GALLERI ERNA: Ett, to, tre fire-fem, seks, syv (!) bilder av Erna Solberg henger i ulike kunstformer og stilarter på veggen. Midt på veggen er en TV som for øyeblikket er utsmykket med et fotografi av VGs fotograf Helge Mikalsen, fra en av Solbergs turer på Finnmarksvidda med ATV i høstens valgkamp.

Åpner opp om Ernas kunst-hemmelighet: − Psykisk terror!

STATSMINISTERENS KONTOR (VG) I sin siste uke som statsminister slipper Erna Solberg nå offentligheten inn til en strengt bevart hemmelighet på Statsministerens kontor: Galleri Erna.

Publisert: Nå nettopp

Gjester på statssekretær Rune Alstadsæters kontor kan ikke unngå å sperre opp øynene over den unikt utsmykkede veggen av ulike bilder, malerier og kunstverk av hans sjef Erna Solberg.

– Ja, det kommer reaksjoner. Men for meg har det blitt så naturlig at jeg ikke tenker over det lenger. De er der sånn at jeg skal huske på hvem jeg jobber for, sier Alstadsæter til VG, mens han beundrer veggen.

Noen av kunstverkene er tegnet, ett er malt i mosaikk mens et annet er malt på geiteskinn. Solberg smiler på nesten samtlige.

FOTOGRAFERT: Erna Solberg er blant Norges mest fotograferte personer. Hun byr gjerne på seg selv, og dermed finnes det alle slags bilder av henne i aksjon.

Statssekretæren har ikke latt noen pressefotografer fotografere det unikt utsmykkede kontoret hans. Ikke før nå, når bildene skal ned, og team Jonas skal overta kontoret.

Tiden er inne for å dokumentere det unike Erna-galleriet mener Statsministerens kontor.

– I andre land har jo diktatorer bilder av seg selv over alt, og på hvert kontor. Men vi har gjort det litt enklere, og heller samlet alle bildene her inne hos Rune, sier statsministeren til VG.

Alstadsæter er enig med sjefen:

– Jeg tenker at det er jo et godt tegn at Erna ikke vil ha bildene inne hos seg selv.

PAKKER SAMMEN: Erna Solberg pakker sammen på kontoret sitt for snart sin siste gang. På utsiden av kontoret er flere av de eksklusive gavene har fått overlevert utstilt. Deriblant en hvit designerveske fra Italias statsminister. – Jeg ville aldri funnet på å bruke så mye penger på en veske selv! sier Solberg, som røper at hun har brukt den én gang i en offisiell tilstelning.

Startet som en vits – endte med et galleri

De fleste bildene er gitt i gaver fra andre statsledere og i møte med andre kulturer. Andre er gitt av flyktninger for å takke for opphold i Norge. Ett er gitt av en vestlending under et «kaffekopp med Erna» arrangement på Stord.

– Dette begynte som en vits da vi fikk ett eller to slike bilder, før Rune kom. Da sa jeg til Sigbjørn (Aanes, Solbergs tidligere spinndoktor journ.anm.) at de måtte henge på hans kontor siden «det er du som har ansvar for mitt beste». Siden har det ballet på seg, sier Solberg.

Hun ser utover veggen:

– Det er noen fantastiske bilder fra andre land og kulturer. Og fra Vestlandet. Jeg er mest glad i dette, sier hun og peker på bildet rett over seg i sofaen:

– Det er det jeg har fått fra Abbas. Det er fint, sier Solberg.

Bilde ble overrakt til Solberg fra Palestinas president Mahmoud Abbas i 2019. Bildet henger til venstre for et bilde av Erna malt på geiteskinn som lerret. Det var en gave fra Etiopias statsminister Abiy Ahmed – som vant Nobels fredspris samme år.

SISTE UKE PÅ KONTORET: Torsdag forlater Erna Solberg regjeringskontorene, og overrekker nøklene til Aps Jonas Gahr Støre. Det er lite trolig at han vil beholde bildene av Solberg på veggen.

– Psykisk terror!

Bildene har aldri vært til bry for Solbergs nære medarbeider – med ett unntak, røper han.

