NRK svarer på klima-refs: − Lite egnet til å skremme

Flere har klaget inn den nye klimaserien fra NRK Super til Kringkastingsrådet. En pensjonist har anmeldt serien – og en Frp-politiker varsler det samme. NRKs programdirektør sier at de ikke ønsker å bidra til økt bekymring.

Av Malene Birkeland

Serien «Ikke gjør dette mot klimaet» har fått både ros og ris fra engasjerte tittere siden premieren 1. oktober. Fredag meldte NRK selv at de hadde fått inn 54 klager til Kringkastingsrådet.

Serien blir blant annet beskyldt for å skremme barn. Noen bruker ordet «skremselspropaganda» i klagen, ifølge Kampanje.

VG-kommentator Astrid Meland stiller spørsmål ved om poenget til serien er å gi ungene klimaangst. Hun skriver også at den er spennende, påkostet og at programlederne er flinke, men legger imidlertid til at den serverer ville overdrivelser – og sprer dårlig samvittighet.

Torsdag skal Kringkastingsrådet diskutere serien.

– Vi leser klagene med interesse, men jeg kjenner meg ikke igjen at det er skremselspropaganda som blir brukt, sier Hildri Gulliksen, programredaktør for NRK Super, til VG.

Anmelder

Pensjonisten Reidar Stang (70) er en av dem som har sendt inn klage. Fredag politianmeldte han serien, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Han er ikke alene. Agderposten skriver søndag at leder for Arendal Frp, Maurith Julie Fagerland, skal levere anmeldelse mot serien.

Stang er tidligere lærer og rektor – og mener serien potensielt kan gi sårbare barn klimaangst.

– At de tar opp ting seriøst og faglig støtter jeg. Og at de gjør det på kreative måter er fint. Men de kan ikke bruke skremselsvirkemidler om ikke-reelle situasjoner, sier han.

Han mener straffelovens paragraf 187, annet ledd kommer til anvendelse i anmeldelsen mot NRK-serien – se faktaboks:

Straffelovens paragraf 187 § 187. Falsk alarm Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller lignende forsettlig eller grovt uaktsomt volder a) utrykning av politi, brannvesen, ambulanse, lege eller forsvaret, b) utrykning som skjer etter anmodning fra en hovedredningssentral eller lokal redningssentral, c) sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker. På samme måte straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse eller forstyrre den alminnelige ro og orden. Kilde: Lovdata Vis mer

ANMELDER: Pensjonist Reidar Stang har reagert så kraftig på klimaserien at han har valgt å anmelde.

Han trekker frem et eksempel fra en episode hvor havnivåstigningen blir illustrert med at det plutselig veller mengder av vann inn i et hus.

– Det er et skrekkscenario. Noen barn har lett for å bli engstelige.

Programredaktør Gulliksen understreker det blir tydelig poengtert at eksperimentene i serien ikke reflekterer virkeligheten eller fremtiden, og at de har «dratt på» for å illustrere et poeng.

– Kan ikke barn mistolke dette?

– Barn er åpenbart forskjellige, så det er vanskelig å påstå at ingen blir redde. Men stemningen i programmet er lett og humoristisk, og det er stor spenning knyttet til om de tre programlederne klarer å gjennomføre eksperimentet. Målgruppen er barn i alderen 10–14 år. De er erfarne mediebrukere, har god sjangerkunnskap og ser mye på såkalte «challenges». Så vi tror programmene er lite egnet til å skremme denne målgruppen.

OVERSVØMMELSE: I et eksperiment redder programlederne seg fra oversvømmelse ved å klatre opp i etasjene.

Ønsker ikke å bidra til økt bekymring

NRK-supers programredaktør Gulliksen sier det er vanskelig å kommentere en anmeldelse de ikke har fått. På spørsmål om serien kan bidra til å skape klimaangst svarer hun at det ikke er deres erfaring.

– Under visningene vi har hatt med barn fra første til åttende trinn, var vår tydelige opplevelse at barna synes det var spennende og interessant, og vi har fått mange tilbakemeldinger fra lærere som synes at programmene har stor verdi i undervisningen.

– Når barn er bekymret for klimaet, er det vår oppgave å møte engasjementet deres ved å gi dem kunnskap og håp. Så kan man alltid stille spørsmål om bruk av virkemidler. I hver episode er det en gjennomgående rammefortelling, et oppsiktsvekkende og spennende eksperiment, for å illustrere et poeng knyttet til klimaendringer.

PROGRAMREDAKTØR: Hildri Gulliksen i NRK Super.

Hun påpeker at de i serien også kommer med faktainformasjon og viser konkrete eksempler på hva barna kan gjøre for klimaet – «på barnas premisser».

– Vi ønsker naturligvis ikke at dette skal bidra til økt bekymring, men heller det motsatte. At vi svarer på barns behov for å forstå mer av sammenhengene og gir dem handlingskompetanse.

Positive

Biologiprofessor Dag Olav Hessen har også merket diskusjonen om serien.

Han har ikke sett fulle episoder fra serien, men fått med seg korte klipp.

– Av det jeg har sett virker det som de bruker sterke virkemidler.

Han er positiv til at det lages TV rettet mot klima for barn, men understreker på generelt grunnlag at informasjonen og virkemidlene som brukes i formidlingen om klima «må balanseres.»

– Jo yngre aldersgruppene er jo mer varsom skal man være. Mange unge føler at verden er tatt fra dem, men jeg sier alltid at verden ikke går under, heller ikke menneskeheten. Så det er viktig å unngå undergangsstemning.

Lena Cappelen Endresen er spesialrådgiver ved avdelingen for klima og miljø i Forskningsrådet. Hun er positiv til serien.

– Det er forskningsbasert, og viktig å formidle til barn og ungdom.