Person knivstukket i Rygge

En person er blitt påført flere knivstikk i Rygge sentrum. Gjerningspersonen er på frifot.

Publisert: Nå nettopp

Nødetatene er på stedet etter at en person er knivstukket i Rygge i Moss kommune, melder politiet i Øst på Twitter fredag kveld klokken 23:08.

– Det er uavklarte skader, og det er snakk om flere knivstikk, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Brække Aas, til VG.







Han vet ikke noe om skadeomfanget.

Aas sier at fornærmede er identifisert, men at de ikke har tatt gjerningsmannen. Han forteller at vitner sier at det kun har vært én gjerningsperson.

– Vi har en patrulje på stedet som tar imot vitneforklaringer.

Personen blir tatt hånd om av helsepersonell.