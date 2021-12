STARTER KONTROLL: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Slik skal Skatteetaten granske de folkevalgte

Skatteetatens kontroll av Stortinget starter med å innhente informasjon om representantene.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag kunngjorde Skatteetaten at de starter en omfattende kontroll av både Stortinget og Statsministerens kontor. Målet er å avdekke om de har betalt nok i arbeidsgiveravgift for verdien av pendlerboliger til folkevalgte og ansatte i regjeringen.

– For å undersøke om Stortinget skulle ha betalt mer arbeidsgiveravgift, må dere kartlegge representantenes økonomi og utleieforhold?

– Det vi har bedt om i første runde nå er å få navn og fødselsnummer på de som har fått tildelt pendlerbolig. Så har vi bedt om å få tilsendt informasjon om perioden de enkelte har hatt pendlerbolig og å få informasjon om arbeidstageren har betalt for leie av pendlerboligen. Så vil vi sammenstille dette med den informasjonen vi har og se om det er grunn til å be om ytterligere informasjon, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til VG.

GRANSKES: Stortinget og alle so har mottatt pendlerbolig de siste fire årene.

Kontrollen vil ifølge brevet gjelde perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

– Avhengig av tillit

Fristen for å gi ut opplysningene er 10. desember. Arbeidsgiveravgiften skal tilsvare 14.1 prosent årlig av verdien av pendlerleiligheten har for de representantene som har, eller skulle ha, skattet av den.

– Når vi da har fått de opplysningene, vurderer vi dem opp mot de opplysningene vi har fra før, sier Funnemark.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen har sagt at Stortingets administrasjon vil gi Skatteetaten all nødvendig informasjon.

Også arbeidsgiveravgift for pendlerboliger tildelt fra SMK vil bli kontrollert. Det var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) positiv til da saken ble kjent i går.

– Vi politikere er helt avhengige av tillit. Det har i høst vært mye oppmerksomhet om politikere og pendlerleiligheter. Derfor er det fint at Skatteetaten vil se nærmere på dette. Kontroll kan bidra til økt tillit, sier Støre.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre (Ap).

VG har tidligere skrevet om hvordan flere nåværende og tidligere stortingsrepresentanter har leid ut deler eller hele boligen på hjemstedet sitt, samtidig som de fikk gratis pendlerbolig i Oslo.

Dersom egen boenhet på hjemstedet er leid ut skal man skatte av verdien av pendlerboligen.

Inntekter fra utleie på hjemstedet som overstiger 20.000 kroner i året skal føres på selvangivelsen, som Skatteetaten kan bruke for å kontrollere informasjonen fra Stortinget.

Kan be om mer informasjon

– Hvis opplysningene vi har er tilstrekkelig for å vurdere om rapporteringen har vært riktig, avslutter vi saken med en gang. Hvis vi trenger mer informasjon, så ber vi om det. Og hvis vi har fått nok informasjon og mener at det bør gjøres endringer, så varsler og fastsetter vi endringer i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, sier Funnemark.

– Hvorfor velger dere å åpne tilsyn nå?

– Denne saken har vist seg å være av stor samfunnsmessig betydning, og det er et hovedprinsipp i skatteforvaltningen at vi sikrer likebehandling. Det å gjennomføre arbeidsgiverkontroll er en måte å sikre at vi får korrekt informasjon for å fastsette riktig grunnlag.

– Skatteetaten gjennomfører arbeidsgiverkontroll i et stort omfang. Hittil i år har vi gjennomført over 12.000 arbeidsgiverkontroller, sier Funnemark

Stortinget satte i september i gang en bred skatterevisjon av stortingsrepresentantenes ordninger for å vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsavgift.

Dessuten utføres det en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for landets øverste folkevalgte. Advokater fra Advokatfirmaet Grette er engasjert til oppdraget.