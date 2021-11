ANGREPET PÅ JOBB: En mann i slutten av 30-årene er siktet for drap og drapsforsøk etter knivangrepet på Nav Årstad i Bergen 20. september.

Fylkeslegen om Nav-siktet: Fikk forsvarlig helsehjelp

BERGEN (VG) Mannen som er siktet for drap på en Nav-ansatt i Bergen, fikk forsvarlig helsehjelp i årene før hendelsen 20. september i år. Det slår Statsforvalteren i Vestland fast i en tilsynsrapport.

Av Frank Haugsbø

Statsforvalteren i Vestland åpnet tilsyn i saken etter den tragiske hendelsen på Nav-kontoret, for å få en oversikt over helsehjelpen den siktede mannen hadde fått.

– Vår vurdering er at helsehjelpen fra alle tjenestene var forsvarlig, konkluderer fylkeslegen.

Avdelingsleder i Nav Marianne Amundsen (57) døde av skadene hun ble påført etter knivangrepet på Nav Årstad i Bergen 20. september. Hennes kollega Ida Aulin (29) ble skadet.

En mann i 30-årene er siktet for drap på Amundsen, samt drapsforsøk mot Aulin. Mannen er varetektsfengslet til midten av desember.

Statsforvalteren har gått gjennom journal fra alle helseinstansene mannen hadde hatt kontakt med etter at han flyttet til Bergen i 2013.

– I disse årene hadde han fått helsehjelp ved psykiatrisk sykehus,

distriktspsykiatrisk senter, legevakt og fastlege, men ikke vært i kontakt med helsevesenet det siste året.

DRAMATISK: Store innsatsstyrker rykket ut da det kom melding om at to ansatte ved Nav Årstad i Bergen var knivstukket i et møte med en bruker 20. september.

Ifølge rapporten hadde mannen sporadisk kontakt med helsevesenet i årene 2013 og 2014. Etter en episode i 2015 der mannen viste kniv og bad om hjelp, men ingen kom til skade, ble han lagt inn akutt ved psykiatrisk sykehus for frivillig behandling.

– Han viste ikke tegn til voldelig atferd under innleggelsen. Det ble gjort enkle voldsrisikokartlegginger under oppholdet, der voldsrisiko ikke ble

vurdert som forhøyet. Da vi gikk gjennom journalen, fant vi heller ikke andre kjente tilleggsfaktorer som talte for voldsrisiko, slik som for eksempel tidligere vold. Etter utskriving hadde mannen poliklinisk oppfølging det neste året før den videre oppfølgingen ble overført til fastlege. Han avsluttet selv oppfølgingen hos fastlegen våren 2017.

Fylkeslegen skriver at gjennomgang av journalen fra alle de involverte tjenestene viser at symptomene og lidelsene mannen hadde ble tatt på alvor og fulgt opp.

– Det kommer ikke frem opplysninger eller bekymringsmeldinger som ga grunn for et annet tilbud, og vi har ikke funnet tegn til at det var nødvendig å bruke tvang. Oppfølgingen var i hovedsak basert på samarbeid, fri vilje og kontakt ved behov. Vår vurdering er at helsehjelpen, ut fra den kjennskapen helsevesenet hadde til mannen, har vært forsvarlig ved alle de involverte helsetjenestene.

VG avslørte 30. september at mannen som er siktet i saken i 2015 ble pågrepet av politiet etter at han skal ha truet to unge kvinner med kniv. Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

En av kvinnene fortalte til VG at hun satt på en parkbenk i studentbyen på Fantoft i Bergen sammen med en venninne da en mann satte seg ned på samme benk.

– Han begynte plutselig å vifte med en kniv, og sa at han ville skade oss, om vi ikke ringte politiet. Jeg husker han sa «dere ringer politiet nå, fortalte hun.

Etter hendelsen på Nav-kontoret i september snakket VG med en nabo av siktede som fortalte at mannen hadde fremstått ustabil over lengre tid. Noen uker tidligere skal han ha satt fyr på ting utenfor leiligheten, ifølge naboen.

– Jeg synes han er skummel. Sist gang jeg skulle i kjelleren, drev han og knuste ting der nede. Han kan også trampe, skrike og bråke i oppgangen, sa naboen.

GJENNOMSØKTE LEILIGHET: En av politiets kriminalteknikere på vei ut av boligblokken der den siktede mannen bodde.

VG har også snakket med flere håndverkere som hadde kontakt med mannen tre dager før hendelsen på Nav-kontoret. En av tømrerne som forsøkte å få en avtale med mannen om å ha et vindu stående åpent i forbindelse med rehabiliteringsarbeid som skulle utføres, sa dette ti VG.

– Han stirret bare tomt foran seg. Det gjorde han også da jeg snakket til ham, han så bare ut i luften. Jeg vinket til ham, men det var ingen respons. Det var en rar oppførsel, sier en av tømrerne.