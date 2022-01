– DESSVERRE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier at det skal gå 20 uker er anbefalt av FHI og at noen ansatte derfor må vente til februar.

33.000 lærere og ansatte må vente – kan ikke få dose tre i januar

Selv om ansatte i skoler og barnehager skal være prioritert for boosterdose, er det 33.000 som må vente til februar eller lenger.

Publisert: Nå nettopp

Det fordi det ennå ikke har gått 20 uker siden de har fått dose to.

– Dette er en konsekvens av Solberg-regjeringen som i praksis ikke prioriterte lærerne i vaksinekøen. Det var ikke smart. Dette betyr mer karantene og større utrygghet for å bli syk blant dem som fortsatt må vente i mange uker på tredje dose, sier Steffen Handal, som leder utdanningsforbundet, til VG.

– Så blir det selvfølgelig mer krevende å holde skoler og barnehager helt åpne og gi et fullverdig tilbud til barn og unge, mener Handal.

Regjeringen har gått ut med at 65 prosent av ansatte i skoler og barnehager enten har fått en oppfriskningsdose eller er klare for vaksinasjonen innen vi når uke tre. Og alle som tar dose tre, har unntak fra karantene.

Men mange lærere må altså belage seg på å vente lenger før de slipper risiko for fritidskarantene.

VG ba om innsyn i bakgrunnstallene fra FHI – for å se hvor mange som må vente enda lenger:

33.564 ansatte (13,6 prosent) i skoler og barnehage er ikke er tilgjengelig for oppfriskningsvaksinasjon nå i januar, men må vente til uke fem (i februar) eller lenger. 28.798 av de 33.564 ansatte er under 45 år

9862 ansatte (4 prosent) er ikke tilgjengelig for oppfriskning før etter uke åtte, 7890 av dem under 45 år.

Kunnskapsministeren: – Forstår frustrasjonen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tror ikke det at mange må vente vil skape utfordringer med å holde skolene åpne, fordi hun håper antallet som tar dose tre vil stige raskt fremover.

Sånn ligger det an så langt:

– Dere har besluttet at ansatte i skoler og barnehager skal prioriteres for tredje vaksinedose. Men når alle uansett må vente til det har gått 20 uker, hvor prioritert er disse 33.000 egentlig?

– Intervallet på 20 uker er helsefaglig begrunnet. Når 20 uker er gått skal ansatte i skoler og barnehager få tredje dose så fort som mulig. For 57.000 ansatte i skoler og barnehager har det allerede gått 20 uker, svarer kunnskapsminister Tonje Brenna i en e-post til VG.

– Hva er deres beskjed til disse 33.000 ansatte som må vente?

– Jeg forstår frustrasjonen til de ansatte som må vente. I motsetning til den forrige regjeringen prioriterer vi lærere i vaksinekøen, slik at de raskt blir enda bedre beskyttet. Forrige regjering må svare på hvorfor de prioriterte som de gjorde, skriver Brenna.

At det må gå 20 uker, er det imidlertid hennes egen regjering som har bestemt.

– Intervallet på 20 uker fra dose to er anbefalt av FHI. For noen innebærer det dessverre at man først får tredje dose i februar, skriver kunnskapsministeren.

Dette svarer forrige regjering

Den forrige regjeringen åpnet i juni i fjor for at kommuner kunne skyve lærere frem i vaksinekøen, men påla ikke kommunene å gjøre det.

Stortingsrepresentant Tone W. Trøen (H) svarer på kritikken mot den forrige regjeringen fra både Utdanningsforbundet og Brenna:

– Den forrige regjeringen prioritere de med største risiko først. Målet med vaksineringen var å spare flest mulig liv, og beskytte mot alvorlig sykdom. Vi gjorde våre prioriteringer basert på faglige råd og kunnskap, sier Trøen.

Hun fortsetter:

– Vi er nå i en helt annen situasjon enn da vi styrte. Nå er det nok vaksiner. I dag handler det om kapasitet til å sette dosene, og å få folk til å møte opp. Dagens regjering har ikke klart å få opp tempoet på vaksineringen, og de er nødt til å få opp trykket, sier Høyre-politikeren.

SLÅR TILBAKE: Stortingsrepresentant Tone W. Trøen (H) svarer på kritikken fra Utdanningsforbundet og regjeringen.

FHI: Svært god beskyttelse

FHI understreker at folk som venter på dose tre fortsatt har god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Det er viktig å peke på at beskyttelsen mot alvorlig sykdom vil være svært god fra dose to er satt og mer enn 20 uker frem til dose 3 settes, også mot omikron-varianten, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI.

– Det er også viktig å understreke at 20 uker er valgt som et gunstig intervall for å sikre at effekten av dose tre blir best mulig, både beskyttelse av den enkelte og effekt mot smittespredning, sier FHI-toppen.