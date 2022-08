HØYERE OPP: Divisjonsdirektør Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil at Barne- og familiedepartementet skal se på problemer rundt politiattester for barnevernsansatte.

Barnevernet: Politiet må varsle om alvorlige forhold

Du må vise politiattest for å få lov til å jobbe med barn gjennom barnevernet. Men etter at du blir ansatt, er det ingen som kontrollerer attesten på nytt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiattesten du viser når du blir ansatt, viser blant annet om du er siktet, tiltalt eller dømt for blant annet seksuelle overgrep eller grove narkotikaforbrytelser.

Etter at du blir ansatt, er det altså ingen ny sjekk. Det vil si at det ikke er sikkert at barnevernet finner ut av det om du gjør noe alvorlig kriminelt etter at du først viste frem politiattesten din.

VG har det siste året avdekket to tilfeller der nettopp dette har skjedd i barnevernet:

En mann som i mai leverte plettfri politiattest, men i juni ble tiltalt på nytt for seksuelle overgrep mot den tidligere fostersønnen sin. H an jobbet med barn gjennom sommeren og starten på høsten

En mann som i mars ble siktet for grov narkotikaovertredelse. Han ble varetektsfengslet i fire uker, men barnevernet fant ikke ut at han ble siktet før ti måneder senere. I mellomtiden jobbet han videre med barn.

Vil løfte til departementet

VG tok for første gang opp denne problemstillingen med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet kort tid før Ukraina-krigen brøt ut. Da sa daværende direktør Mari Trommald at VGs saker har «illustrert noen svakheter ved dagens system».

– Vi vil derfor se nærmere på regelverket og vurdere hvorvidt det er grunnlag for å foreslå justeringer som bedre beskytter barn og unge som er i kontakt med voksne, skrev Trommald i en e-post til VG den gang.

I slutten av juli stiller VG spørsmål til Bufdir om de har kommet frem til noe:

– Bufdir mener det er behov for en tydelig plikt for politiet til å melde fra til barnevernet når alvorlige forhold avdekkes, og politiet er kjent med at vedkommende jobber med barn. Det er behov for videre utredning av dette, og problemstillingen er relevant også for andre yrkesgrupper som jobber tett med barn og unge, skriver divisjonsdirektør Anders Henriksen i en e-post videreformidlet av kommunikasjonsavdelingen.

– Vi vil løfte problemstillingen til eget departement.

PÅ HENNES BORD: Barne- og familiedepartementet og statsråd Kjersti Toppe (Sp) vil måtte ta stilling til en sak om politiattester.

Ingen fornyede vandelsattester

Systemet med politiattester fungerer sånn at en arbeidsgiver kan be om såkalt «fornyet vandelsattest». Den vil vise om den ansatte har gjort noe alvorlig straffbart etter at du viste frem politiattesten, men det krever at arbeidsgiveren har fått informasjon som tilsier at statusen for politiattesten er endret.

I 2020 ba ikke barnevernet i Norge om fornyet vandelsattest én eneste gang.

Det kommer frem etter at VG har bedt om innsyn i statistikk fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. VG har bedt om tall for 2021, men foreløpig ikke fått disse.