TIL VURDERING: Helseminister Ingvild Kjerkol varsler at det kan komme justeringer i tiltakene 14. januar, men vil ikke gi noen signaler om hva som kan skje – heller ikke med den omdiskuterte skjenkestoppen.

Helseministeren om tiltakene: Vil nok gjøre justeringer

Men Ingvild Kjerkol (Ap) mener situasjonen er altfor usikker til å si hva som skjer etter 14. januar – om det går mot innstramminger eller lettelser.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Innleggelsestallene har gått ned og flatet ut gjennom julen. Det har også smittetallene. Det store spørsmålet for helsemyndighetene nå, er hva som skjer med tallene nå som samfunnet går tilbake til hverdagen og omikron dominerer.

Det er også denne usikkerheten helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) viser til når hun ikke vil gi signaler om hva som skjer med tiltakene.

– Smitten er høy i flere områder i landet og det er også større usikkerhet når det er ferietid og jul. Så vi vil gjøre en ny vurdering 14. januar, samtidig som vi følger situasjonen dag for dag, sier helseministeren til VG.

– Med tanke på å lette på tiltakene fra 15. januar, ser det bra ut?

– Det er usikkerhet fordi det har vært ferietid, sånn at vi vil vente en økning i smittetallene når folk begynner på skolen igjen og folk er tilbake fra ferie, sier Kjerkol.

Her kan du se utviklingen i smittetallene:

– Derfor ser vi også på presset i helsetjenesten. Sykehusene rapporterer om rundt 300 pasienter inneliggende til enhver tid, hvorav ca. 100 er på intensivavdeling. Så er det også tilstanden i kommunehelsetjenesten. Nå har også de fått ei rolig julehelg, sier Kjerkol, og påpeker at legevaktene ikke har opplevd det samme trykket, noe som delvis kan skyldes skjenkestoppen.

– Men ser det egentlig lovende ut?

– Det er positivt at stadig flere blir vaksinert og får oppfriskningsdose, og at omikron kan se ut til å gi en mildere sykdom. Men jeg vil være forsiktig å bruke sånne adjektiv nå med den usikre og alvorlige smittesituasjonen, sier Kjerkol.

– Du mener altså at situasjonen er altfor usikker til å gi noe som helst indikasjon på om dette går mot innstramming eller lettelser?

– Vi vil nok gjøre justeringer uansett den 14. januar, som følge av at skolene er gjenåpnet og at vi har en dialog med de sektorene som berøres. Men å si noe om innholdet etter 14. januar, det vil vi komme tilbake til, svarer helseministeren.

Hun vil ikke svare konkret på om det er noen tiltak som nå henger i en tynnere tråd enn andre, for eksempel den omdiskuterte skjenkestoppen.

Tidligere har MDG og Frp gått ut i NRK og krevd slutt på den nasjonale skjenkestoppen, og tirsdag gikk også SV ut og ba regjeringen revurdere forbudet umiddelbart. I tillegg har flere Ap-ordførere i landets største byer kommet med en klar oppfordring om at den nasjonale skjenkestoppen må opphøre.

– Nå har dere innført de samme tiltakene i alle kommuner, er det naturlig at kommunene får bestemme tiltaksnivået lokalt etter 14. januar?

– Det er en del av det vi vurdere og det vil vi komme tilbake til, svarer Kjerkol.

Mens antall innlagte på sykehus har falt siden tiltakene ble innført, nådde ikke regjeringen sitt vaksinemål for julen. For mens målet var å få satt 700.000 doser, ble det satt i underkant 300.000 doser.

– Er vi avhengig av at tempoet tar seg kraftig opp hvis dere skal kunne lette på tiltakene?

– Nå har regjeringen lagt til rette for at kommunene skal kunne avlastes betydelig her. De kan få bistand både av Forsvaret, lokale apotek og helsefagstudenter til vaksinering, og staten tar regningen for kommunenes koronautgifter. Det er klart at det er et veldig sterkt ønske om at vi får opp vaksinetempoet, sier Kjerkol.

– Vi har høye målsettinger for antall vaksinerte. Nå ser vi at vi ikke nådde dem gjennom romjulen, men her har også kommunene varslet at det store grosset av overarmer å stikke i, kommer i januar, svarer hun videre.

