Departementet skal granske Helsetilsynet: − Vil snu hver stein

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) lover en full gjennomgang av tilsynsmyndighetene i Norge etter VGs avsløringer.

– At varsler ikke har blitt behandlet med det alvoret de fortjener, det synes jeg er opprørende, sier den nyinnsatte helseministeren til VG.

Nå lover hun en bred gjennomgang av hele tilsynsordningen.

– Vi skal ha en gjennomgang fra A til Å, sier Kjerkol.

– Departementet er allerede i gang med å se på dette, og vi jobber med å lage en plan for videre fremdrift.

Kjerkol sier gjennomgangen vil inkludere varselordningen, Helsetilsynet, Statsforvalterne og Ukom.

UKOM står for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Ordningen ble opprettet i 2018.

Det siste halvåret har VG skrevet en rekke saker om tilsynsordningen i Norge. Blant annet avslørte VG at Helsetilsynets vurdering i 11 saker som omhandler alvorlige hendelser ved norske sykehus til sammen inneholdt flere enn 60 feil og mangler.

Helsejurist og professor Aslak Syse kalt Helsetilsynets saksbehandling for «svært mangelfull».

Tilsynsordningen består av Helsetilsynet og Statsforvalterne, som gransker alvorlig hendelser på sykehus og i kommuner.

SYKEHUSVARSLENE: * VG har avslørt at Helsetilsynet la bort 285 varsler om alvorlige hendelser i sykehusene etter innledende undersøkelser i 2020. Totalt fikk Helsetilsynet 732 slike varsler. * Helsetilsynet har uttalt til VG at den største risikoen i deres arbeid er saker som legges bort etter innledende undersøkelser. Helsetilsynet kan ikke svare på om sakene de har avsluttet, er avsluttet på riktig grunnlag. * VG har avslørt at Helsetilsynet ikke har en systematisk oversikt over hvordan sakene de sender til Statsforvalteren, følges opp. Helsetilsynet arbeider nå med en slik oversikt. * VG har fortalt at pasienter og pårørende kontaktes i liten grad når tilsynssaker vurderes av Helsetilsynet. Helsetilsynet jobber nå med nye retningslinjer på dette. * VG har avslørt at Helsetilsynet fikk 165 varsler om selvmord i 2020. 71 av disse varslene ble avsluttet etter en innledende undersøkelse. Regjeringen og Stortinget har bestemt at psykisk helsevern skal få større politisk oppmerksomhet og at vi skal ha en nullvisjon for selvmord i Norge. * VG har avslørt at i 11 saker som Helsetilsynet behandlet i årene 2017-2020, så inneholdt Helsetilsynets vurdering av sakene mer enn 60 feil og mangler om pasientens behandling og/eller alder/adresse/datoer. * Helsetilsynet har ikke kunnet svare på hvorfor det er blitt så mange feil i deres vurderinger, men har tatt til ordet for en evaluering av systemet. Vis mer

– Vil snu hver stein

Før Ap-politikeren ble helseminister, uttalte hun til VG at en gransking av tilsynsordningen ville bli en oppgave for den nye regjeringen.

PÅRØRENDE MÅ HØRES: Kjerkol forstår at pårørende opplever det vanskelig hvis de lyttes til av tilsynsmyndighetene.

Etter en uke på nytt kontor, forteller hun om litt av det som skal skje:

– Det sitter noen her som har varslet, og føler at de ikke har blitt tatt på alvor og ikke fått svar. Det forstår jeg at oppleves veldig tungt. Vi er nødt til å gjøre denne gjennomgangen og vil snu hver stein, sier Kjerkol.

– Departementet vil ta et ansvar for å se dette i en større sammenheng, gjennom en bred evaluering. For å ivareta pasientsikkerheten er vi avhengig av at tilsynet fungerer.

På spørsmål om hvem som skal gjennomføre evalueringen av tilsynsordningen, svarer Kjerkol at dette ikke er bestemt ennå – og at arbeidet er i planleggingsfasen.

Vil vurdere gammel meldeordning på nytt

Helsejuristene Anne Kjersti Befring og Aslak Syse har tatt til ordet for at evalueringen av tilsynsordningen må være ekstern. Altså at Helsetilsynet ikke skal granske seg selv.

RYDDE OPP: Helsejurist Aslak Syse ved Universitetet i Oslo ble overrasket over det han mener fremstår som dårlig saksbehandling hos Statens helsetilsyn.

Kjerkol lover at departementet vil styre den planlagte evalueringen.

– Departementet skal lage et opplegg for en bred gjennomgang, som vi vil komme tilbake til og presentere når den er klar, sier Kjerkol.

– Vil man sette ned et eksternt utvalg som skal se på Helsetilsynet utenfra?

– Vi har ikke kommet så langt. Det er satt ned et ekspertutvalget som ser på helsepersonell som utfører overgrep. Dette arbeidet vil også bli relevant i en sånn totalgjennomgang, men det er et arbeid som allerede er igangsatt. Jeg tror likevel det vil bli relevant å se disse to arbeidene i sammenheng, sier Kjerkol.

Arbeidet hun viser til er granskingen som ble oppnevnt av helseminister Bent Høie (H) etter VGs avsløringer om psykolog Sverre Varhaug.

– Opplever du at Helsetilsynet ønsker en slik gjennomgang?

– Jeg opplever at de har gitt noen riktige signaler etter denne artikkelserien. De har på eget initiativ satt i gang en gjennomgang av varslingsordningen.

– Vi må sammen med Helsetilsynet se på hvordan et slikt arbeid skal organiseres, slik at vi best mulig kan evaluere hele tilsynsordningen.

VG har spurt Helsetilsynet hva den interne evalueringen går ut på. Direktør Jan Fredrik Andresen skriver i en epost til VG at Helsetilsynet er i ferd med å planlegge for en gjennomgang for å forbedre arbeidsprosesser og redusere risiko.

– I tillegg til den pågående kvalitetsforbedringen av arbeidet vårt prioriterer vi å bruke ressurser til å gjøre tilsyn og behandle tilsynssaker, sier han.

– Dette innebærer at vi ikke kommer til å gjennomgå gamle varsler for å se om beslutningene fattet på grunnlag av den informasjonen som da forelå, var korrekt.

Andresen sier han ser frem til evalueringen som helseministeren nå har tatt til orde for.