Sikkerhetsklarering: Justisministeren varsler gjennomgang

BERGEN (VG) Myndighetene har fått kritikk fra flere hold for måten regelverket om sikkerhetsklarering blir praktisert på. Nå varsler regjeringen en gjennomgang.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Vi vil gå gjennom praksisen i disse sakene, og gjøre eventuelle justeringer på bakgrunn av dette, opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til VG.

VG har de siste månedene skrevet en rekke artikler om sikkerhetsklarering av personell.

I mai omtalte VG historiene til de tidligere ambassadørene Olav Myklebust (53) og Guri Rusten (65), som begge ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb etter at de hadde innledet et forhold til en person fra et annet land.

Myklebust har stevnet staten med krav om erstatning fordi han mener vedtaket til Sivil klareringsmyndighet om å ta fra ham klareringen var ugyldig.

Guri Rusten har fått tilbake sin sikkerhetsklarering, etter å ha klaget på vedtaket og fått saken behandlet på nytt.

HAR STEVNET STATEN: Tidligere Polen-ambassadør Olav Myklebust (53) mistet sikkerhetsklarering og ambassadørjobb etter at han ble kjæreste med en kvinne fra Thailand. Bildet er tatt utenfor UDs lokaler på Victoria terrasse i Oslo.

I Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er sikkerhetsklarering nevnt spesielt.

«Sørge for at sikkerhetsklarering av personell skjer på bakgrunn av individuelle og ikke skjematiske vurderinger», heter det.

På spørsmål om hvordan regjeringen vil sørge for at det tas individuelle, og ikke skjematiske vurderinger i klareringssaker, svarer justis- og beredskapsministeren:

– Den nye regjeringen har gitt et klart signal i Hurdalsplattformen om at det er viktig at sikkerhetsklarering av personell skjer etter en individuell vurdering i tråd med gjeldende regelverk.

– Hvorfor mener regjeringen det er nødvendig med en slik presisering som er nevnt i Hurdalsplattformen?

– Individuell vurdering i tråd med regelverket er viktig for å ivareta nasjonal sikkerhet, så vel som nasjonens ulike kompetansebehov. Med bakgrunn i den siste tids medieoppmerksomhet rundt enkeltsaker er det naturlig at man også ser på praktiseringen av regelverket, – herunder hvordan ordningen med sikkerhetsklarering skjer i andre land. Det er en helt naturlig prosess, som en viktig del av oppfølgingen av sikkerhetslovens helt sentrale bestemmelser.

Statsråden peker på at sikkerhetslovens intensjon er å trygge Norge, blant annet ved å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet.

– Loven skal forebygge tilsiktede handlinger som kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser. God praktisering av bestemmelsene om sikkerhetsklarering er et viktig element i oppfyllelsen av lovens intensjoner.

BEKYMRET: Tidligere ambassadør Kim Traavik har advart mot at personer fratas sikkerhetsklarering på sviktende grunnlag.

744 fikk nei i fjor I 2020 opplevde 744 personer å få et negativt klareringsvedtak i Norge. Frode Nilsen, talsmann for en interessegruppe for personer med klareringsproblemer, sa til VG i mai at de ofte ser at det tas klareringsbeslutninger på et ensidig grunnlag. – Det blir vist til en hypotetisk risiko for at en person kan påvirkes, uten at det blir foretatt en individuell, konkret og helhetlig vurdering av personen. Det mener vi både er rettsstridig, og bryter individets rettssikkerhet, sa Nilsen. Vis mer

Tidligere ambassadør Kim Traavik ledet utvalget som i 2016 leverte forslag til ny sikkerhetslov. I et intervju med VG i september rettet han krass kritikk mot måten klareringsregelverket er blitt praktisert på i noen tilfeller.

KRITISERER PRAKSISEN: Frode Nilsen er talsperson for en interessegruppe for personer med klareringsproblemer.

Traavik sier det er positivt at regjeringen tar tak i saken på en synlig måte, ved å ta den inn i regjeringsplattformen.

– Jeg synes dette er en riktig tilnærming. Etter den varslede gjennomgangen tror jeg man vil trekke den konklusjonen at det i noen saker ikke er gjort en individuell og helhetlig tilnærming, slik både loven og forarbeidene legger opp til.

VG har stilt flere spørsmål til Sivil klareringsmyndighet (SKM) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om saken.

Fungerende avdelingsdirektør Britt Jøsok i NSM skriver i en sms at sikkerhetsloven legger opp til at den som skal klareres får individuell behandling av sin sak.

– Regelverket har en rekke rettssikkerhetsmekanismer som skal bidra til dette, og NSM som fagmyndighet og klageinstans har fokus på at lovens intensjon følges opp av klareringsmyndighetene.

Jøsok peker på at vurdering av om en person kan klareres gjøres på bakgrunn av en rekke opplysninger, blant annet om forhold som kan utgjøre en sårbarhet ved den enkelte.

– Hva som kan være en sårbarhet, kan variere fra sak til sak. Tilsvarende vil det være varierende i hvilken grad slike sårbarheter kan håndteres dersom klarering blir gitt. Denne risikovurderingen gjøres av klareringsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle. Det er derfor avgjørende at hver sak gis en individuell vurdering, og at regelverket ikke praktiseres skjematisk.

– På bakgrunn av dette mener NSM det er naturlig at regjeringen har fokus på praktiseringen av regelverket, og vi ser frem til den varslede gjennomgangen.

DIREKTØR: Gudmund Gjølstad er direktør i Sivil klareringsmyndighet (SKM).

Direktør Gudmund Gjølstad i SKM skriver at de med utgangspunkt i lov og forskrifter innenfor fagområdet har fokusert på å ha kvalitet i all behandling av klareringssaker siden SKM ble opprettet våren 2018.

– Dette innebærer blant annet at alle saker blir behandlet og vurdert individuelt i SKM, slik våre rutiner og vårt saksbehandlingssystem legger opp til. Den individuelle behandlingen vi har viser seg blant annet gjennom den økte mengden sikkerhetssamtaler vi gjennomfører, som er et saksbehandlingsskritt som bidrar til å ivareta den enkeltes rettssikkerhet og til å opplyse sak. Videre er all vår saksbehandling av klareringssaker gjenstand for klagesaksbehandling hos NSM, og den er i tillegg underlagt kontroll fra det Stortingsoppnevnte EOS-utvalget.

Gjølstad skriver at SKMs oppgaver innenfor personellsikkerhet utgjør viktige elementer i arbeidet med å beskytte våre felles verdier.

– Som klareringsmyndighet jobber vi primært i et forebyggende perspektiv i dialog med virksomhetene hvor verdier skapes, forvaltes og beskyttes. Vi er samtidig klar over at en negativ klareringsavgjørelse kan ha store konsekvenser for både enkeltmennesker og virksomheter, og det er derfor ønskelig og naturlig at våre avgjørelser kontrolleres for å sikre at arbeidet vi som en av flere klareringsmyndigheter utfører, skjer i tråd med lovens formål. Regelverket vårt – Lov om nasjonal sikkerhet/Sikkerhetsloven – er fremdeles relativt nytt (fra 2019), og en gjennomgang av vår praksis vil vi alltid ønske velkommen.