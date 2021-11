VENTER PÅ SVAR: Rundt 40 studenter venter fortsatt på svar på om de får begynne legespesialistutdanningen i Norge tidligere enn planlagt.

Må vente i månedsvis på svar

Nordmenn som har studert medisin i Danmark fortviler over lang behandlingstid i Helsedirektoratet. – Det føles meningsløst å ikke få jobbe som lege i Norge når jeg har den tittelen i Danmark, sier norske Signe.

Av Ingvild Vik

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

I sommer var Signe Lussand Selheim (26) fra Voss ferdig med medisinstudiene i Odense i Danmark, og begynte i en turnusstilling på et sykehus i København.

– Jeg skulle ønske jeg kunne startet i den norske turnusen rett etter studiene, som jeg ville gjort hvis jeg studerte i Norge, sier Selheim til VG.

Men norske regler gjør at Selheim og medstudentene hennes i utgangspunktet må ta en turnusperiode både i Danmark og i Norge.

Årsaken er at den danske turnusordningen (KBU) ikke er godkjent i Norge. Dermed må de som vil jobbe i Norge først ta KBU, som varer ett år, før de går inn i den norske spesialiseringsordningen (LIS1), som innebærer å jobbe i en opplæringsstilling i halvannet år.

VG har tidligere skrevet om at medisinstudentene reagerer på dagens ordning.

VIL TAKKE JA: Signe Lussand Selheim forteller at hun kommer til å takke ja hvis hun blir tilbudt LIS1-stilling, selv om hun ennå ikke har fått klarsignal fra Helsedirektoratet om at hun får autorisasjon i tide.

Åpnet for å godkjenne

I juli kom nyheten om at Helsedirektoratet snur, og vil åpne for å godkjenne turnusen til legestudenter i EØS-land.

– Endringen som gjøres nå er at vi blant annet åpner for å vurdere om søkere med dansk legeutdanning, men uten den danske turnusen, skal kunne få norsk autorisasjon. Hvis disse søkerne får norsk autorisasjon, vil de kunne slippe det som har blitt omtalt som dobbel turnus, sa Helsedirektoratet til NRK den gangen.

Selheim forteller at hun ble kjempeglad for nyheten fra Helsedirektoratet da den kom i sommer. Hun sendte umiddelbart en søknad, med fagplaner, vitnemål og dokumentasjon fra utdanningen vedlagt. Hver enkelt søknad skulle behandles individuelt, og svarfristen var tre måneder.

– Vi er flere i klassen min som gjorde dette i juli, og håpet at det nå ville bli mulig å flytte hjem tidligere, sier hun, og legger til:

– Mange av oss er nært knyttet til Norge, og i tillegg har vi jo et ønske om å bidra i helsevesenet hjemme. Det er legemangel, og det føles meningsløst å ikke få jobbe som lege i Norge når jeg har den tittelen her i Danmark.

Tre måneder kom og gikk, og få dager før svarfristen fikk Selheim og studievennene hennes en melding på Altinn: Svarfristen var utsatt til 31. desember.

Vil takke ja

26-åringen forstår ikke hvorfor det tar så lang tid å behandle søknadene.

– Det er veldig rart at det skal ta seks måneder å vurdere om jeg får starte i samme stilling i Norge som jeg allerede går i Danmark nå, sier hun.

Selheim har allerede søkt på LIS1-stillinger med oppstart i vår. Neste uke sendes de første tilbudene og stillinger ut til studentene.

– Jeg venter i spenning, og hvis jeg får et tilbud, så takker jeg ja, sier hun.

Selheim forteller at hun regner med å få godkjent søknaden om autorisasjon i Norge, men at den lange svartiden skaper praktiske problemer for studenter som vil flytte hjem.

– Jeg er jo ansatt i en stilling i Danmark, og har oppsigelsestid. Hvis jeg ikke får svar før 31. desember må jeg ta en sjanse på en eller annen måte.

MANGE NORDMENN: Ifølge en undersøkelse gjennomført av legeforeningen uteksamineres det rundt 40–60 norske leger hvert år fra universiteter i Danmark.

Søker uten full yrkesrett

Ifølge avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne Farseth er årsaken til ventetiden at ordningen er helt ny.

– Disse sakene har aldri vært prøvd før. Da blir det en grundig prosess der vi må innhente utdanningsfaglig råd fra Universitetet i Oslo for å sammenligne innholdet i den danske og den norske utdanningen, og den prosessen har dessverre forsinket saksbehandlingen, skriver hun i en e-post til VG.

Hun legger til at søkerne ikke har automatisk rett til godkjenning fordi de søker om autorisasjon i Norge uten full yrkesrett i Danmark. Søknadene blir derfor behandlet etter en konkret og individuell vurdering.

– Har dere forståelse for at lang behandlingstid skaper store praktiske problemer for de dette gjelder?

– Det har vi selvsagt forståelse for, men det er ikke gitt på forhånd at vi kan godkjenne disse søknadene. Vi er nødt til å behandle sakene grundig og være helt trygge på at vi følger regelverket vi er bundet av, slik at alle som søker om norsk autorisasjon får likebehandling og en korrekt vurdering.

Helsedirektoratet opplyser at de har rundt 40 saker der saksbehandlingsfristen er forlenget.

Oppfordrer til å fullføre i Danmark

President i ANSA Sebastian Hytten mener det er synd at mange studenter opplever usikkerhet rundt om de vil få utdanningen godkjent uten KBU, men understreker at ANSA oppfordrer studentene til å fullføre utdanningen i Danmark – også turnusperioden.

HÅPER PÅ LØSNING: ANSA-president Sebasitan Hytten håper på en løsning for studentene som må ta turnusperioden dobbelt.

Hytten og ANSA mener studentene heller bør få fritak fra LIS1 når de har fullført KBU.

– Vi syns det er unaturlig at man må ta et spesialiseringsløp to ganger når de er såpass like, og vi ser at endringene som ble gjort i sommer ikke i realiteten endrer problemet med dobbel turnus. Vi håper Ingvild Kjerkol finner en politiske løsninger som garanterer at stopp av dobbel turnus iverksettes snarest.

Dét er det ingen konkrete planer om, ifølge statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

– Selv om det er likheter mellom ordningene i Danmark og Norge, er det også viktige forskjeller. KBU er en del av den danske grunnutdanningen og altså på et annet utdanningsnivå enn LIS1 i Norge. LIS1 er lengre, inneholder praksis fra norsk kommunehelsetjeneste og har særlige læringsmål som den videre spesialiseringen bygger på. Det er nødvendig at alle leger som får norsk spesialistgodkjenning har denne samme bakgrunnen, skriver han i en e-post til VG.