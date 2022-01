REAGERER: Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn mener opplysningene gir en oppsiktsvekkende utvikling i saken.

Partitopper ut mot Støre om Stoltenberg-kontakt: − Oppsiktsvekkende

Jonas Gahr Støre unnlot å nevne kontakt han hadde hatt med Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef i oktober. Sveinung Rotevatn ber Støre avklare hvorfor han sa én ting i desember og noe annet i januar.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et intervju gjort med TV2 mandag forklarer Støre at Stoltenberg informerte ham 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef.

Men denne kontakten unnlot Støre å nevne da NTB intervjuet ham om saken i desember. Det får Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn til å reagere.

Ber Støre avklare

De siste opplysningene gjør at han kaller det en oppsiktsvekkende utvikling i saken.

– I intervjuet før jul svarte Støre tydelig at han ikke har diskutert dette med Stoltenberg, og han ga et klart inntrykk av at han hørte om saken første gang gjennom media. Men i dag sier han at han fikk vite det gjennom Stoltenberg. Hvorfor statsministeren har forandret forklaring nå er et veldig godt spørsmål, sier Rotevatn

Han mener Støre må avklare hvorfor han sa én ting i desember og noe annet i januar.

– Det her forsterker inntrykket av at noen har snakket sammen, og helst ikke vil at vi skal vite at de har snakket sammen. Det er et ganske dårlig utgangspunkt for å utnevne en av våre viktigste embetsstillinger.

Rotevatn forventer at regjeringen får med seg signalene som kommer fra et flertall på Stortinget.

– Regjeringen skal ivareta et flertall på stortinget. Da er det en fordel om vi har en sentralbanksjef som alle kan ha tillit til og som det ikke hefter noe ved. Det bør ikke være for mye å be om, sier Rotevatn.

Avviser samtale

Støre har enda kun svart på en henvendelse fra NTB, som spurte ham hvorfor han i intervjuet md TV 2 15. desember unnlot å nevne kontakten med Stoltenberg 24. oktober.

– Stoltenberg og jeg gikk en tur søndag 24. oktober, da nevnte han at stillingen som sentralbanksjef kunne interessere ham. Jeg sa da umiddelbart at dette var et tema vi ikke kunne snakke om nå som jeg var statsminister. Jeg ville være inhabil i lys av vårt vennskap. Det avsluttet saken, og vi har ikke snakket om det i noen sammenheng siden, sier Støre i en skriftlig uttalelse til NTB. De spør videre:

– Den kontakten som TV 2 nå omtaler, ble ikke oppgitt av statsministeren i intervjuet med NTB 15. desember 2021. Hvorfor ikke?

– Fordi vi aldri har diskutert noen sider ved spørsmålet om hans kandidatur. Jeg ble som andre kjent med at han var kandidat gjennom media og hadde ingen samtale med han om dette.

– Ble informasjonen om kontakten 24. oktober 2021 bevisst utelatt av statsministeren i svarene til NTB 15. desember 2021?

– Nei, den korte referansen fra vår tur i skogen 24. oktober var langt fra en samtale, det var et tema som ble parkert der og da.

Kun Støre har erklært seg inhabil

Så langt er det kun Støre blant regjeringens medlemmer som har erklært seg inhabil i utnevnelsen av ny sentralbanksjef.

Det til tross for at flere av regjeringsmedlemmene tidligere har hatt Stoltenberg som sin nærmeste sjef.

– Statsministerens kontor er per nå ikke kjent med at flere regjeringsmedlemmer enn statsministeren har erklært seg inhabile i ansettelsessaken for ny sentralbanksjef, svarer fagdirektør Tor Borgersen på vegne av SMK i en mail til VG.

Borgersen viser til at det er den enkeltes statsråd å kjenne habilitetsreglene og selv vurdere sin habilitet.

– Lite tillitvekkende

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi mener Støres forklaringer har vært lite tillitvekkende.

– Støre har ulike forklaringer på hva som er drøftet i samtaler mellom nære venner. Det er lite tillitsvekkende for prosessen og illustrerer hvorfor Stoltenberg ikke bør utnevnes til ny sentralbanksjef, sier Limi.

MENER TILLITEN ER SVEKKET: Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi.

I siste instans kan det svekke tilliten til sentralbanken som en uavhengig institusjon, mener han.

– Ny informasjon om at «noen har snakket sammen» i telefon, på middager eller på turer i marka bidrar til usikkerhet om habilitet og kan svekke tilliten til sentralbanken som en helt selvstendig og uavhengig institusjon, sier Limi.