økt etterspørsel etter boliger.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viste kraftig befolkningsvekst på grunn av arbeidsinnvandring i første kvartal. Både studenter og arbeidsinnvandrere etterspør i stor grad leieboliger.

Mange utleiere valgte å selge utleieboligene sine under pandemien på grunn av svakt leiemarked.

– I sum har dette ført til at tilbudet av leieboliger er lavere enn normalt samtidig som etterspørselen er stor. Dette er sannsynligvis en situasjon som vil fortsette en god stund, sier han.

Ikke rom for økte priser

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund er bekymret for utviklingen i leiemarkedet, som skjer samtidig som prisene på det meste annet også øker.

– Dette er det ikke rom for i budsjettet til norske studenter i dag, sier Lund til VG.

KJEMPET: Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund har flere ganger, sammen med de andre studentorganisasjonene, kjempet for økt studiestøtte.

Ifølge beregninger gjort av NSO går studenter rett over 5500 kroner i underskudd hver måned hvis de bare skal leve på studiestøtten. Det er 66.000 kroner på et år, som må dekkes på andre måter.

– Økte leiepriser, økte matvarepriser, og alt annet som blir dyrere, blir ytterligere underskudd som vi er nødt til å finansiere på et vis, sier Lund.

Som VG tidligere har skrevet om får de fleste enten økonomisk hjelp av foreldre eller bruker sparepenger. Stadig flere bruker også kredittkort eller tar opp forbrukslån for å dekke utgiftene.

Dette kan dempe prisstigningen

Ifølge Lund går den største andelen av studiestøtten for de fleste studenter til å betale leie.

Lauridsen i Eiendom Norge påpeker at studentene har begrenset mulighet til å betale mye mer i leie fremover. Det kan dempe prisstigningen noe.

– Siden kapasiteten til å betale mer er begrenset for mange leietagere, vil dette legge en demper på hvor mye leieprisene stiger, sier Lauridsen.

Studiestøtten blir ikke økt

Tirsdag ble det kjent at regjeringen og SV er blitt enige om det reviderte nasjonalbudsjettet. De gjør ingen justeringer i studiestøtten, som er satt til 128.887 kroner neste studieår. Det er en økning på to prosent fra året før. Samtidig har konsumprisindeksen økt med 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022.

– Partiene sier de er opptatt av å redusere forskjeller, og gjøre folks hverdag bedre. Her har de bevisst valgt å ikke prioritere studentene. Nok et år taper vi kjøpekraft, skriver NSO-lederen til VG etter at budsjettet ble lagt frem.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er veldig skuffet, og veldig bekymret for hvor partiene vil med høyere utdanning og studenter i Norge. Hvordan kan SV stå inne for dette?

Stortingsrepresentant for SV – Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, forteller at partiet har kjempet hardt for å øke studiestøtten.

– Men fikk ikke gehør av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi er skuffet over regjeringen, sier han.

Øvstegård forteller at partiet fortsatt kommer til å kjempe for økt studiestøtte fremover.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør svare på hvorfor de er så sterkere motstandere av mer penger til studentene. For SV er det uforståelig. Studentene må ha tid til studiene sine, også de som ikke har rike foreldre. Å øke støtten er en investering både i likere mulighet til høyere utdanning og mer gjennomføring med bedre resultater.