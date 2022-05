MÅTTE VELGE: Vakha (56) og Indira (45) fikk en strømprisregning i desember som var dyrere enn de hadde råd til. I stedet for å risikere at den gikk til inkasso, lot de barnehage-regningen ligge.

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: − Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tenker på det hele tiden.

På stuebordet foran Indira Khadasheva (45) ligger strømregningene spredt utover.

Firebarnsmoren har alltid hatt kontroll på familiens regnskap, helt til strømprisene skvatt i været i fjor. Fra oktober til desember økte familiens regning fra 2727,71 til 8527,12 kroner.

For første gang ble det umulig for dem å betjene utgiftene. Indira måtte velge: Hvilken regning skulle de la være å betale?

Minstedatteren Laila kryper opp i morens fang. Til slutt var det regningen for å betale femåringens barnehageplass som ble liggende.

VIL BRYTE TABUER: Vakha (56) og Indira (45) Khadeshev tror mange har det verre enn dem, men at få tør å snakke høyt om det. Her er de sammen med datteren Laila (5) og det nyeste familiemedlemmet, Pushok («lodden kattunge»).

Først hadde Indira sendt en vantro og sint e-post til strømselskapet:

– Jeg skrev at jeg nekter å betale. Jeg er villig til å gå i fengsel hvis jeg blir sendt til inkasso, skrev jeg. Det går ikke an.

Men strømregningen var så stor og gnagde sånn på samvittigheten at hun til slutt betalte likevel. Det virket tryggere å la barnehage-regningen på 3615 kroner liggende, forklarer hun.

Hver måned håper Indira at denne gangen skal de klare å ta den. Men samtidig som de har spinket og spart på strømmen og været har blitt varmere, har drivstoff- og matpriser steget taktfast.

Mange småbarnsfamilier

Inkassobyråer har advart om at utgiftshoppet fører til at stadig flere sliter med å betale regningene sine. Også grupper som aldri tidligere har fått inkassokrav, får nå varsler i posten.

– Mange er småbarnsfamilier som har hatt det trangt, men klart seg, og som nå vipper over, sier Geir Grindland, daglig leder i InkassoPartner i Kristiansand, til VG.

– Dette er folk som har klart å holde seg flytende tidligere, de har hatt kanskje en tusenlapp eller to ekstra i måneden, før disse prisstigningene kom.

GIR RÅD: Geir Grindland, daglig leder i InkassoPartner, oppfordrer enhver som sliter med inkassokrav om å kontakte selskapet direkte for å få til en løsning førd et går for langt. – Får du en betalingsanmerkning, får det alvorlige konsekvenser, sier han til VG.

Mens disse familiene tidligere kanskje gikk i null hver måned, går de nå i minus, forteller han. Typisk har de hatt en liten økonomisk buffer som nå er oppbrukt.

– Det er jo litt leit. De har aldri hatt en betalingsanmerkning på seg, og så må du kjøre dem til namsmannen, sier Grindland.

Info Hva er inkasso? Inkasso er et siste betalingsvarsel på en utløpt faktura før rettslig innkreving. Når betalingsfristen på en faktura utløper, kan saken bli sendt til inkasso. Først må man sende et inkassovarsel. Det kan sendes ut 14 dager etter at en faktura har forfalt. Hvis denne fristen utløper kan saken gå til inkasso. Ofte er det inkassobyråer som tar seg av gjeldsinnkrevingen. Kilder: Visma, Store Norske Leksikon Vis mer

Antall henvendelser til InkassoPartner fra folk som sliter med å betale regninger, øker fra måned til måned, ifølge Grindland. Han forventer at situasjonen vil forverres mot sommeren.

– Vi ser økningen allerede, sier han.

Er du en av dem som sliter med å betale regninger og har fått inkassokrav? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss her.

VG har fått henvendelser fra flere som fortviler over prisøkningene og sliter med å betale regningene sine:

En student på Sørlandet måtte la mobilregningen gå til inkasso for å betale sin del av kollektivets strømregning. «Jeg spiste ris i flere uker og gikk ned 12 kilo, før jeg skjønte at jeg kanskje trengte hjelp».

En ufør trebarnsmor i Kristiansand sier hun har sluttet å åpne regningene eller sjekke nettbanken for å slippe å se gjelden som har hopet seg opp. Familien hadde allerede inkassoproblemer før prisstigningene, forteller hun, men etter prisstigningene er situasjonen ute av kontroll. «I år tror jeg ikke at vi har betalt noen av strømregningene. Jeg er livredd for at strømmen skal bli stoppet», sier trebarnsmoren.

«Vi er vel skyldig i nesten 10.000 kroner bare i strømregninger,» sier en familiefar i Fredrikstad. «Det holder deg oppe om natten innimellom. Det er ikke mulig å få løst det, så da må man bare håpe at det ordner seg med feriepengene».

Info Hva bør du gjøre? Daglig leder i InkassoPartner Geir Grindlands beste tips til dem som sliter med inkassokrav, er å kontakte selskapet så raskt som mulig og be om hjelp. – Mange tror at vi kun er der for å kreve inn pengene, men vi er der for å hjelpe. Men mange tar ikke kontakt med oss og det er veldig vanskelig når vi ikke får dem på telefonen, sier han. Har du regninger til inkasso kan du: Forsøke å forhandle en nedbetalingsplan

Be om å få slettet rentene Hvis uhellet virkelig er ute og du har mange utestående inkassokrav, kan du kontakte Nav for å få hjelp fra en gjeldsrådgiver. For å få oversikt over inkassosakene dine kan du logge inn med BankID på: www.gjeldsregisteret.com

www.virkeinkasso.no Vis mer

– Villig til å gå i fengsel

– Vi er flinke til å spare, sier Indira.

