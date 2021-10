Politiet om dramaet i Skien: − Han har vært utsatt for noe vi ikke vet hva er

SKIEN (VG) Politiet slo alarm om knivstukket jogger ​i Skien – nå mener de at mannen likevel ikke ble knivstukket.

En mann i 50-årene ble skadet på joggetur i Skien ved 18.30-tiden tirsdag. Politiet meldte først at det var en knivstikking, men onsdag morgen endrer de teori.

– Han sa selv at han var knivstukket, og vedkommende ble kjørt til sykehus ganske raskt, sier Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Gunnerød opplyser at politiet deretter snakket med han på sykehuset, og at aksjonen ble trappet ned etter denne samtalen.

– Det er en hypotese at skadene kan ha skjedd som følge av en ulykke eller et fall eller lignende, sier politiet i en pressemelding.

De har ikke fått gjennomført et fullverdig avhør med fornærmede, og har derfor ikke et klart bilde av hendelsesforløpet.

Fikk ny informasjon tirsdag kveld – ventet med å offentliggjøre det

– I går kveld fikk vi informasjon som gjorde at søket ble avsluttet. Det var på bakgrunn av vitneforklaringer og fra etterforskningen, inkludert innledende avhør med mannen, sier fungerende politistasjonssjef i Grenland, Sigrid Dahl.

Hun forteller videre at de hadde denne informasjonen klokken 21:30 i går kveld, men gikk ikke ut til pressen før politiet fikk spørsmål fra VG onsdag morgen.

– Hvorfor gikk dere ikke ut med det? Folk kan jo ha vært redde?

– Vi er tidlig i en etterforskning av en alvorlig hendelse. Vi har en fornærmet som har vært utsatt for en alvorlig hendelse og har vært utsatt for noe. Og det må vi avdekke hva er for noe. Vi må foreta videre etterforskning, sier hun.

Dahl ønsker ikke å gå inn på hva han har forklart eller hvordan skadene hans har oppstått.

– Kan han bli siktet for falsk forklaring?

– Mannen har status som fornærmet i etterforskningen av en alvorlig hendelse. Han har vært utsatt for noe vi ikke vet hva er.

DRAMATISK: Mange rykket ut til den tidligere antatte knivstikkingen

Tok hendelsen alvorlig

Politiets første melding om hendelsen lød slik:

«Politiet leter i området Gulset etter en gjerningsperson, som har stukket en mann inne i et skogområde med kniv. Fornærmede er en lokal mann i 50-årene – han er kjørt sykehuset – ukjent skadestatus for politiet. Vi har en dårlig beskrivelse av gjerningsperson.»

Politiet ba opprinnelig folk om å holde seg unna området der hendelsen skjedde, men opphevet senere anbefalingen.

– Det har ikke vært noe aktivt søk i natt, og slik situasjonen er nå har vi ingen grunn til å tro at de har vært en mann ute i skogen, sier Gunnerød.

– Det var en veldig dramatisk melding i starten.

De opplyser nå at det kun skal ha vært snakk om overflateskader, og mannen er nå utskrevet fra sykehuset.

Mannen er ikke kjent av politiet fra før av.

AKSJON: Politiet lette etter en potensiell gjerningsperson i flere timer.

– Ingen grunn til å frykte noe

Da VG var i kontakt med politiet natt til onsdag sa de at det ikke var grunn til å frykte noe.

– Bør folk være ekstra varsomme?

– Nei, opplysningene vi har så langt i saken gjør at vi ikke ser noe grunnlag for at folk skal frykte noe, sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt André Kråkenes til VG natt til onsdag.

– Kan du utdype det?

– Vi har ikke noe grunnlag for å fortsette et operativt søk. Vi har ingen beskrivelse av gjerningspersonen og det er ikke noe grunnlag for å lete etter noen, sier Kråkenes.

Det er ikke kjent hva mannen har forklart så langt, men han er skrevet ut fra sykehuset og er i avhør på politistasjonen onsdag morgen, opplyser politiet.

Stort søk

Væpnet politi med hundepatruljer og støtte fra helikopter søkte lenge i området. Sør-Øst politidistrikt ba om tips fra folk som kan sett noe i området.

– Vi har hunder og væpnede styrker i området – og hele området vil bli grundig gjennomsøkt, skrev politiet på Twitter klokken 19.50.

Rundt klokken 20.30 sirkulerte det fortsatt helikopter over området.

– Det er et vanskelig søk fordi tiden har gått, og det er et stort område som skal søkes, sa innsatsleder på stedet, Åsmund Sand, tirsdag kveld.

Ba folk melde seg

Politiet har avhørt flere vitner i saken. Politidistriktet ba om tips fra folk som kan sett noe i området, og noen vitner skal ha meldt seg etter hendelsen.

Operasjonsleder Trond Egil Groth sa til VG tirsdag kveld at politiet jobbet med å få oversikt over saken.

Telemarksavisa har snakket tirsdag kveld med en kvinne som skal ha sett den skadede mannen komme ut av skogen. Avisen siterer henne på at «mannen hadde blitt knivstukket flere steder på kroppen» og at «et av sårene var ganske dypt». Det har ikke lykkes VG å få snakket med kvinnen.