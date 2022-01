SKREVET UT: Han var en av flere pasienter som måtte forlate rusbehandlingen i Bergen da pandemien kom.

Statsforvalteren krever flere svar etter rusutskrivelser

17 pasienter ble skrevet ut fra rusbehandling i Bergen. Nå vil fylkeslege Sjur Lehmann i Vestland til bunns i hvem som har ansvaret.

Publisert: Nå nettopp

I flere artikler har VG fortalt hvordan pasienter til rusbehandling ble skrevet ut for raskt under pandemiutbruddet.

Tobarnsfaren Even (34) fra Askvoll tok sitt liv tre uker etter utskrivelse.

I et brev til Statsforvalteren, som VG har fått innsyn i, skriver en avdelingsdirektør at det kom beskjed fra øverste hold ved sykehuset om at aktiviteten skulle tas ned.

Helse Bergen har selv konkludert med at de 17 ruspasientene fikk en medisinfaglig forsvarlig oppfølging etter utskrivelse.

Dette finner ikke fylkeslege Sjur Lehmann dekning for i dokumentasjonen mottatt fra sykehuset.

Nå ber Statsforvalteren om en ytterligere redegjørelse fra sykehusledelsen og administrerende direktør Eivind Hansen.

GRANSKER HELSE BERGEN: Fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann.

Fylkeslegen spør om sykehusledelsen sørget for en individuell risikovurdering av utskrivelsene.

– Risiko og konsekvens skal vurderes for hver enkelt. Vi mener at en drøfting av dette skulle vært en del av rapporten til Helse Bergen. Men det er det ikke, sier Lehmann, som har gitt helseforetaket frist til 15. januar med å svare.

I brevet til Statsforvalteren skriver tidligere direktør for Avdeling for rusmedisin, Else-Marie Løberg:

«Styringssignal fra nivå 1 var å ta ned elektiv verksemd.»

Dette kunne oppfattes som at virksomheten skulle redusere antall pasienter på langtidsbehandling.

Løberg har ikke svart på VGs spørsmål om de 17 utskrivelsene ville skjedd uten styringssignalet fra administrerende direktør.

ØVERSTE LEDER: Administrerende direktør Eivind Hansen.

I en e-post til VG erkjenner Eivind Hansen at ledelsen ville frigjøre noe kapasitet til intensivavdelingen og planlegging av pandemiopplæring. Han poengterer likevel:

– Utskriving av pasienter i avdeling for rusmedisin ble ikke konkret diskutert i beredskapsledelsen.

– Når ble du kjent med utskrivelsene?

– Jeg ble kjent med dette da VG omtalte dem.

Else-Marie Løberg har sagt opp jobben som direktør for Avdeling for rusmedisin. I brevet til Statsforvalteren skriver hun at beskjeder fra den øverste ledelsen kan ha blitt misforstått, og at hun og hennes nærmeste ledere har ansvaret for utskrivelsene:

«Kommunikasjonen mellom nivåene var ikke presis nok.»

Fylkeslege Sjur Lehmann har nå bedt sykehuset om en klargjøring av hvem som hadde det overordnede ansvaret.

– Vi ønsker en tydeligere redegjørelse for ansvaret for utskrivelsene og hvilke premisser som ble lagt til grunn, sier Lehmann.

Direktøren har ansvaret

Espen Aas i bruker og pårørendeorganisasjonen A-larm reagerer på beskjeden fra Eivind Hansen om å «ta virksomheten ned».

VARSLET: Espen Aas i A-larm var den første som varslet Statsforvalteren i Vestland om utskrivelsene i Bergen.

Han spør hva Hansen gjorde for å forsikre seg om at beskjeden ble forstått riktig.

– Hvis han ikke klarer å være tydelig nok i kommunikasjonen med sine ledere, er sykehuset et veldig utrygt sted for pasientene, sier Aas.

Også daglig leder i organisasjonen Rio, Kenneth Arctander Johansen, mener utskrivelsene var et alvorlig feilgrep.

– I tillegg skjedde det mot pasientenes vilje. Vi er jo i dag kjent med at minst en av dem døde.

KRITISK TIL HELSE BERGEN: Kenneth Arctander Johansen i RIO.

Styret vil ikke kommentere

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Bergen sier til VG at ingen i styret ble informert om utskrivelsene. Han vil ikke kommentere saken før etter neste styremøte.

Administrerende direktør, Eivind Hansen mener utskrivelsene har vist at overganger fra døgnbehandling til annen oppfølging er komplisert og kan medføre økt risiko for pasientene.

– Mener du i dag at utskrivelsene var forsvarlige?

– Vi vil avvente vår vurdering til etter fylkeslegens gjennomgang og konklusjoner, og etter at han har fått oversendt våre kommentarer, slik han har bedt om.

Han sier sykehusets gjennomgang har synliggjort viktigheten av god intern kommunikasjon.

– Slik at alle involverte medarbeidere har samme situasjonsforståelse, og at beslutninger som tas er risikovurdert og godt forankret, sier Hansen.

GIKK AV: Else-Marie Løberg ledet Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

Løberg blir forsker

Tidligere klinikkdirektør Else-Marie Løberg har ikke besvart VGs spørsmål om avgangen som leder for Avdeling for rusmedisin har sammenheng med pasientutskrivelsene.

– Planen var å lede avdelingen i fem år, men det ble utvidet litt, grunnet pandemien, skriver Løberg i en e-post.

Fra nyttår har hun jobbet med forskning- og forskningsstrategi på sin tidligere arbeidsplass, Divisjon for psykisk helsevern i Helse Bergen.