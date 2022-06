Forsvaret vurderer å endre praksis om sikkerhetsklarering

GENERAL SNUR? Ifølge Forsvaret er forsvarssjef Eirik Kristoffersen på reisefot akkurat nå, men hans kommunikasjonssjef forteller VG at Forsvaret skal vurdere en ny praksis.

Forsvaret vurderer å endre praksis etter kritikk fra unge flerkulturelle og politikere.

Unge vernepliktige med tilknytning til land uten sikkerhetssamarbeid med Norge kan kanskje få avtjene førstegangstjeneste likevel.

Det opplyser Forsvaret til VG, som den siste tiden har skrevet en rekke artikler om temaet.

– Slik systemet fungerer i dag så må alle som avtjener førstegangstjeneste ha sikkerhetsklarering. Mengden sikkerhetsklarering utfordrer kapasiteten i våre avdelinger, sier Eystein Kvarving.

– Det er til hinder for et ønsket mangfold i Forsvaret.

Kvarving er kommunikasjonssjefen til forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Kvarving er kommunikasjonssjefen til forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Derfor har forsvarsledelsen besluttet å ta en ny vurdering, om det er nødvendig at alle som skal til førstegangstjenesten trenger en så høy sikkerhetsklarering.

Kvarving bekrefter at beskjeden kommer fra øverste hold. Altså forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Må fortsatt innfri andre krav

Det betyr at hvis det eneste som stopper en kvalifisert vernepliktig fra å gjennomføre førstegangstjenesten, er at hen har en forelder knyttet til et annet land, så kan vedkommende likevel få tjenestegjøre i en posisjon eller stilling som ikke krever en høy sikkerhetsklarering. De skal da ikke få tilgang på sensitiv informasjon.

Forsvaret krever fortsatt at vedkommende må innfri alle andre krav, som ikke nødvendigvis omhandler etnisk bakgrunn eller tilhørighet.

– Gitt at alle de andre kriteriene er innfridd, så kan de med for eksempel kinesisk mor, også gjennomføre førstegangstjeneste. Men det er også gitt at du ikke har behov for en sikkerhetsklarering i stillingen du skal i, sier han.

Foreløpig bare til vurdering

Kvarving, som representerer forsvarssjefen, sier at det er for tidlig å si når en slik beslutning blir ferdigstilt, men lover at de allerede nå har satt i gang en vurdering.

– Vi må først ta en ordentlig gjennomgang av alle avdelinger, stillinger og alle som skal til i førstegangstjeneste. Det er ikke gitt at man har behov for den høyeste sikkerhetsklareringen i alle stillingene, sier Eystein Kvarving.

– Når skal dere starte vurderingen?

– For tidlig for meg å si, men nå skal vi gå gjennom det. Vi begynner nå, men det vil ta tid. Vi må gjøre en grundig jobb, og vurderingen starter først og fremst hos oss i forsvarsstaben, sier kommunikasjonssjefen.

– Har dette blitt forslått før?

– Det har blitt foreslått før, og vi har gjort en gjennomgang tidligere, men vi er ikke helt fornøyd, og vi må se på det en gang til, sier han.

Kvarving legger til at lignende praksiser har funnet sted i det norske forsvaret tidligere.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) måtte svare for seg da SVs Andreas Sjalg Unneland stilte spørsmål til departementet.

Forsvarsministeren: – Slik skal det ikke være

Hvert år blir flerkulturelle ungdommer avvist til førstegangstjenesten fordi Forsvaret mener de har usikre koblinger til utlandet. De får dermed ikke sikkerhetsklarering. En slik vurdering kan ta opptil to år.

Kort tid før Forsvaret nå snudde i saken, intervjuet VG forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om kritikken som har kommet – både fra politikere og unge flerkulturelle vernepliktige som forteller om en psykisk belastning ved å vente lenge – de siste ukene.

– Jeg har forståelse for at enkelte har opplevd sikkerhetsklareringsprosessen som vanskelig. Slik skal det ikke være. Jeg forventer at Forsvaret fortsetter å søke løsninger som minimerer behandlingstiden for den enkelte som venter på avklaring på sikkerhetsklarering, skrev Gram i en e-post til VG.

Pardis Hafezinejad (19) har foreldre fra Iran og Kenneth Folåsen (21) har russisk mor. Det var grunn nok til at de ikke ble sikkerhetsklarert av Forsvaret til førstegangstjeneste.

Ansvaret ligger på forsvarssjef

Forsvarsministeren har også fått med seg behovsropet fra to av Forsvarets avdelinger som håndterer vernepliktige og sikkerhetsklarering.

Forsvarets sikkerhetsavdeling har tidligere sagt at de har behov for flere saksbehandlere, og på den måten kan det forekomme forskjellsbehandling av hvilke personer som prioriteres.

Gram skriver til VG at ansvaret for disponering av budsjettmidlene i forsvarsbudsjettet ligger hos forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Statsråden tilføyer at Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), som håndterer sikkerhetsklareringer, ble tilført seks til syv nye stillinger i 2015.

Til bemanningsspørsmålet sier Kvarving at det ikke kommer til å bli bevilget midler til oppbemanning, men at Forsvaret heller skal øke digitaliseringen av saksbehandlingene.

– Forsvarsledelsen synes Forsvarets sikkerhetsavdeling og Forsvarets personell- og vernepliktssenter har gjort en kjempejobb i å forsøke å få ned saksbehandlingstiden og få ut kommunikasjon om denne problematikken. Men så kan vi alltids bli bedre, sier Kvarving.