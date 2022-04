En kvinne ble funnet død i en bolig i Grue i Innlandet fylke, 1 mars 2022. Hun og den siktede kjente hverandre.

Syv kvinner drept hittil i år

Hittil i år har politiet startet etterforskning av seks drapssaker der totalt syv kvinner er ofre.

Mandag kveld kolliderte to biler i Lier – front mot front.

Ulykken førte til at politiet rykket ut til en aktuelle leilighet i Bærum hvor en død kvinne ble funnet.

Avsnittsleder ved drapsseksjonen i Oslo Lisbeth Aasheim opplyste til VG at det er en nær relasjon mellom de to.

Tirsdag døde en kvinne (40) av omfattende skader etter å ha blitt funnet av ambulansepersonell i en bolig i Noresund i Krødsherad i Viken fylke. Det var kvinnens samboer, en 39 år gammel mann, som ringte politiet like over midnatt. Han er siktet nå siktet for drapet.

I fjor ble det registrert 23 drapssaker med 29 ofre. 55 prosent av ofrene var kvinner, viser tall fra Politiets nasjonale drapsoversikt.

Hittil i år har politiet startet etterforskning av syv drapssaker med åtte ofre – to menn og seks kvinner.

– Er vi på vei mot en ny partnerdrap-bølge?

– Det er for tidlig å si at antallet har økt og det er for tidlig å årsaksforklare, sier professor i psykologi, Solveig Vatnar.

PSYKOLOG OG FORSKER Solveig Vatnar har forsket på partnerdrap.

Sammen med Christine Friestad og Stål Bjørkly har hun forsket på partnerdrap fra 1990-2020.

Fra 2015 så forskerne for første gang en nedgang i forekomsten av partnerdrap i Norge.

– Det vi også så i forskningen vår var at det var en betydelig variasjon fra år til år. Fra fjorten drap på det meste, til tre partnerdrap et annet år. Trenden viste likevel en klar nedgang fra 2015, sier hun.

I syv av ti partnerdrap har det vært en voldshistorikk, forteller professoren.

Kvinner med sårbarhet på flere levekårs-arenaer er mest utsatt. Dårlig helse, dårlig økonomi, rusproblemer, svak tilknytning til arbeidslivet, annen kriminalitet og midlertidig opphold til Norge er alle risikofaktorer.

– Det er når du får en opphopning av disse faktorene, altså mer enn en, at risikoen for partnerdrap blir forhøyet, forklarer Vatnar.

Samlivsbrudd og dårlig økonomi

Vibeke Ottesen er drapsforsker ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Også hun påpeker at det kan være en tilfeldig opphopning av partnerdrap akkurat nå.

– Men det kan også hende at antallet reflekterer endringer i livssituasjonen for par i anledning gjenåpningen etter pandemien. Det gir økt mulighet for samlivsbrudd og flere som kan slite økonomisk.

DRAPSFORSKER: Vibeke Ottesen

– Kan pandemien hatt innvirkning på at vi nå får så mange partnerdrap?

– Vi vet at det er en økt risiko for partnerdrap begått av menn ved samlivsbrudd initiert av kvinnen, og når mannen sliter økonomisk. Derfor har jeg vært mer bekymret for sårbarheten for partnerdrap ved gjenåpningen av det norske samfunnet snarere enn ved nedstengingen. Vi må hjelpe menn å komme seg gjennom slike livskriser uten å skade seg selv eller andre, sier hun.

Pandemi

Ottesen har tidligere, i en kronikk i VG, skrevet om partnerdrap og vold under pandemien. Der påpeker hun at både barne- og partnerdrap som oftest skjer når kvinnen initierer samlivsbrudd. De skjer altså ikke når kvinnen ikke har muligheten til å dra, slik situasjonen var i pandemien med sosial isolering, barn som trenger omsorgspersoner hjemme til enhver tid og permitteringer som tar bort enkeltindividets økonomiske frihet til å forlate et parforhold.

«Drap skjer først når kvinnen har den sosiale og økonomiske muligheten til, og ønsket om å dra. », skriver hun i kronikken

Ottesen påpeker nødvendigheten av å fortsette dugnaden vi ble oppfordret til i pandemien. Denne gangen på en litt annen måte. Hun forklarer:

– Under nedstengingen hadde vi en dugnad på å holde avstand til hverandre. Nå må dugnaden ta en annen form, i det vi må ikke være redd for å komme for nære de vi kjenner og er glad i og som vi vet går gjennom vanskelige tider og kanskje en livskrise. Vær et medmenneske, og still fysisk opp i hverdagen til hverandre.