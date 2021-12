TAR I MOT BARNA: Anca Cosmulese (38) har tatt i mot barn i barnehagen fra klokken syv om morgenen i ti år.

LO-toppens romjulsdrøm: Fri for Anca (38) og ansatte i barnehager

En skulle vøri fire år i romjul, sang Alf Prøysen. Nå bør både fireåringer og ansatte få romjulsfri fra barnehagene, mener leder Mette Nord i Fagforbundet.

Hun foreslår nå at kommuner med høyt smittetrykk og der barnehagene har opplevd høy belastning på de ansatte - bør de få ekstraordinære fridager i romjulen.

– Vi er alvorlig bekymret for arbeidspresset i mange barnehager for tiden. Mange steder er det også høyt smittetrykk, høyt sykefravær og samtidig lite tilgang på vikarer. Der tenker vi at de ansatte bør få en fortjent time-out i romjulen, og kommunene kan få til dette ved å innføre rødt nivå, sier Nord til VG.

LEDER I FAGFORBUNDET: Mette Nord er leder for Fagforbundet - den største fagorganisasjonen i LO og i landet.

Hun er leder for landets største fagorganisasjon, LO-tilknyttede Fagforbundet med nær 400.000 medlemmer, flere av dem ansatte i barnehagene.

– Mange barnehage-ansatte er i likhet med helsepersonell folk som er midt i et maratonløp uten målstrek. Derfor er det viktig at arbeidsgiverne som ofte er kommunene, er imøtekommende når disse trenger litt ekstra tid til å hente seg inn igjen, sier Nord.

– Mange er slitne

I en av Oslos mange barnehager er Anca Cosmulese i ferd med å avrunde enda en tøff arbeidsuke fredag ettermiddag. Hun ser gjerne at hun og kollegene får fire ekstra fridager på hverdagene i romjulen.

– Mange ansatte er slitne. Men også foreldre er slitne. Derfor er det positivt med litt mer tid til å hvile for å kunne ta seg inn igjen med noen ekstra fridager i romjulen, sier Cosmulese (38) til VG.

Hun er barne- og ungdomsarbeider, og har vært ansatt i barnehage i ti år. Anca beskriver svært travle arbeidsdager under hele pandemien. Men det har toppet seg på nærmest ekstremt vis de siste ukene.

– Vi tar i mot barna fra tidlig morgen av, det er avkledning, påkledning, matlaging, bleieskift, desinfisering, trøsting, samvær, aktivisering og kontinuerlig oppfølging, beskriver Cosmulese.

Hun er på en avdeling med to- til fireåringer.

– Så klart vi er sårbare for sykefravær. Og det har det vært mye av under pandemien, sier hun.

MINDRE TID: Smittepress, arbeidspress, høyt sykefravær og barn som ikke alltid blir «sett» så mye som ønsket. Det er hverdagen på to til fire-årsavdelingen i den barnehagen der Anca jobber.

– Hva er det dere ikke får tid til?

– Vi får nok ikke tid til å «se» alle barna like mye som jeg skulle ønske. Noen trenger mer omsorg enn andre. De som kanskje ikke viser det – de får for lite kontakt og omsorg. Samtidig så må jeg innrømme at noen uker så får vi ikke gjort det som er planlagt på grunn av for lav bemanning. Da går ukeplanene rett og slett i søpla, beskriver Anca.

I hennes barnehage har det som så mange andre steder vært høyere fravær enn vanlig i oktober og november.

– Men stort sett har vi vært heldig tidligere. Vi har gode rutiner her. Vi har hatt noen runder med omgangssyke og influensa – og unngått corona.

Anca Cosmulese støtter kravet fra Fagforbundet om stengte barnehager i romjulen, men hun sier også at det er et men:

- For noen barn i norske barnehager vil det ikke være helt greit. Fordi noen av dem virkelig trenger å være i barnehagen – også i romjulen, sier Anca stille.

Mette Nord i Fagforbundet fremmet idéen om romjulsfri i møte med andre organisasjoner og kunnskapsministeren i skole- og barnehagesektoren sist onsdag.

OPPVEKSTBYRÅD: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst med ansvar for skole og barnehage i Oslo kommune.

Neste møte er kommende uke, og da bør det gis en tilbakemelding, forventer Nord.

Oppvekstbyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) tror ikke stengte barnehager i romjulen og romjulsfri for ansatte er noe hun vil støtte.

– Jeg tenker ikke at veien å gå er å stenge helt ned, men vi har i stedet åpnet for at barnehagene kan redusere åpningstiden. Det vil svare på utfordringer knyttet til høyt fravær blant ansatte, blant annet på grunn av karantener og regler om at de med symptomer må være hjemme, og mangel på vikarer, ifølge Eidsvoll.

Hun er bekymret for utviklingen.

– Smitten stiger raskt og det er høyt sykefravær i mange barnehager. Nå setter vi inn tiltak som skal sørge for at vi holder barnehagene åpne i størst mulig grad, samtidig som vi kontrollerer smitten og tar hensyn til den kritiske bemanningssituasjonen, skriver hun i en e-post til VG.

For noen er juleferien lang

Hun mener kommunen også har et ansvar for å ta ekstra hensyn til noen barn.

– Jeg registrerer ønsket om stengte barnehager i romjula, men her må vi også vurdere hensynet til de barna som har barnehagen som et fristed fra en vanskelig situasjon hjemme. For disse er juleferien allerede lang, legger byråden til.

Mette Nord er redd for at barnehagene står overfor et tøft 2022:

– Jeg er redd for at barnehagetilbudet vårt kneler, og pensjonister bør kunne hentes inn som vikarer uten at dette gir dem trekk i pensjon. Vi må hente inn gamle krefter fra alle yrkesgrupper i barnehagen slik at vi kan gi et godt tilbud og god omsorg for barna våre, foreslår Fagforbund-toppen.