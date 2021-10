KONGELIG UNIVERSITET: London School of Economics (LSE) er ett av prestisje-universitetene som vrakes av norske myndigheter. Kronprins Haakon studerte her i 2002–2003.

Norske studenter mister ekstra stipend til over 80 universiteter

Her er listen over prestisje-universitetene som vrakes til ekstra stipend neste år. Utenlandsstudentene reagerer på at 86 universiteter strykes med et pennestrøk. Ett av dem er «kongelig».

Av Ivar Brandvol

Forrige regjering ønsket at norske studenter i større grad skulle dra til land som Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. For å bekoste ekstra stipender dit, kuttes altså ekstra-støtten til mer enn 80 dyre prestisje-universiteter (se listen lenger nede).

– Flere av prestisje-universitetene som nå vrakes, ligger nettopp i disse landene. I stedet for finansiering av skolepengene, foreslås det nå at studenter som drar på utveksling til disse landene får et flatt stipend, uavhengig av hva de skal studere. Det er et paradoks, sier ANSA-leder Sebastian Hytten.

Før kunne norske studenter ved nesten 150 dyre prestisje-universiteter få ekstra stipend fra Lånekassen.

En student ved anerkjente London School of Economics (LSE) forteller at stipendet utgjør nesten 75.000 kroner ekstra.

LSE er en av 71 universiteter som er strøket fra listen, se den lenger ned. Dette er også universitetet kronprins Haakon studerte ved i 2002/2003.

Her er universitetene som vrakes av Norge Purdue University West Lafayette Fudan University Purdue University West Lafayette University of Basel Chinese University of Hong Kong University of Geneva Seoul National University Brown University Vanderbilt University Paris-Saclay University University of Paris Ghent University University of Amsterdam London School of Economics and Political Science University of Warwick Ohio State University (Main campus) University of Freiburg University of Western Australia Emory University University of Bonn University of Hong Kong University of Pittsburgh-Pittsburgh campus Wageningen University & Research University of Montreal University of Alberta Nanjing University University of Göttingen Radboud University Nijmegen Vrije Universiteit Amsterdam University of Bern University of Birmingham University of Sheffield University of Southampton Case Western Reserve University Indiana University Michigan State University Penn State (Main campus) Rice University University of Arizona University of Tübingen Delft University of Technology University of Florida University of Glasgow Lomonosov Moscow State University University of Adelaide University of Ottawa University of Cologne University of Lausanne University of Leeds University of Liverpool University of Nottingham Arizona State University (Tempe) Rutgers, the State University of New Jersey University of Rochester University of Virginia (Main campus) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) National Taiwan University University of Vienna Université Catholique de Louvain Université Libre de Bruxelles University of São Paulo University of Calgary University of Münster Trinity College Dublin Hebrew University of Jerusalem Tel Aviv University King Abdulaziz University University of Barcelona Cardiff University University of Exeter University of Sussex Texas A&M University Tufts University University of Utah RWTH Aachen University University of Hamburg University of Würzburg City University of Hong Kong Hong Kong Polytechnic University Maastricht University University of Auckland Sungkyunkwan University (SKKU) Durham University Queen Mary University of London University of York Dartmouth College Vis mer

Forsvarer kutt

Tidligere statsråd Henrik Asheim (H) forsvarer kuttet:

– Målet er at dette skal være et toppstipend. Vi vil at kvaliteten på utdanningsinstitusjonene som prioriteres skal være bedre enn de beste norske. Da det var 140-150 institusjoner på listen, ga vi tilleggsstøtte til studier ved institusjoner som er lavere rangert enn de beste norske. Når vi kutter til 75 prioriterer vi de aller beste institusjonene, sier Asheim til VG.

– Bruker to rankinglister

Seksjonsleder i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Jon Gunnar Simonsen, har ansvaret for å rangere de utenlandske universitetene.

- Listen er basert på rankinglistene Times Higher Education og Academic Ranking of World Universities – ARWU (også kalt Shanghai-rangeringen). Rankingen fra disse listene slås sammen til en samlet poengsum, som avgjør rangeringen på kvalifiseringslisten, sier han.

Den reduserte listen på 75 universiteter ble publisert på nettsiden til Statens Lånekasse torsdag morgen. Her er den sortert alfabetisk.

Her de 75 beste universitetene som gir ekstra stipend Harvard University, USA Stanford University, USA University of Cambridge, STORBRITANNIA University of Oxford, STORBRITANNIA Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA California Institute of Technology, USA Princeton University, USA University of California, Berkeley, USA Columbia University, USA University of Chicago, USA Yale University, USA University of Pennsylvania, USA Johns Hopkins University, USA Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH), SVEITS University of California, Los Angeles, USA Cornell University, USA University College London (UCL), STORBRITANNIA Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, STORBRITANNIA University of Toronto, CANADA Tsinghua University, KINA University of Washington, USA University of Michigan – Ann Arbor, USA University of California, San Diego, USA New York University, USA Duke University, USA Northwestern University, USA University of Tokyo, JAPAN Peking University, KINA University of Melbourne, AUSTRALIA University of Edinburgh, STORBRITANNIA Washington University in St. Louis, USA PSL university, FRANKRIKE University of British Columbia, CANADA University of Munich (LMU), TYSKLAND University of North Carolina at Chapel Hill, USA King's College London, STORBRITANNIA University of Manchester, STORBRITANNIA University of Texas at Austin, USA University of Wisconsin – Madison, USA Technical University Munich (TUM), TYSKLAND National University of Singapore, SINGAPORE Kyoto University, JAPAN Heidelberg University, TYSKLAND University of Illinois at Urbana-Champaign, USA University of Queensland, AUSTRALIA McGill University, CANADA Utrecht University, NEDERLAND Sorbonne University, FRANKRIKE University of Southern California, USA University of California, Santa Barbara, USA Carnegie Mellon University, USA University of Minnesota, Twin Cities, USA University of Sydney, AUSTRALIA Nanyang Technological University, SINGAPORE Zhejiang University, KINA KU Leuven, BELGIA University of Zurich, SVEITS Paris-Saclay University, FRANKRIKE Australian National University, AUSTRALIA Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), SVEITS University of New South Wales (UNSW - Sidney), AUSTRALIA Monash University, AUSTRALIA Fudan University, KINA Schanghai Jiao Tong University, KINA University of Groningen, NEDERLAND University of Maryland, College Park, USA University of sciens and tecnology of Kina, KINA Leiden University, NEDERLAND University of Hong Kong, KINA Boston University, USA Ghent University, BELGIA University of California - Davis, USA University of California – Irvine, USA University of Bristol, STORBRITANNIA Georgia Institute of Technology – USA Vis mer

Studenter reagerer

ANSA organiserer mange av de norske utenlandsstudentene.

– Ifølge våre beregninger, ville kuttet medført at 784 studenter mistet retten til stipendet i skoleåret 2019 - 2020. I året vi er inne i nå, ville 473 studenter mister retten til ekstra stipend. Reduksjonen er selvfølgelig på grunn av pandemien, men nå kan den altså bli permanent om Ola Borten Moe ikke rydder opp, sier Sebastian Hytten.