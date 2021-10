SØKER: Sist søndag kveld ble båtfølget observert i en grønn båt på vei mot fossefallet i Tokagjelet. De tre personene skal angivelig ha prøvd å ro over vannet til en hytte lengre oppe i elven. Siden har det pågått et storstilt søk.

Nytt funn av død person i Kvam

Den andre omkomne er funnet i søket som pågår i Movatnet i Kvam kommune. Søket fortsetter etter den tredje som var om bord i båten som falt utfor fossen i Tokagjelet.

Enda en av de tre som ble meldt savnet etter at en båt ble tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger, er funnet.

Det melder Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har tidligere funnet en av de andre omkomne.

Følget ble sist sett i en grønn båt på vei mot fossefallet i Tokagjelet søndag kveld. Siden har det pågått en storstilt redningsaksjon etter de tre savnede.

Det var et vitne som meldte til politiet at båten så ut til å være tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger og var på vei mot fossefallet.

Leter videre

På en pressekonferanse fra Norheimsund politistasjon orienterer innsatsleder Svein Valland Laupstad om status på søkearbeidet.

– Som nevnt ble det i går gjort funn av en død person. I dag ble det gjort søk i Movatnet. I den forbindelse fant de en død person i dag, sier Laupstad.

Politiet antar at de to som er funnet er to av de savnede.

Begge vedkommende er sendt til Bergen for obduksjon og identifisering.

Laupstad orienterer videre om at det er gjort øvrige søk i dag. Søkene kommer til å fortsette i Hardangerfjorden og øverste del av Tokagjelet.

– Hovedteorien vår er fortsatt at alle tre skulle ligge i øverste del av Tokagjelet, men det er fortsatt mulig at de har gått videre nedover, sier Laupstad.

I kveld skal politiet ha et tverrfaglig møte for å finne ut hvordan de kan komme ned i Tokagjelet og gjøre nye søk.

– Nå er det meldt forholdsvis bra vær med relativt lite nedbør de neste dagene. Det gir mindre vann i elva, sier Laupstad.

Det gir bedre forhold til å bruke mannskap i søkearbeidet.

Innsatslederen uttrykker medfølelse overfor de som er berørt av ulykken.

– Våre tanker går til de pårørende, sier han.

Politiet rettet også en stor takk til alle som har deltatt i søkearbeidet.

Dronesøk

De tre som var på vei hjem etter en hyttetur, var Ruth Wathne (68), Nils Johan Bårdsen (72) og Kjell Arne Pedersen, i tillegg til hunden Leo.

Hele uken har det pågått et storstilt søk etter de antatt omkomne.

Nødetater, frivillige redningsmannskaper, redningshunder og droner har deltatt i søket.

De siste dagene har det vært krevende værforhold, som har hindret mannskapene fra å delta i søket.

Innsatsleder Svein Laupsa orienterte i går om at de nå primært bruker drone i søket.