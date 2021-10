SØKER: Politiet har rykket ut etter at én person er knivstukket flere ganger i Rygge.

Mann i 30-årene knivstukket i Rygge - fløyet til Ullevål sykehus

Mannen er alvorlig skadet etter knivstikkingen i Rygge sentrum. En antatt gjerningsperson er pågrepet.

Nødetatene rykket fredag kveld ut etter at en person ble knivstukket i Rygge i Moss kommune-

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22:33, og meldte om den på Twitter klokken 23.08.







– Det er snakk om flere knivstikk, opplyste operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Brække Aas, til VG fredag kveld.

Den skadede mannen, som er i 30-årene, ble fløyet til Ullevål sykehus. Han var da alvorlig skadet, opplyste innsatsleder på stedet, Arve Hermansen i Øst politidistrikt, natt til lørdag.

Innsatslederen sa også at det skal være en relasjon mellom fornærmede og den antatte gjerningsmannen.

– Det er ikke et tilfeldig offer, sa Hermansen til Moss Avis.

Lørdag morgen har ikke politiet fått ny status på tilstanden til mannen, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG lørdag morgen.

INNSATSLEDER: Arve Hermansen.

En antatt gjerningsperson ble pågrepet uten dramatikk natt til lørdag. Den pågrepne er også en mann i 30-årene.

– Han ble pågrepet ikke langt unna gjerningsstedet, sier Samuelsen.

– Har han sagt noe til politiet om hendelsen?

– Ikke noe som jeg vil kommentere nå, sier Samuelsen.

Politiet har uttalt at vitner sier at det kun har vært én gjerningsperson. De har også opplyst at vitner skal ha filmet hendelsen og ber dem ta kontakt med politiet. De ber også andre vitner ta kontakt.

– Vi har en patrulje på stedet som tar imot vitneforklaringer, sa Hermansen natt til lørdag.

Bilder fra stedet viser at politiet har sperret av veien der hendelsen har skjedd.