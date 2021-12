BESTEMMER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter redegjørelsen i Stortinget i slutten av november.

Fersk VG-måling: Tre av fem mener tiltakene er passe strenge

Et flertall av nordmenn mener nivået på regjeringens nye coronatiltak er riktig. Det viser en fersk meningsmåling utført for VG.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag kveld la regjeringen frem en rekke nye coronatiltak for å begrense spredningen av omikron-varianten.

Nå er «meteren» tilbake, munnbind-påbud hvis den ikke kan overholdes, skjenkestopp ved midnatt og besøksbegrensninger i private hjem.

I en rykende fersk VG-måling utført av Respons Analyse sier et flertall av nordmenn mener at de mener nivået på tiltakene er riktig.

De som er uenige deler seg i to ganske jevnstore grupper:

57 prosent de spurte i undersøkelsen svarer at coronatiltakene er passe strenge samlet sett.

23 prosent sier at de nye tiltakene er for slappe, mens 17 prosent mener de er for strenge. 3 prosent sier de ikke vet.

Målingen ble utført på onsdag og torsdag etter regjeringens pressekonferanse via et sms-panel.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er fornøyd med at et flertall av nordmenn støtter nivået på regjeringens nye tiltak.

– Jeg er glad for at nesten 60 prosent synes tiltakene er på et riktig nivå. Vi mener det var riktig å ta kraftige grep nå fordi presset har økt på sykehusene og i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, samtidig som den nye virusvarianten skaper en usikker situasjon, skriver Kjerkol i en e-post til VG.

– Så vet vi også at slike tiltak rammer næringsliv, kulturliv og folks frihet, så dette er vanskelige avveininger å ta, legger hun til.

– Ikke fornøyd

Respons Analyse også spurt hvordan nordmenn mener statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Kjerkol har begrunnet tiltakene.

55 prosent av de spurte i undersøkelsen mener de har gjort en god jobb i å forklare nødvendigheten av nye tiltak.

33 prosent at de ikke har gjort en god jobb, mens 12 prosent sier at de ikke vet eller har en formening.

Kjerkol er ikke fornøyd med disse tallene:

– Det er bra hvis et flertall i befolkningen har forstått bakgrunnen for tiltakene, men vi må bli enda bedre til å forklare hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Jeg er ikke fornøyd med at 33 prosent mener vi ikke har begrunnet det vi gjør godt nok, skriver Kjerkol.

CORONATILTAK: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg la tirsdag frem nye coronatiltak.

Kan innføre nye tiltak

Regjeringens coronatiltak skal i utgangspunktet vare i fire uker, men regjeringen skal ta en ny vurdering etter to uker.

Til VG sa Støre i en sak publisert tidligere torsdag at det kan komme flere tiltak om to ukers tid hvis antall innleggelser øker eller vi får ny kunnskap om hvor smittsom omikron-varianten er.

– Hvis situasjonen viser seg å bli mer alvorlig knyttet til smittsomhet og innleggelser, så kan det bli aktuelt med nye tiltak. Jeg har ikke mulighet for å konkludere om det nå, sa Støre til VG.

Han sier at folk bør planlegge for at det ikke kommer lettelser i besøksbegrensningene før jul.

Pekte på tiltak

Helsedirektoratet har allerede pekt på hvilke tiltak som kan være aktuelle hvis vi ikke får ned smitten og oppnår kontroll.

De peker på forbud mot kulturarrangement, stenging av barer og uteliv, stenging av barnehager og forbud mot idrettsarrangementer.

I tillegg nevnes stengning av utdanningsinstitusjoner, med digital hjemmeundervisning der det er mulig.

– Dersom situasjonen raskt utvikler seg i en enda mer alvorlig retning, vil det kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak. Dette kan innebære å stenge ned samfunnet helt eller delvis, skriver Helsedirektoratet.