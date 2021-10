FØRSTE PIL OG BUE-ANGREP: Prosessor Magnus Ranstorp sier at dette trolig er første gang angrepsvåpenet er pil og bue blir anvendt i et dødelig angrep.

Terrorforsker etterlyser bevæpnet politi

Terrorforskeren Magnus Ranstorp sliter med å forstå hvorfor norsk politi ikke er generelt bevæpnet etter to alvorlige terrorangrep det siste tiåret.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Jeg sliter med å forstå hvorfor norsk politi ikke er bevæpnet hele tiden. Både i Sverige og i Danmark bærer politiet alltid våpen. Hvordan kan de da avverge en akutt og pågående livstruende hendelse, spør Ranstorp.

Han er professor ved Försvarshögskolan i Stockholm og har i flere tiår arbeidet med radikalisering og såkalte asymmetriske trusler, blant annet som rådgiver for EU-kommisjonen og en rekke regjeringer.

Ordren om generell bevæpning ble avsluttet 21.juni, etter at politiet siden november 2020 hadde vært midlertidig bevæpnet. Bakgrunnen da var PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

Onsdag kveld besluttet politidirektoratet en ny og midlertidig bevæpning inntil videre, som et ekstra beredskapstiltak.

Ranstorp har fått med seg angrepet i Kongsberg sentrum onsdag kveld:

– Det er første gang jeg hører om et solo-angrep med pil og bue, sier han.

I politiets skriftlige redegjørelse fra hendelsen står det at Den første partrulken fra poltiet får øye på gjerningsmannen klokken 18.18:

«Han anropes, men mistes av syne. Like etter er de i kontakt med mannen på nytt, og de blir da beskutt av flere piler. Dette gjør at de mister kontakt med ham, og han kommer seg unna».

29 minutter senere ble Espen Andersen Bråthen (37) pågrepet. Ifølge politiet fremstår det klart at noen, trolig alle de fem ofrene ble drept etter at politiet var i kontakt med gjerningsmannen første gang.

– Lærdommen etter Utøya var jo at politiet må reagere raskt og gå rett på en gjerningsmann under en pågående voldshendelse som truer liv, sier Magnus Ranstorp til VG.

– Når jeg hører at politiet bare hadde en patrulje mot gjerningsmannen i den tidligste fasen, blir det jo også et spørsmål om hvilke ressurser man klarer å møte gjerningsmannen med. Prinsippet er at man må gå rett imot en voldsutøver med alt man har, sier Ranstorp.

Han har også merket seg at den siktede tidligere var fulgt opp etter bekymringsmeldinger knyttet til radikalisering.

– Generelt vet vi at kombinasjonen av psykiske utfordringer hos mennesker, og radikalisering, er en veldig farlig cocktail. Man ser at disse personene kan være lett påvirkbare og utvikler ofte et svart-hvitt syn på tilværelsen, sier Ranstorp.