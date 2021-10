MANGE RS-SYKE: Helse Bergen har mange RS-pasienter.

Haukeland-avdeling får hjelp til å håndtere RS-utbruddet

Pågangen av syke barn med luftveisplager er så stor, at barneklinikken i Helse Bergen får hjelp fra hele sykehuset for å takle RS-utbruddet. FHI beskriver situasjonen med det store antallet RS-smittede barn som «absolutt usedvanlig».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har 32 barn innlagt med bronkiolitt. 24 er bekreftet med RS-virus. Vi venter på prøvesvar, det kan bli flere. Tre pasienter får pustehjelp, de er alle under en måned gamle, sier klinikkdirektør Ansgar Berg i Helse Bergen til VG.

Sykehuset har hatt RS-barn innlagt i flere uker. De første kom i august, med en gradvis økning i september og oktober.

– Det kan hende det flater ut. Vi vet ikke hvordan utbruddet utvikler seg, sier Berg.

Et øyeblikksbilde torsdag viste at 74 barn var innlagt med RS på forskjellige sykehus i Norge – se detaljer i faktaboks:

Barn med RS innlagt på sykehus torsdag * Oslo universitetssykehus 35 barn innlagt med RS. * Sykehuset Østfold: 16 barn er innlagt med RS * Akershus Universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken: 5 barn med påvist RS innlagt torsdag formiddag. Venter på flere prøvesvar. 4 barn er innlagt med andre infeksjoner. Mange barn til vurdering i barnemottaket. * Sykehuset i Vestfold: En inneliggende torsdag, flere er under vurdering. * Helse Fonna: En innlagt med RS, får pustehjelp. Totalt 6 med bronkiolittbilde, noen uavklarte, og noen andre virus. * Finnmarksykshuset Ingen innlagt nå. Har hatt fire RS-pasienter. * Sykehuset Telemark: Syv barn innlagt pr. nå. To med mistenkte smitte på vei inn. * St Olavs Hospital, Trondheim: 6 barn innlagte med RS * Nordlandssykehuset: To innlagt med RS. Ett barn skrives ut i dag. * Helse Førde har hatt RS-barn innlagt, men har ingen nå. * UNN i Tromsø: To RS-barn er lagt torsdag kveld. Vis mer

MANGE SYKE: Klinikkdirektør Ansgar Berg ved barneklinikken, Helse Bergen

Barne- og ungdomsklinikken på et av Norges største sykehus får nå hjelp fra hele «huset» til håndtere den kraftige pågangen av små, luftveissyke barn.

– Situasjonen gir oss bemanningsutfordringer. Vi har tatt inn personale fra hele «huset», blant annet fra ansatte i forskningsprosjekter og ansatte i permisjon. Vi utsetter også avtaler på poliklinikker for å bemanne opp hos oss.

Han sier de lager kohorter der det er plass til barn og foreldre.

– Vi kommer til å ha flere barn med foreldre på samme rom, sier klinikkdirektøren.

Helse Bergen samarbeider med de andre sykehusene i området.

– Vi har et godt samarbeid, sier Berg.

RS-viruset sprer seg: «Foreldre bør skjerme de minste barna»

Forventer flere syke barn

Små barn har etter halvannet år med coronasmitte og strenge smitteverntiltak, levd nesten uten luftveisvirus rundt seg. Derfor har de ikke utviklet immunitet mot dem. Legene snakker om «immunitetsgjeld.» Det er antagelig en hovedgrunn til at RS-viruset nå sprer seg blant barn i mange land.

Antall RS-syke barn antas å stige i hele landet i ukene som kommer.

På spørsmål om hva man som foreldre bør gjøre dersom man tror barnet har fått RS-viruset, svarer Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet og spesialist i barnesykdommer:

– Foreldre trenger ikke selv å tenke på diagnoser, men de skal reagere om barnet deres er slapt, har dårlig allmenntilstand og tungt for å puste. Symptomene trenger ikke være ledsaget av feber. Generelt skal det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Mange ulike virus kan gi lignende symptomer, så det viktigste er å kontakte lege når man er bekymret.

FØLG MED: Overlege Margrethe Greve-Isdahl, ved Folkehelseinstituttet og spesialist i barnesykdommer, oppfordrer foreldre til å ikke tenke diagnoser, men følge nøye med på barnets tilstand.

Greve-Isdahl beskriver situasjonen med RS-smitte nå som absolutt usedvanlig.

– Et RS-utbrudd kommer vanligvis en gang mellom november og mai. At utbruddet nå i flere land har startet i løpet av sommeren og tidlig høst, er helt usedvanlig. I tillegg ser vi fra andre land som for eksempel Sverige og Danmark, at utbruddet med RS er langt kraftigere i år med flere smittede og flere innleggelser enn de siste mange år. Viruset i seg selv gir nok ikke mer alvorlig sykdom, men det at flere blir smittet enn tidligere, vil også gi flere innleggelser enn vanlig.

Folkehelseinstituttets råd * Barnehagebarn med luftveissymptomer bør holdes hjemme fra barnehagen, da det kan hindre smitte til andre. * De som har små barn under 2 år, bør unngå besøk av personer (både voksne og barn) som har luftveissymptomer – det er et godt råd også når det ikke er virussesong! * I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk begrenses, og om storesøsken blir syke bør man tilstrebe at de ikke er helt tett oppi spedbarnet, selv om det kan være vanskelig i praksis. * Man er mest smittsom de første dagene av en luftveisinfeksjon. * Det er viktig å kontakte lege om man er bekymret for det syke barnet sitt, enten pga. slapphet, feber, tungpust eller annet. Vis mer

På Universitetssykehuset i Stavanger var det torsdag syv inneliggende barn med RS.

– Vi har hatt mange barn med RS inn og ut av sykehuset hele uken. Våre pasienter er ikke de helt små. Vi har 1–3 åringene. Vi har vært veldig aktive med å spre informasjon. Blant annet har jordmødrene hatt samtaler med alle mødre med nyfødte barn som skal hjem. De har snakket med dem om hygiene og betydningen av å isolere seg fra all forkjølelse, sier avdelingssjef på barneklinikken Berit Helgeland Kyllevik.

Oslo universitetssykehus hadde 35 innlagte barn torsdag morgen. Det er en stor økning fra 20 innlagte på tirsdag.

– Vi mobiliserer personell på tvers av avdelinger, det hjelper noe, sier klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus.