To menn døde etter fall i konserthus i Uppsala

To personer er døde etter at én person falt flere meter i et konsertlokale i Uppsala i Sverige.

Ifølge Expressen, som siterer UNT, skal én mann skal ha falt fra en høyde og havnet oppå en annen mann.

Avisen melder at to personer er døde som følge av ulykken, som fant sted innendørs i Uppsala Konsert & Kongress.







Til Aftonbladet sier politiet at det fremstår som at personen har falt fra syvende etasje, og ned på den andre personen som befant seg i inngangspartiet til konsertlokalet.

En kvinne er også skadet etter hendelsen.

– Vi vet ikke om personen hoppet på egen hånd eller om det har skjedd noe kriminelt. Vi har avhørt flere personer på stedet og skal avhøre flere, sier Jansson Klarin til avisen.

Den ene personen ble erklært død på stedet, mens den andre personen skal ha dødd på vei til sykehuset, opplyser Jansson Klarin videre.

Politiet har sperret av bygningen, ifølge Aftonbladet.

– Det er veldig mange personer som har vært vitne til det som skjedde, det har jo vært pågående konferanser og arrangementer inne, sier politiets pressetalsperson, Magnus Jansson Klarin, til Aftonbladet.

Ifølge avisen skal 1000 personer ha vært til stede.

Meldingen kom til politiet klokken 18.48.

Ingen grunn til å mistenke angrep

Pressetalspersonen for konsertlokale, Karin Sävstrøm, sier til avisen at de foreløpig ikke har mye informasjon.

– Men vi har ingen grunn til å tro at det har vært et angrep. Vi har satt kriseledelse og jobber med politiet.

Klokken 19.30 skulle de vise forestillingen «Thank you fo the music» – en hyllest til Benny Andersson og Björn Ulvaeus fra ABBA, skriver Aftonbladet.

Arrangøren skriver på Facebook at konserten har blitt avlyst på kort varsel, etter at det har skjedd «en forferdelig hendelse på konserthuset i Uppsala».

«Alle er i sjokk og vi ber om å få komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer», skriver MT Live AB på Facebook.

