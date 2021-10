STATSRÅD SKJÆRAN: Bjørnar Skjæran deltar i Støres regjering som statsråd, ifølge VGs opplysninger

Opplysninger til VG: Bjørnar Skjæran blir statsråd

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er nå nærmest ferdig med sin statsrådsliste. VG får også bekreftet at det nå er klart at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran fra Nordland blir statsråd.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bjørnar Skjæran har siden 2019 vært nestleder i Arbeiderpartiet, og før det vært ordfører i Lurøy kommune, en fiskerikommune på Helgeland.

Skjærans debut som rikspolitiker kom da han ble valgt som Aps nestleder, og han ble i høst innvalgt på Stortinget fra Nordland.

VG kjenner til at Skjæran har vært aktuell for flere statsrådsposter: Som oljeminister, kommunalminister, næringsminister, fiskeriminister og samferdselsminister.

Fiskeri?

Etter det VG kjenner til, kan fiskeriministerposten fort blinke seg særlig ut for Skjæran.

Det er en post Ap har vært opptatt av å ha, av flere grunner: Den nordlige landsdelen der fiskeriinteressene er klart størst, har alltid vært kjerneområder for Ap.

For det andre har hav og ressursene i havet vært høyt på agendaen for Jonas Gahr Støre, og Støre har ved flere anledninger utalt at havets ressurser og muligheter vil bli prioritert om han blir Norges statsminister.

Skulle partiets nestleder ende opp som fiskeriminister, vil det være en understreking av kystpolitikkens betydning for Ap og Støre.

Det er også slik at de andre departementene Skjæran er aktuell for, i større grad er statsrådsposter som Sp er opptatt av å få. Det gjelder kanskje særlig næringsministerjobben.

Politisk innholdsrik uke

Den kommende uken vil bli en hektisk uke i norsk politikk. Mandag gjennomføres Stortingets høytidelige åpning, mens den avtroppende regjeringen tirsdag legger fram sitt siste statsbudsjett.

Kommende onsdag har Jonas Gahr Støre varslet at han og Trygve Slagsvold Vedum vil legge fram sin regjeringsplattform, mens regjeringen skal tiltre torsdag.