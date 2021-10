TIDLIG UTBRUDD: RS-utbruddet har kommet tidligere i år enn det pleier.

Utbrudd med RS-virus: Disse symptomene skal du se etter

Utbrudd med RS-virus har startet tidligere enn normalt. Disse symptomene bør du som forelder være oppmerksom på.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) varslet i starten av oktober at det var en økning i antall påviste tilfeller med RS-viruset.

RS-viruset er et luftveisvirus som hos de fleste arter seg som en forkjølelse, men også kan føre til alvorlig luftveisinfeksjon hos barn.

– Hos noen gir RS-virus en infeksjon nedover i lungene som kan gi pusteproblemer, – særlig hos de yngste under ett år og spesielt de under tre måneder, sier overlege ved barneavdelingen på Ullevål Per Kristian Knudsen.

Han understreker at det ikke er noe nytt virus, men tvert imot noe sykehusene håndterer hver eneste vinter.

RS-virus Hos de fleste barn og voksne arter RS-virus-infeksjon seg som en forkjølelse. Imidlertid kan noen få mer alvorlig infeksjon nedover i luftveiene.

Hos de minste barna, særlig de under 1 år, kan viruset føre til bronkiolitt, en betennelse i nedre luftveier som kan gi pustevansker og behov for innleggelse i sykehus.

Bronkiolitt er en tilstand som innebærer kraftig hoste og pustevansker, og som oftest rammer særlig pedbarn, men også småbarn under 5 års alder. Kilde: Folkehelseinstituttet. Vis mer

Nær en «vanlig» topp

I vanlige vintersesonger kommer toppen som regel i desember til januar, men på barneavdelingen på Ullevål sykehus merker de at de allerede nå nærmer seg dette nivået.

– RS-virus er et virus vi kjenner godt, som kommer i utbrudd hver eneste vinter. Det var et unntak under covid-19-året, da vi ikke så RS-virus i det hele tatt, sier Knudsen.

– Det som er spesielt i år, er at utbruddet allerede er i gang nå. Vi nærmer oss det nivået som vi vanligvis ser når det topper seg i en vanlig vintersesong, sier han.

Flere barn er innlagt med RS-virus på Ullevål nå.

Knudsen understreker at sykehuset er forberedt på at det kan bli ekstra mange smittede og syke av RS-virus i årets sesong.

– Fordi viruset var helt borte i fjor, kan det bety at det er mindre immunitet i befolkningen, særlig hos de minste som ikke har vært borti dette viruset, sier han.

Overlege ved barneavdelingen på Ullevål Per Kristian Knudsen.

Symptomene du bør være oppmerksom på

Knudsen opplyser at anslagsvis to til tre prosent av alle spedbarn vil ha behov for sykehusinnleggelse på grunn av RS-lignende virus i løpet av det første leveåret.

– Vanligvis er de fleste ikke innlagt lenge. De fleste trenger ikke innleggelse, men noen får det mer alvorlig, sier han.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) blir mellom 1000 og 2000 barn i alderen null til fem år innlagt for RS-virusinfeksjon årlig.

Foreldre bør oppsøke legehjelp dersom barnet har pusteproblemer, puster fort, bruker mye krefter på å puste – som når magen trekkes inn- og barnet blir sliten og medtatt, får redusert allmennntilstand og spiser dårlig.

– Terskelen for å kontakte lege skal være lavere jo yngre barnet er, understreker Knudsen.

De vanlige, enkle smittevernreglene vi har forholdt oss til gjennom pandemien, som avstand, hygiene og håndvask, kan bidra til å hindre smitte med RS-virus.