– Da pandemien hadde stengt nesten hele verden – deriblant treningssentrene – så hadde jeg en treningsrutine på åtte minutter jeg gjorde på jobb hver dag. Da gikk jeg ut på gangen for å trene. Det ble bare for rart å skulle trene og gjøre pushups under alle disse maleriene av Erna, sier han.

– Hva vil du si til de som nå må tenke at du er en av landets aller største Erna-fans?

Før Alstadsæter rekker å svare, smeller det fra Solberg, som først kom med ideen om å henge opp bildene på fleip:

– Det er nok heller noen som kan komme til å bemerke at dette er psykisk terror på jobb! sier hun og flirer hjertelig.

Fotograf på gulvet = Dårlig sak

I anledning fotografiet av utstillingen av maleriene har VGs fotograf Helge Mikalsen fått blåst opp et av sine bilder fra Erna i aksjon på TV-en midt på veggen, fra en tur på Finnmarksvidda på ATV i løpet av årets valgkamp.

Solberg har nemlig blitt vant til å bli tatt bilde av i alle mulige slags situasjoner.

I FARTA: Solberg har aldri tatt seg selv høytidelig når det kommer til å bli avbildet i all slags mulige aktiviteter som en statsminister kan finne på å bli holdende på med. – Men journalisten foran kjørte så sakte! «Kom igjen! Kjør på!» måtte jeg rope, mimrer Solberg.

Hun har også lært seg å få en god indikasjon på fotografens atferd om det blir en god eller dårlig sak for regjeringen:

– Når VGs fotograf ligger på gulvet og tar bilde nedenfra og opp, for at jeg skal se overbærende ut, da vet jeg at jeg har en dårlig sak.

– Med nedenfra-bilder blir det både dobbelthake og man ser overbærende ut, og man merker det blir flere sånne når det går dårligere med partiet, sier hun.

Hun er likevel opptatt av at ikke alt må være så blodalvorlig hele tiden, og at man må ta seg tid til å ha det artig når man er statsminister.

– Man må kunne tulle, og ikke ta seg selv så høytidelig. Det er mange som mener man må ha en veldig verdig statsminister, men man må kunne vise at man har det gøy.

FAVORITT: Solbergs favorittbilde på veggen er bildet rett over henne, et bilde gitt i gave av Palestinas president.

Alstadsæter fortsetter for Høyre

Alstadsæter hadde egentlig bestemt seg for å ta fri etter valget, men har likevel bestemt seg for å bli med Solberg over fra regjeringskontorene til Høyres stortingsgruppe.

– Hva sa du for å overbevise Rune om å bli med til Stortinget?

– Jeg sa vel at det er fint om noen vil være med meg. Og så har opptil flere sagt ja. Det er noe med å ha med seg overføring av erfaringer og kunnskap fra regjeringsapparatet. Det er fint ønsker å bidra til å ta med seg kompetansen.

Alstadsæter er glad for å fortsette med å jobbe tett på Solberg:

– Jeg har fortsatt tro på politikken vår. Og jeg har ikke vokst opp i Unge Høyre, men har likevel fått muligheten. Det handler litt om lojalitet at vi gir noe tilbake etter regjeringsrundene er ferdige.

Selv om både Solberg og Alstadsæter går over til Stortinget gjelder det dessverre ikke bildene på sistnevntes kontor. De er offisielle gaver til staten Norge – skulle de bli tatt med, måtte de takseres og betales skatt av og kjøpes.

Tanken om å høre om Riksantikvaren vil gjøre et fredningsvedtak av galleriet har de slått fra seg.

GEITESKINN: Solberg er avbildet på geiteskinn i den eksklusive utstillingen.

Ett bilde av Solberg på veggen

Alstadsæter har likevel en lovnad til folk som måtte la seg inspirere av Erna galleriet:

– Folk må bare fortsette å la bildene komme. Da lover jeg å henge de opp på mitt nye kontor på Stortinget.

Ett bilde skal likevel bli igjen på Statsministerens kontor. Et svart-hvitt bilde, i rekken av alle norske statsminister gjennom tidene. Portrettet av Solberg er ennå ikke kommet på veggen, sist i rekken etter en ung Jens Stoltenberg.

– Det kunne jo tatt seg ut om vi hang opp dette bildet malt på et geiteskinn, sier hun og flirer.

– Men det blir vel et svart-hvitt portrett. Jeg er jo glad i orden.