Før prishoppet, pleide familien å legge av litt penger hver måned til å bruke på spesielle anledninger. En kafétur med barna, en tivolitur i ferien.

– Vi er en ansvarlig familie, sier ektemannen Vakha (56), som jobber fulltid som bussjåfør, men må ta overtidsvakter for å spe på familiebudsjettet.

Indira og Vakha flyktet fra hjemlandet Tsjetsjenia til Norge i 2006. Det krigsherjede landet ble jevnet nesten med jorden på 1990-tallet, da Russlands president Vladimir Putin bestemte seg for å invadere. For Indira og Vakha er Ukraina-krigen som et gufs fra en fortid de har forsøkt å legge bak seg.

– Jeg har begynt å drømme om krigen igjen, forteller Indira, som misliker å prate om det hun opplevde i hjembyen Groznyj før de flyktet.

Familien ble bosatt i Svolvær i Nord-Norge og begynte å skape seg et nytt liv. Indira, som er utdannet byggingeniør fra hjemlandet, fikk jobb som byggesaksbehandler i kommunen, som butikkmedarbeider og i et renholdsfirma. For noen år siden flyttet familien sørover, der hverdagen er dyrere, men håndterbar.

– Men nå, dette året, er det spesielt vanskelig for oss, sier Indira.

KLARER SEG ENN SÅ LENGE: Hverdagen er blitt vanskeligere hjemme i stuen i Slemmestad. – Det var ikke sånn før at vi nesten ikke hadde penger igjen etter at vi betalte regningene, sier Indira. – Matvarer, drivstoff – alt har økt! sier Vakha.

– Et vanskelig dilemma

Indira var sikker på at barnehage-regningen fra desember hadde gått til inkasso for lengst, men da VG sjekket, viser det seg at eieren har latt regningen ligge.

– Sender jeg den til inkasso, blir den dobbelt så dyr, sier barnehageeier Wenche Rita Ødegård til VG.

Som eier av en privat barnehage, befinner hun seg i det hun kaller et «vanskelig dilemma». På den ene siden er hun avhengig av at familiene betaler regningene for å få inntekt, samtidig ser hun at prisene stiger og flere sliter med regningene.

– Denne familien har vært punktlig til å betale, og jeg har tro på at de gjør det de kan for å betale den regningen, sier hun.

1 / 2 LEVER DÅRLIG MED GJELD: – Jeg får ikke sove. Jeg er urolig og stresset, sier Vakha om hvordan det føles å ha utestående regninger. LEVER NØKTERNT: Vakha er dårlig til bens og skulle egentlig ha operert foten, men tør ikke sykemelde seg av frykt for å miste inntekt. – Vi drikker ikke alkohol, selvfølgelig. Jeg har glemt siste gangen jeg drakk alkohol, sier Vakha. forrige neste fullskjerm LEVER DÅRLIG MED GJELD: – Jeg får ikke sove. Jeg er urolig og stresset, sier Vakha om hvordan det føles å ha utestående regninger.

Indira regner på det: Ektemannens inntekt på omtrent 28.000 kroner i måneden etter skatt brukes til å betale husleien (16.500), barnehagen (3500), et lån (4500), samt forsikringer (4300). Da står familien igjen med de 21.000 kronene Indira mottar i arbeidsavklaringspenger (AAP) til å betale resten.

Hun jobber også som tolk, men inntekten trekkes fra beløpet hun får fra staten.

For å spare kjører Indira og Vakha til en times tid til en butikk på Ytre Enebakk der de kan handle billige brød. Fryseren er stappfull av dem, i tillegg til store pakker med gräddost, melk og yoghurt som de har handlet over grensen i Sverige.

1 / 2 MATLAGERET: Familien har fylt opp fryseren til randen av brød, ost og andre matvarer som de handler billig i store mengder. HOLDER OVERSIKT: Indira pleier å printe ut regningene sine for å huske hvilke hun har betalt, og hvilke som må betales. – Jeg vil ikke miste den livskvaliteten som vi hadde. Hvorfor må vi gi opp ting som vi kunne gjøre før? sier hun. forrige neste fullskjerm MATLAGERET: Familien har fylt opp fryseren til randen av brød, ost og andre matvarer som de handler billig i store mengder.

Da kulden krøp inn i huset i vinter, kledde de godt på seg i stedet for å skru på varmen. Tørketrommelen har stått ubrukt i mange måneder, og Indira vasker heller opp for hånd enn å bruke oppvaskmaskinen.

– Er dere avhengig av to biler?

– Jeg må ha min egen bil. For jobben min må jeg reise. Hvis jeg skal ta kollektivtransport, går det ikke rundt, sier Indira.

– Kollektivtransport koster like mye som å beholde bilen, skyter ektemannen inn.

HÅPER PÅ BEDRE TIDER: – Egentlig må den repareres, men jeg har ikke råd, sier Vakha om bilen.

– Noen må si fra, sier Indira.

– Hvis det fortsetter, blir det virkelig katastrofe for oss. Kanskje ikke nå, men etter hvert.

Skammen over å slite økonomisk er stor her til lands, opplever hun. Ved å stå frem med sin historie, håper hun å bidra til å bryte tabuer om fattigdom i Norge.

– Hvorfor er det ingen som sier noe? Som du ser, har vi det passelig bra. Men jeg vet at mange har det dårligere, hvordan går det med dem?

– Jeg er ikke flau, fordi vi hadde et normalt liv før. Vi jobber, vi sitter ikke hjemme. Vi vet at mange har det akkurat sånn som oss og kommer til å kjenne seg igjen.